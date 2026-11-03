Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποσύρθηκε από το masters του Παρισιού

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αναγκάστηκε να αποσύρει τη συμμετοχή του από το Masters του Παρισιού, μία εξέλιξη που γνωστοποιήθηκε λίγες μόλις ώρες πριν από την προγραμματισμένη πρεμιέρα του στο τουρνουά. Η απόφαση αυτή, η οποία ελήφθη το πρωί της Τρίτης, 03.11.2026, οφείλεται σε συνεχιζόμενες και επίμονες ενοχλήσεις που αντιμετωπίζει στον δεξιό του ώμο. Ο 28χρονος Έλληνας πρωταθλητής επρόκειτο να αγωνιστεί στον πρώτο γύρο της διοργάνωσης, όπου θα αντιμετώπιζε τον Αμερικανό Λέρνερ Τιέν.

Ενοχλήσεις στον ώμο και προηγούμενη απόσυρση

Το πρόβλημα στον δεξιό ώμο του Στέφανου Τσιτσιπά αποδεικνύεται πιο σοβαρό και επίμονο από ό,τι αρχικά είχε εκτιμηθεί, αναγκάζοντας τον Έλληνα τενίστα να λάβει τη δύσκολη απόφαση της απόσυρσης από ένα τόσο σημαντικό τουρνουά. Αυτές οι ενοχλήσεις είχαν ήδη οδηγήσει τον Τσιτσιπά σε μία ανάλογη κίνηση την προηγούμενη εβδομάδα, όταν είχε αποσύρει τη συμμετοχή του από το 500άρι τουρνουά της Βασιλείας, δείχνοντας την έκταση του προβλήματος.

Παρά τις προσπάθειες που κατέβαλε για να ξεπεράσει τον τραυματισμό του και να είναι έτοιμος για αγώνα, ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος είχε ταξιδέψει στο Παρίσι με την ελπίδα να αγωνιστεί, δεν κατάφερε να αποκατασταθεί πλήρως. Η αναμέτρηση για τον 1ο γύρο ήταν προγραμματισμένη να αρχίσει το μεσημέρι της Τρίτης, ωστόσο η κατάσταση του ώμου του δεν επέτρεψε στον 28χρονο αθλητή να αγωνιστεί, οδηγώντας στην τελική απόφαση της αποχώρησης λίγες ώρες πριν την έναρξη.

Η επίδραση στην παγκόσμια κατάταξη

Η απουσία του Στέφανου Τσιτσιπά από το Masters του Παρισιού, το οποίο αποτελεί το τελευταίο τουρνουά ATP 1000 της φετινής σεζόν, έχει άμεσες και σημαντικές επιπτώσεις στην παγκόσμια κατάταξη του Έλληνα τενίστα. Μετά και την προηγούμενη απόσυρσή του από το 500άρι τουρνουά της Βασιλείας, αυτή η νέα εξέλιξη κρατά τον Έλληνα παίκτη ουσιαστικά εκτός της κορυφαίας 32άδας στην παγκόσμια κατάταξη, κάτι που μπορεί να επηρεάσει τις μελλοντικές του τοποθετήσεις σε κληρώσεις.

Συγκεκριμένα, ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Νο.34 της παγκόσμιας κατάταξης. Η μη συμμετοχή του σε ένα τουρνουά τέτοιας σημασίας και βαθμολογίας, όπως το Masters, δυσχεραίνει την προσπάθειά του να βελτιώσει τη θέση του και να επιστρέψει στις κορυφαίες θέσεις πριν το τέλος της αγωνιστικής περιόδου, καθώς χάνει πολύτιμους βαθμούς που θα μπορούσαν να τον ανεβάσουν.

Το τουρνουά του Παρισιού και ο αντικαταστάτης

Το Masters του Παρισιού αποτελεί ένα από τα πιο αναμενόμενα και σημαντικά τουρνουά της σεζόν, προσελκύοντας τους κορυφαίους τενίστες του κόσμου σε μία μάχη για τον τίτλο και τους βαθμούς. Η απόσυρση του Στέφανου Τσιτσιπά άφησε ένα κενό στο κυρίως ταμπλό της διοργάνωσης, το οποίο έπρεπε να καλυφθεί άμεσα για την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων.

Τη θέση του Έλληνα πρωταθλητή στο τουρνουά πήρε ως lucky loser ο Παραγουανός τενίστας, Αντόλφο Βαγιέχο. Ο Βαγιέχο θα αντιμετωπίσει πλέον τον Λέρνερ Τιέν, ο οποίος ήταν ο αρχικός αντίπαλος του Τσιτσιπά στον 1ο γύρο της διοργάνωσης. Η αναμέτρηση αυτή είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί στο court 1, δίνοντας την ευκαιρία στον lucky loser να αγωνιστεί σε ένα Masters 1000.

Οι επόμενες κινήσεις του Έλληνα πρωταθλητή

Μετά την αναγκαστική απουσία του από το Masters του Παρισιού, οι αγωνιστικές επιλογές για τον Στέφανο Τσιτσιπά όσον αφορά τα εναπομείναντα τουρνουά της φετινής χρονιάς είναι πλέον αρκετά περιορισμένες. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, το μόνο διαθέσιμο τουρνουά στο οποίο μπορεί να λάβει μέρος, εφόσον το επιτρέψει η κατάσταση της υγείας του, είναι το 250άρι στη Στοκχόλμη.

Το τουρνουά της Στοκχόλμης είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί σε λίγες ημέρες, συγκεκριμένα μεταξύ 8 και 14 Νοεμβρίου. Η ενδεχόμενη συμμετοχή του εκεί θα εξαρτηθεί προφανώς από την πορεία αποκατάστασης του τραυματισμού του στον ώμο, καθώς η πλήρης ανάρρωση και η διασφάλιση της υγείας του αποτελούν την απόλυτη προτεραιότητα για τον Έλληνα τενίστα, προκειμένου να αποφευχθούν περαιτέρω επιπλοκές.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Newsit