Ο Παναθηναϊκός απαντά στον Ολυμπιακό για την επιχορήγηση της ΓΓΑ

Ο Παναθηναϊκός ΑΟ προχώρησε σε ανακοίνωση, απαντώντας στον Ερασιτέχνη Ολυμπιακό, ο οποίος είχε εκδώσει δική του τοποθέτηση καταδικάζοντας μία επιχορήγηση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (ΓΓΑ) προς τον Παναθηναϊκό ΑΟ. Η εν λόγω επιχορήγηση αφορούσε την ομάδα βόλεϊ του «τριφυλλιού». Η «πράσινη» διοίκηση, με τον τίτλο «Τι παράσταση δώσατε, τι σόου ήταν αυτό;», τοποθετήθηκε για το κλειστό του Μετς και άφησε αιχμές για το κλειστό του Ρέντη, καθώς και για κρατικές ενισχύσεις προς τους «ερυθρόλευκους» για το νέο τους κολυμβητήριο.

Οι αιτιάσεις του Ολυμπιακού

Η ανακοίνωση του Ερασιτέχνη Ολυμπιακού, που εκδόθηκε στις 2 Νοεμβρίου του 2026, έκανε λόγο για «κρατική παρέμβαση» στην ενίσχυση του Παναθηναϊκού. Συγκεκριμένα, οι «ερυθρόλευκοι» ανέφεραν χαρακτηριστικά: «Ο Παναθηναϊκός ενισχύεται με κρατική παρέμβαση». Επιπλέον, ζήτησαν «διαφάνεια, ισονομία, δικαιοσύνη και ίσους όρους για όλους», ενώ έκλεισαν με την απαίτηση «Φέρτε πίσω τους κλεμμένους τίτλους».

Σύμφωνα με τον Παναθηναϊκό ΑΟ, η ΕΣΑΠ έδωσε τη σκυτάλη στους «ερυθρόλευκους» να επαναφέρουν το θέμα των 100.000 ευρώ, με σκοπό να μείνει κάτι από τη «λάσπη». Αυτή η τοποθέτηση του Ολυμπιακού πυροδότησε την άμεση αντίδραση της διοίκησης του Παναθηναϊκού, η οποία θέλησε να δώσει τις δικές της απαντήσεις και διευκρινίσεις.

Διευκρινίσεις για την επιχορήγηση των 100.000 ευρώ

Στην απάντησή του, ο Παναθηναϊκός ΑΟ επανέλαβε τη θέση του σχετικά με το ποσό των 100.000 ευρώ. Διευκρινίστηκε ότι το συγκεκριμένο ποσό δόθηκε από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (ΓΓΑ) για την προμήθεια εξοπλισμού στο Δημοτικό Γήπεδο του Μετς. Ο εξοπλισμός αυτός, συμπεριλαμβανομένου του τάραφλεξ, θα παραμείνει στο Μετς και θα καλύπτει τις ανάγκες όλων των σωματείων που χρησιμοποιούν το κλειστό γήπεδο.

Επιπλέον, τονίστηκε ότι ο εξοπλισμός αυτός θα παραμείνει στο Μετς ακόμα και μετά την αποχώρηση του Παναθηναϊκού από το γήπεδο. Η «πράσινη» διοίκηση υπογράμμισε πως όλα αυτά τα χρόνια έχει αναμορφώσει πολλά κλειστά γήπεδα στην Αττική, βάζοντας βαθιά το χέρι στην τσέπη, και ουδέποτε είχε προνομιακή μεταχείριση από την πολιτεία.

Η χρήση και οι επενδύσεις στο κλειστό του Μετς

Αναφορικά με το κλειστό του Μετς, ο Παναθηναϊκός ΑΟ εξήγησε ότι του έχουν παραχωρηθεί τέσσερις ώρες προπόνησης την ημέρα για δύο τμήματα βόλεϊ. Αυτή η παραχώρηση γίνεται στον Δήμο στον οποίο ανήκει ο σύλλογος. Το κλειστό γήπεδο μοιράζεται με ένα ευρύ φάσμα χρηστών, συμπεριλαμβανομένων ανδρικών και γυναικείων ομάδων, τμημάτων υποδομών, του Συλλόγου της Βουλής, των Ηθοποιών, αλλά και δημοτών που κάνουν γιόγκα και πιλάτες.

Σε καθημερινή βάση, εκτός από βόλεϊ, στο Μετς παίζονται μπάσκετ, χάντμπολ, μπάσκετ με αμαξίδιο και ποδόσφαιρο σάλας. Μόνο το κόστος για το στήσιμο και το ξεστήσιμο του τάραφλεξ ανήλθε σε περισσότερα από 30.000 ευρώ. Μέσα σε μόλις τρία χρόνια, ο Παναθηναϊκός έχει προχωρήσει σε ανακαινίσεις των χώρων και έχει επενδύσει επιπλέον 100.000 ευρώ από ίδιους πόρους.

Ερωτήματα για το κλειστό του Ρέντη

Στην ανακοίνωσή του, ο Παναθηναϊκός ΑΟ έθεσε μια σειρά ερωτημάτων σχετικά με το κλειστό γήπεδο του Ρέντη, το οποίο χρησιμοποιεί ο Ολυμπιακός. Συγκεκριμένα, ρωτά αν το γήπεδο αυτό ανήκει τελικά στον Ολυμπιακό, δεδομένου ότι το ενοίκιο ανέρχεται σε 800 ευρώ. Αν δεν του ανήκει, τότε ο Παναθηναϊκός διερωτάται πώς φιλοξενεί «άστεγες» ομάδες και αν αυτές φιλοξενούνται από τον Δήμο Ρέντη.

Ο Παναθηναϊκός υποστηρίζει ότι πρόκειται για ένα γήπεδο του οποίου ο Ολυμπιακός κάνει σχεδόν αποκλειστική χρήση εδώ και 21 χρόνια. Αυτή η μακροχρόνια και σχεδόν αποκλειστική χρήση του γηπέδου αποτελεί βασικό σημείο της «πράσινης» απάντησης.

Η αποκλειστική χρήση των εγκαταστάσεων του Ρέντη

Η «πράσινη» διοίκηση τόνισε πως το γήπεδο του Ρέντη έχει βαφτεί εσωτερικά και εξωτερικά στα χρώματα του Ολυμπιακού. Μάλιστα, ακόμα και οι ταμπέλες στον δρόμο αναγράφουν «Γήπεδο βόλεϊ Ολυμπιακού», υποδεικνύοντας την πλήρη ταύτιση των εγκαταστάσεων με τον «ερυθρόλευκο» σύλλογο. Αυτό το γεγονός ενισχύει την αιχμή του Παναθηναϊκού για την αποκλειστική χρήση και την οικειοποίηση του χώρου.

Ο Παναθηναϊκός ΑΟ με αυτή την ανακοίνωση προσπάθησε να αντικρούσει τις κατηγορίες του Ολυμπιακού και να μεταφέρει το βάρος της συζήτησης και σε άλλες πτυχές των αθλητικών εγκαταστάσεων και των ενισχύσεων στον ελληνικό αθλητισμό.

Με πληροφορίες από: Newsit