Ο Σάσα Ομπράντοβιτς χαρακτήρισε τον Άρη φαβορί για την κατάκτηση του eurocup

Ο Άρης ετοιμάζεται για μία από τις πιο απαιτητικές αναμετρήσεις της φετινής αγωνιστικής περιόδου στο EuroCup, καθώς θα αντιμετωπίσει τη Χάποελ Ιερουσαλήμ στο Βελιγράδι. Ενόψει του αγώνα της έκτης αγωνιστικής, ο προπονητής της ισραηλινής ομάδας, Σάσα Ομπράντοβιτς, προχώρησε σε δηλώσεις, εκφράζοντας τον θαυμασμό του για την ελληνική ομάδα. Ο Σέρβος τεχνικός χαρακτήρισε τον Άρη ως ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση του EuroCup, αναγνωρίζοντας τη σπουδαία εικόνα που παρουσιάζει.

Οι δηλώσεις του Σάσα Ομπράντοβιτς για τον Άρη

Ο Σάσα Ομπράντοβιτς, προπονητής των «κόκκινων» της Χάποελ Ιερουσαλήμ, μίλησε με τα καλύτερα λόγια για το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη, υπογραμμίζοντας την ποιότητα και τη δυναμική του. Συγκεκριμένα, τόνισε πως ο Άρης είναι «πάνω απ’ όλα, μία από τις κορυφαίες ομάδες και από τα φαβορί για την κατάκτηση του φετινού EuroCup». Αυτή η δήλωση έρχεται να αναδείξει το υψηλό επίπεδο στο οποίο βρίσκεται η ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Ο Σέρβος τεχνικός δεν περιορίστηκε μόνο στην πρόβλεψη για την κατάκτηση του τίτλου, αλλά προχώρησε σε λεπτομερή ανάλυση των χαρακτηριστικών του Άρη. Περιέγραψε την ελληνική ομάδα ως «μία πολύ σκληρή και δυνατή ομάδα», προσθέτοντας πως είναι «πιθανότατα την πιο physical ομάδα που έχουμε αντιμετωπίσει μέχρι τώρα». Αυτά τα στοιχεία αποτελούν, σύμφωνα με τον Ομπράντοβιτς, βασικά σημεία που πρέπει να λάβει υπόψη η δική του ομάδα.

Η αγωνιστική φόρμα του Άρη

Ο Άρης εμφανίζεται ιδιαίτερα φορμαρισμένος το τελευταίο διάστημα, γεγονός που δεν πέρασε απαρατήρητο από τον αντίπαλο προπονητή. Ο Σάσα Ομπράντοβιτς αναφέρθηκε στη μεγάλη νίκη της ομάδας της Θεσσαλονίκης εντός συνόρων, για τη Stoiximan GBL, εναντίον του Παναθηναϊκού. Η νίκη αυτή, σύμφωνα με τον ίδιο, αποδεικνύει την καλή ποιότητα και το εξαιρετικό μπάσκετ που παίζει ο Άρης, ειδικά απέναντι σε έναν από τους διεκδικητές της EuroLeague.

Η αγωνιστική κατάσταση του Άρη, όπως περιγράφεται από τον Ομπράντοβιτς, δημιουργεί ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό πλαίσιο για την αναμέτρηση. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη έχει δείξει ότι μπορεί να αλλάζει τα είδη άμυνας που χρησιμοποιεί, κάτι που απαιτεί από τους αντιπάλους να είναι πλήρως προετοιμασμένοι για κάθε ενδεχόμενο.

Η στρατηγική της Χάποελ Ιερουσαλήμ

Ο προπονητής της Χάποελ Ιερουσαλήμ εξήγησε και τον τρόπο με τον οποίο η δική του ομάδα θα προσεγγίσει το παιχνίδι. Ένα από τα κλειδιά για να κερδίσουν τον Άρη είναι «να προσαρμοστούν στη σκληράδα τους» και «να παίξουν με την ίδια επιθετικότητα που θα δείξουν και εκείνοι». Αυτό υποδηλώνει την αναγνώριση της φυσικής δύναμης και της έντασης που φέρνει ο Άρης στο παρκέ.

Επιπλέον, ο Ομπράντοβιτς τόνισε την ανάγκη να δουλέψουν πάνω στα δικά τους δυνατά σημεία. «Πρέπει πρώτα να σκεφτούμε τον εαυτό μας και να είμαστε ο εαυτός μας. Αυτός είναι ο τρόπος για να κερδίσουμε», δήλωσε, υπογραμμίζοντας τη σημασία της αυτοσυγκέντρωσης και της εκτέλεσης του δικού τους πλάνου. Η ομάδα του έχει συζητήσει εκτενώς το παιχνίδι και οι παίκτες είναι αποφασισμένοι να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό για ένα θετικό αποτέλεσμα.

Αυτοπεποίθηση και σεβασμός στον αντίπαλο

Η αυτοπεποίθηση της Χάποελ Ιερουσαλήμ βασίζεται στα προηγούμενα παιχνίδια της, γεγονός που τους δίνει ώθηση ενόψει αυτής της δύσκολης αναμέτρησης. Παρόλα αυτά, ο Ομπράντοβιτς ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να δείξουν υπερβολικό σεβασμό στον αντίπαλο, παρά την αναγνώριση της αξίας του Άρη.

Η προσέγγιση αυτή δείχνει ότι, ενώ αναγνωρίζουν την ποιότητα του Άρη και την αγωνιστική του φόρμα, η Χάποελ Ιερουσαλήμ είναι επικεντρωμένη στους δικούς της στόχους και στην απόδοση των παικτών της. Η δήλωση «Αλλά, ας πούμε ότι δεν πρόκειται να τους δείξουμε υπερβολικό σεβασμό» αντικατοπτρίζει την αποφασιστικότητα να αγωνιστούν χωρίς φόβο και με πλήρη συγκέντρωση.

Η επικείμενη αναμέτρηση στο Βελιγράδι

Η αναμέτρηση μεταξύ Άρη και Χάποελ Ιερουσαλήμ είναι προγραμματισμένη για τις 4 Νοεμβρίου, στις 21:00, και θα διεξαχθεί στο Βελιγράδι. Αυτό το παιχνίδι αποτελεί την έκτη αγωνιστική της διοργάνωσης του EuroCup και αναμένεται να είναι μία ιδιαίτερα κρίσιμη πρόκληση για την ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Ο Άρης καλείται να διαχειριστεί την πίεση και τις προσδοκίες, έχοντας απέναντί του μία ομάδα που, παρότι αναγνωρίζει την αξία του, είναι αποφασισμένη να διεκδικήσει τη νίκη. Η αναμέτρηση αυτή θα αποτελέσει ένα σημαντικό τεστ για την πορεία των δύο ομάδων στη διοργάνωση.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta