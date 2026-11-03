Η Ρεν χωρίς τον πρώτο της σκόρερ απέναντι στον Ολυμπιακό

Η Ρεν ετοιμάζεται να υποδεχθεί τον Ολυμπιακό για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League, σε μία αναμέτρηση που είναι προγραμματισμένη για τις 4 Νοεμβρίου, στις 17:30. Η γαλλική ομάδα θα παραταχθεί με σημαντικές απουσίες, αλλά και μία ιδιαίτερα σημαντική επιστροφή στο ρόστερ της.

Η απουσία του πρώτου της σκόρερ, Εστεμπάν Λεπόλ, αποτελεί ένα από τα βασικά προβλήματα για την ομάδα του Φρανκ Εζ. Ωστόσο, υπάρχει αισιοδοξία για την επιστροφή του τερματοφύλακα Μπρις Σαμπά, ο οποίος αναμένεται να βρίσκεται στη διάθεση του προπονητή.

Η απουσία του Εστεμπάν Λεπόλ

Ο Εστεμπάν Λεπόλ, ο οποίος αναδεικνύεται σε πρώτο σκόρερ της Ρεν, δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί στην κρίσιμη αναμέτρηση με τους Πειραιώτες. Ο ποδοσφαιριστής δεν προλαβαίνει τον αγώνα που θα διεξαχθεί το απόγευμα της Τετάρτης, καθώς εξακολουθεί να βρίσκεται εκτός δράσης.

Ο Λεπόλ ταλαιπωρείται από ένα διάστρεμμα στον αστράγαλο, έναν τραυματισμό που υπέστη στις 18 Οκτωβρίου. Έκτοτε, δεν έχει επιστρέψει στις προπονήσεις με την υπόλοιπη ομάδα, γεγονός που καθιστά την παρουσία του αδύνατη. Μάλιστα, η συμμετοχή του στην προσεχή αναμέτρηση με τη Λιλ, η οποία είναι προγραμματισμένη για την ερχόμενη Κυριακή, θεωρείται ακόμη αμφίβολη.

Ο πρώτος σκόρερ της Ρεν έχει πραγματοποιήσει εννέα συμμετοχές τη φετινή σεζόν, έχοντας σκοράρει επτά τέρματα. Όλα τα γκολ του έχουν επιτευχθεί στο πλαίσιο της Ligue 1, αναδεικνύοντας τη σημασία του για την επιθετική λειτουργία της γαλλικής ομάδας.

Η επιστροφή του Μπρις Σαμπά

Στον αντίποδα των απουσιών, η Ρεν αναμένεται να ενισχυθεί με την επιστροφή του τερματοφύλακα Μπρις Σαμπά. Ο Γάλλος πορτιέρο αναμένεται να βρίσκεται στη διάθεση του προπονητή Φρανκ Εζ για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό.

Ο Σαμπά είχε απουσιάσει από την προηγούμενη αναμέτρηση της ομάδας με τη Νις, λόγω μυϊκών ενοχλήσεων. Ωστόσο, η κατάσταση της υγείας του παρουσιάζει βελτίωση, και όλα δείχνουν ότι θα μπορέσει να επιστρέψει κάτω από τα δοκάρια της Ρεν. Η τελική επιβεβαίωση για την παρουσία του θα προκύψει μετά την ολοκλήρωση της τελευταίας προπόνησης της ομάδας.

Αμφίβολοι ο αρχηγός και ο Μαροκινός αμυντικός

Εκτός από τον Εστεμπάν Λεπόλ, η Ρεν αντιμετωπίζει αμφιβολίες και για την παρουσία δύο ακόμη σημαντικών ποδοσφαιριστών. Πρόκειται για τον αρχηγό της ομάδας, Βαλεντέν Ρονζιέ, καθώς και τον Μαροκινό αμυντικό Αμπντελχαμίντ Αΐτ Μπουντλάλ.

Ο 31χρονος μέσος, Βαλεντέν Ρονζιέ, ταλαιπωρείται από ένα χτύπημα που δέχθηκε κατά τη διάρκεια της πρόσφατης αναμέτρησης με τη Νις. Η κατάστασή του αξιολογείται συνεχώς, αλλά η συμμετοχή του παραμένει αβέβαιη. Από την πλευρά του, ο Αμπντελχαμίντ Αΐτ Μπουντλάλ παρουσίασε έντονα σημάδια κόπωσης, γεγονός που καθιστά επίσης αμφίβολη την παρουσία του στον αγώνα της Τετάρτης.

Οι εναλλακτικές λύσεις του Φρανκ Εζ

Σε περίπτωση που οι Βαλεντέν Ρονζιέ και Αμπντελχαμίντ Αΐτ Μπουντλάλ δεν καταφέρουν να είναι διαθέσιμοι για την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό, ο προπονητής της Ρεν, Φρανκ Εζ, εξετάζει ήδη εναλλακτικές λύσεις για την κάλυψη των κενών.

Μία από τις πιθανές επιλογές είναι να δοθεί η πρώτη του συμμετοχή στη φετινή αγωνιστική περίοδο στον νεαρό Πορτογάλο αμυντικό, Γκονσάλο Ολιβέιρα. Παράλληλα, για μία θέση στη μεσαία γραμμή της ομάδας, υπάρχει και ο Ντζαουί Σισέ, ο οποίος είναι υποψήφιος να καλύψει κάποιο από τα κενά που ενδέχεται να προκύψουν.

Με πληροφορίες από: Gazzetta