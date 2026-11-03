Η UEFA όρισε σουηδική σφυρίχτρα για τον αγώνα Παναθηναϊκός - ΤΣΣΚΑ Σόφιας

Η UEFA προχώρησε στον ορισμό του διαιτητή για την επικείμενη αναμέτρηση του Παναθηναϊκού κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Conference League. Ο αγώνας, ο οποίος θα διεξαχθεί στις 5 Νοεμβρίου, με ώρα έναρξης τις 22:00, θα έχει σουηδική σφυρίχτρα, καθώς την ευθύνη της διεύθυνσης αναλαμβάνει ο Μοχάμεντ Αλ Χακίμ. Ο Σουηδός ρέφερι είναι ήδη γνώριμος στα ελληνικά γήπεδα, έχοντας διευθύνει πέντε αναμετρήσεις στο παρελθόν.

Ο σουηδός διαιτητής και η ομάδα του αγώνα

Ο Μοχάμεντ Αλ Χακίμ, προερχόμενος από τη Σουηδία, είναι ο ρέφερι που επελέγη από την ευρωπαϊκή ομοσπονδία ποδοσφαίρου για να διευθύνει τη σημαντική αυτή αναμέτρηση. Η παρουσία του στο κέντρο του γηπέδου θα είναι καθοριστική για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα μεταξύ του Παναθηναϊκού και της ΤΣΣΚΑ Σόφιας, μία αναμέτρηση που αναμένεται με ενδιαφέρον από τους φιλάθλους των δύο ομάδων.

Στο πλευρό του Σουηδού κεντρικού διαιτητή, θα βρίσκονται οι βοηθοί Μεχμέτ Τσουλούμ και Φρέντρικ Κλίβερ. Οι δύο τους θα έχουν την ευθύνη των πλάγιων γραμμών, συμβάλλοντας στην ορθή εφαρμογή των κανονισμών του παιχνιδιού και στην παρακολούθηση των φάσεων που εκτυλίσσονται κοντά στα όρια του αγωνιστικού χώρου. Τέταρτος διαιτητής της αναμέτρησης ορίστηκε ο επίσης Σουηδός Γιοακίμ Σαρς, ο οποίος θα βρίσκεται στον πάγκο και θα είναι έτοιμος να αναλάβει καθήκοντα αν παραστεί ανάγκη, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη συνέχεια του αγώνα.

Η υποστήριξη από το σύστημα VAR

Για την υποστήριξη των αποφάσεων του διαιτητή και την αποφυγή πιθανών λαθών σε κρίσιμες φάσεις, το σύστημα VAR (Video Assistant Referee) θα είναι σε πλήρη λειτουργία καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης. Επικεφαλής του VAR ορίστηκε ο Πολωνός Πάβελ Μάλετς, ένας διαιτητής με εμπειρία στη χρήση της τεχνολογίας, ο οποίος θα παρακολουθεί τις φάσεις από το ειδικά διαμορφωμένο δωμάτιο, παρέχοντας βοήθεια στον κεντρικό ρέφερι.

Τον Πάβελ Μάλετς θα συνδράμει ως βοηθός VAR (AVAR) ο συμπατριώτης του, Κόρνελ Πασκιέβιτς. Η πολωνική ομάδα του VAR θα συνεργαστεί στενά με τον Σουηδό διαιτητή και τους βοηθούς του, εξασφαλίζοντας την όσο το δυνατόν πιο δίκαιη και ορθή έκβαση του αγώνα, με βάση τους κανονισμούς του ποδοσφαίρου.

Ο Αλ Χακίμ και η ελληνική ποδοσφαιρική πραγματικότητα

Ο Μοχάμεντ Αλ Χακίμ δεν είναι ένα άγνωστο πρόσωπο για το ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς έχει ήδη διευθύνει αναμετρήσεις στη χώρα μας στο παρελθόν. Η εμπειρία του αυτή θεωρείται σημαντική, καθώς του έχει προσφέρει μια εξοικείωση με το κλίμα, τις ιδιαιτερότητες και τον τρόπο παιχνιδιού των ελληνικών ομάδων, καθώς και με την ατμόσφαιρα των γηπέδων.

Συνολικά, ο Σουηδός ρέφερι έχει σφυρίξει πέντε αγώνες στην Ελλάδα, γεγονός που τον καθιστά έναν διαιτητή με αποδεδειγμένη παρουσία στα ελληνικά γήπεδα. Η προηγούμενη εμπειρία του αναμένεται να συμβάλει στην αποτελεσματική διεύθυνση της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις ενός ευρωπαϊκού αγώνα.

Οι προηγούμενες αναμετρήσεις του στην Ελλάδα

Αναλυτικότερα, ο Μοχάμεντ Αλ Χακίμ έχει βρεθεί στο παρελθόν στο κέντρο των παρακάτω αγώνων του ελληνικού πρωταθλήματος. Έχει διευθύνει την αναμέτρηση μεταξύ Ολυμπιακού και Άρη, ένα παιχνίδι που έληξε με σκορ 4-1 υπέρ του Ολυμπιακού. Επίσης, έχει σφυρίξει τον αγώνα ΑΕΚ-Άρης, στην οποία η ΑΕΚ επικράτησε με το οριακό σκορ 1-0.

Στις προηγούμενες εμφανίσεις του στην Ελλάδα, ο Σουηδός διαιτητής έχει διευθύνει και ένα ντέρμπι μεταξύ ΑΕΚ και Παναθηναϊκού, το οποίο ολοκληρώθηκε ισόπαλο με σκορ 2-2, δείχνοντας την ικανότητά του να διαχειρίζεται παιχνίδια υψηλής έντασης. Επιπλέον, έχει διευθύνει τον αγώνα Παναθηναϊκός-Άρης, όπου οι «πράσινοι» επικράτησαν με 2-0, καθώς και την αναμέτρηση Άρης-ΠΑΟΚ, η οποία έληξε με νίκη του ΠΑΟΚ με σκορ 1-2, ολοκληρώνοντας τον κύκλο των πέντε ελληνικών αγώνων του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta