Η Ρεάλ Μαδρίτης τίμησε τον Χεσούς ντε Μιγκέλ και αντιμετωπίζει προβλήματα ενόψει ΑΕΚ

Η Ρεάλ Μαδρίτης ολοκλήρωσε την προετοιμασία της το πρωί της Τρίτης (03.11.2026) πριν από τον αγώνα της Τετάρτης (4/11) με την ΑΕΚ, στην «Allwyn Arena», για την τέταρτη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Η τελευταία προπόνηση των «μερένχες» σημαδεύτηκε από ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Χεσούς ντε Μιγκέλ Αλμέιδα, ενώ ο προπονητής Ζοσέ Μουρίνιο κλήθηκε να διαχειριστεί και ζητήματα με την κατάσταση ορισμένων ποδοσφαιριστών του.

Ενός λεπτού σιγή για τον Χεσούς ντε Μιγκέλ

Οι ποδοσφαιριστές της Ρεάλ Μαδρίτης συγκεντρώθηκαν πριν από την πρωινή προπόνηση της Τρίτης (03.11.2026) και τήρησαν ενός λεπτού σιγή, τιμώντας τη μνήμη του Χεσούς ντε Μιγκέλ Αλμέιδα. Η θλιβερή είδηση του θανάτου του 30χρονου επιθετικού της Τενερίφης προκάλεσε θλίψη στο ισπανικό ποδόσφαιρο και άγγιξε και τον σύλλογο της Μαδρίτης.

Ο Χεσούς ντε Μιγκέλ άφησε την τελευταία του πνοή το πρωί της Τρίτης (03.11.2026), μετά από μία σφοδρή σύγκρουση που είχε το βράδυ της Δευτέρας. Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της ομάδας του με την Ανδόρα, για τη Β’ ποδοσφαιρική κατηγορία της Ισπανίας, όπου συγκρούστηκε με τον τερματοφύλακα της Ανδόρα, Χεσούς Οβόνο.

Η Ρεάλ Μαδρίτης εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία ο πρόεδρός της και το Διοικητικό Συμβούλιο εξέφρασαν τη βαθιά τους λύπη για τον θάνατο του Χεσούς ντε Μιγκέλ. Η ομάδα εξέφρασε τα συλλυπητήριά της και τη συμπαράστασή της στην οικογένειά του, τους συμπαίκτες του, την ομάδα του και όλους τους αγαπημένους του, καταλήγοντας με την ευχή «Ας αναπαυθεί εν ειρήνη».

Απουσίες και ατομικό πρόγραμμα στην προπόνηση

Στην τελευταία προπόνηση των «μερένχες» πριν από το ταξίδι στην Αθήνα, ο Ζοσέ Μουρίνιο είχε να διαχειριστεί δύο σημαντικά ζητήματα σχετικά με την κατάσταση των ποδοσφαιριστών του. Ο Ραούλ Ασένθιο δεν συμμετείχε στο κανονικό πρόγραμμα της υπόλοιπης ομάδας. Αντ’ αυτού, ακολούθησε ατομική προπόνηση, με την κατάστασή του να βρίσκεται υπό παρακολούθηση ενόψει της αναμέτρησης με την ΑΕΚ.

Παράλληλα, ο Ροντρίγκο αποτέλεσε τη μοναδική απουσία από την προπονητική διαδικασία, καθώς δεν έδωσε το «παρών» στο τελευταίο πρόγραμμα προετοιμασίας των Μαδριλένων. Οι απουσίες αυτές προσθέτουν προβληματισμό στον Πορτογάλο τεχνικό λίγο πριν από την κρίσιμη ευρωπαϊκή αναμέτρηση.

Το παιχνίδι με την ΑΕΚ και οι σκέψεις του Μουρίνιο

Η ΑΕΚ υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης το βράδυ της Τετάρτης (4/11) στις 19:45, στην «Allwyn Arena», στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Η αναμέτρηση αποτελεί μία μεγάλη ευρωπαϊκή πρόκληση για την ελληνική ομάδα, ενώ για τους Μαδριλένους είναι ένα σημαντικό παιχνίδι στη διοργάνωση.

Ενόψει αυτής της αναμέτρησης, ο Πορτογάλος τεχνικός αναμένεται να προχωρήσει σε εκτεταμένο ροτέισον. Ο Ζοσέ Μουρίνιο αποκάλυψε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να πραγματοποιήσει τρεις ή τέσσερις αλλαγές στην αρχική ενδεκάδα απέναντι στην ΑΕΚ. Επιβεβαίωσε επίσης πως ένας από τους ποδοσφαιριστές που θα πάρουν ανάσες είναι ο Ορελιέν Τσουαμενί, δείχνοντας την πρόθεσή του να διαχειριστεί το ρόστερ του.

Η προετοιμασία στην Ισπανία

Η Ρεάλ Μαδρίτης θα ολοκληρώσει την προετοιμασία της για το ματς με την ΑΕΚ στην Ισπανία και δεν θα πραγματοποιήσει προπόνηση στην «Allwyn Arena» της Αθήνας. Αυτή η απόφαση υπογραμμίζει τον τρόπο με τον οποίο η ομάδα έχει επιλέξει να διαχειριστεί το πρόγραμμά της πριν από τον ευρωπαϊκό αγώνα.

Επιπλέον, η συνέντευξη Τύπου του Ζοσέ Μουρίνιο, πριν από την αναμέτρηση, έχει προγραμματιστεί για το απόγευμα της Τρίτης (03.11.2026) στις 18:30. Εκεί αναμένεται να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της ομάδας και τις τελικές του αποφάσεις για την ενδεκάδα.

Με πληροφορίες από: Newsit, Athletiko