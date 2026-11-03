Ενεργειακός μετασχηματισμός και αθλητική δράση: Οι εξελίξεις στην Ελλάδα

Το ενεργειακό μέλλον της Ελλάδας, οι νέες υποδομές και η γεωπολιτική διάσταση κυριάρχησαν στις συζητήσεις του 9ου Athens Investment Forum, που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι έξυπνοι μετρητές, η αποθήκευση ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), ο Κάθετος Διάδρομος και το ενεργειακό κόστος, αναδεικνύοντας τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες για τη χώρα.

Την ίδια στιγμή, η Εθνική Ελλάδας του ποδοσφαίρου προετοιμάζεται για την επόμενη αγωνιστική της υποχρέωση, αντιμετωπίζοντας τη Σερβία σε έναν σημαντικό αγώνα για το UEFA Nations League. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, με την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία να έχει ήδη θέσει σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για τους φιλάθλους.

Το ενεργειακό τοπίο στο 9ο Athens Investment Forum

Η ενότητα «Ενέργεια ΙΙ – Ενεργειακές Υποδομές και Γεωπολιτική», με τίτλο «Υποδομές ισχύος: Η Ελλάδα ανάμεσα στην ενεργειακή ασφάλεια και τη γεωστρατηγική ευκαιρία», αποτέλεσε ένα από τα βασικά σημεία του 9ου Athens Investment Forum. Τη διοργάνωση του φόρουμ στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών ανέλαβαν το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) και η Vertical Solutions.

Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στην ανάγκη για σύγχρονες ενεργειακές υποδομές, την ενσωμάτωση των ΑΠΕ στο δίκτυο και την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας. Τα θέματα των έξυπνων μετρητών και της αποθήκευσης ενέργειας αναδείχθηκαν ως κρίσιμοι παράγοντες για την επίτευξη αυτών των στόχων.

Οι δηλώσεις του υφυπουργού Νίκου Τσάφου για το ενεργειακό ισοζύγιο

Ο κ. Νίκος Τσάφος, Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρμόδιος για θέματα ενέργειας, τόνισε την αλλαγή του ενεργειακού ισοζυγίου της Ελλάδας. Όπως ανέφερε, η χώρα εξάγει πλέον το 15% της παραγωγής της, φτάνοντας στο σημείο να εξάγει την ίδια ποσότητα ενέργειας που εισήγαγε πριν από 5-6 χρόνια. Αυτή η εξέλιξη συνδέεται άμεσα με τις επενδύσεις σε ΑΠΕ, δίκτυα, φυσικό αέριο και συστήματα αποθήκευσης.

Επικαλούμενος στοιχεία της Eurostat, ο κ. Τσάφος σημείωσε ότι η λιανική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας για τα ελληνικά νοικοκυριά βρίσκεται 15% κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Σε όρους αγοραστικής δύναμης, η τιμή είναι μόλις 2% υψηλότερη. Για τη χρηματοδότηση της ενεργειακής μετάβασης, αναφέρθηκε σε δράσεις άνω των 3,3 δισ. ευρώ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, καθώς και στον ρόλο του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου για την υποστήριξη των ευάλωτων νοικοκυριών. Επιπλέον, παρουσίασε παρεμβάσεις μέσω της ρήτρας διαφυγής, με 200 εκατομμύρια ευρώ να διοχετεύονται για αποθήκευση, 200 εκατομμύρια για αντλίες θερμότητας και θερμοσίφωνες, και άλλα 50 εκατομμύρια ειδικά για τη δυτική Μακεδονία, εξηγώντας ότι οι δημόσιοι πόροι καλύπτουν ανάγκες που η ιδιωτική αγορά δεν εξυπηρετεί επαρκώς.

Προκλήσεις και λύσεις στην αποθήκευση ενέργειας

Στο πλαίσιο των συζητήσεων, ο κ. Νάσος Πλαϊνός, Γενικός Διευθυντής της LONGi Greece, σε συζήτηση με τον δημοσιογράφο Δημήτρη Χριστούλια, έθεσε ως προτεραιότητα την αντιμετώπιση των περικοπών στην παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ. Υπογράμμισε την ανάγκη για την εγκατάσταση μπαταριών, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Δεν μπορούμε να βάλουμε άλλα φωτοβολταϊκά. Πρέπει να μπουν οι μπαταρίες. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Και αύριο πρέπει να μπουν τα υδρογόνα». Ο κ. Πλαϊνός αναφέρθηκε επίσης σε ένα επενδυτικό σχέδιο στο Αμύνταιο, το οποίο θα αποτελέσει μία από τις πρώτες εγκαταστάσεις υδρογόνου στην Ελλάδα με συστήματα της LONGi.

Την πρόοδο της ψηφιοποίησης του δικτύου παρουσίασε ο κ. Αναστάσιος Μάνος, Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΕΔΔΗΕ, επίσης σε συζήτηση με τον Δημήτρη Χριστούλια. Ο κ. Μάνος ανέφερε ότι το 2019 υπήρχαν μόλις 85.000 έξυπνοι μετρητές, ενώ η χρονιά θα κλείσει με 2,4 εκατομμύρια, με στόχο την πλήρη αντικατάσταση των μετρητών.

Η εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει τη Σερβία στο Πανθεσσαλικό

Στο αθλητικό μέτωπο, η Εθνική Ελλάδας ποδοσφαίρου μετράει αντίστροφα για την επόμενη υποχρέωσή της, η οποία είναι προγραμματισμένη για τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, στις 21:45. Η «γαλανόλευκη» θα αντιμετωπίσει τη Σερβία στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής του Β’ Ομίλου της League A στο UEFA Nations League.

Η Εθνική έχει πραγματοποιήσει μια εξαιρετική πορεία στον όμιλο, παραμένοντας αήττητη στις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές και έχοντας συγκεντρώσει οκτώ βαθμούς, όσους και η Ολλανδία. Αντιμετωπίζοντας παραδοσιακές δυνάμεις του ποδοσφαίρου όπως η Γερμανία, η Ολλανδία και η Σερβία, η ομάδα στοχεύει να βρεθεί για πρώτη φορά στην ιστορία της στην προημιτελική φάση του UEFA Nations League και να διεκδικήσει μια μεγάλη διάκριση.

Η διάθεση εισιτηρίων και το κάλεσμα της ΕΠΟ

Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (ΕΠΟ) έχει απευθύνει κάλεσμα στον κόσμο να βρεθεί στο Πανθεσσαλικό και να στηρίξει την Εθνική ομάδα σε αυτή την κρίσιμη προσπάθεια. Η παρουσία των Ελλήνων φιλάθλων αναμένεται να παίξει σημαντικό ρόλο, προσφέροντας την έξτρα ώθηση στην ομάδα για να κλείσει με τον καλύτερο τρόπο τον όμιλο και να κοιτάξει ακόμη ψηλότερα.

Η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων για τον αγώνα Ελλάδα-Σερβία έχει ήδη ξεκινήσει μέσω της πλατφόρμας PAME ETHNIKI, του αποκλειστικού καναλιού πώλησης. Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής αγοράς, το εισιτήριο αποστέλλεται στο email του αγοραστή. Για την είσοδο στο γήπεδο, απαιτείται η χρήση του QR code από το κινητό τηλέφωνο ή η εκτύπωση του εισιτηρίου, σύμφωνα με τις αναγραφόμενες οδηγίες. Σημειώνεται ότι στις τιμές δεν περιλαμβάνεται το διαχειριστικό κόστος του παρόχου της ηλεκτρονικής πλατφόρμας έκδοσης εισιτηρίων Ticketmaster.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Athletiko