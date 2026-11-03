Αντιπαράθεση στο μπάσκετ μετά τη νίκη του Άρη: Οι αναρτήσεις Σιάο και η απάντηση Γιαννακόπουλου με φόντο το Basketgate

Μια ακατανόητη πρόκληση εκτυλίχθηκε στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ μετά τη νίκη του Άρη επί του Παναθηναϊκού, με τον νέο ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Άρης, Ρίτσαρντ Σιάο, να αναδημοσιεύει προσβλητικές αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ενέργεια αυτή προκάλεσε την άμεση αντίδραση του ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού, Δημήτρη Γιαννακόπουλου, ο οποίος, πέρα από την επίθεση στον κ. Σιάο, έστρεψε τα βέλη του και προς τους ιδιοκτήτες του Ολυμπιακού, τους αδελφούς Αγγελόπουλους, συνδέοντας το περιστατικό με το σκάνδαλο του Basketgate.

Οι αναρτήσεις του κ. Σιάο μετά τη νίκη του Άρη

Ο Άρης κατάφερε να κερδίσει τον Παναθηναϊκό, ωστόσο η επιτυχία της ομάδας της Θεσσαλονίκης επισκιάστηκε από τις ενέργειες του Ρίτσαρντ Σιάο. Ο νέος ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Άρης επέλεξε να αναδημοσιεύσει οπαδικά stories στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, τα οποία περιείχαν προσβλητικό περιεχόμενο.

Συγκεκριμένα, μία από τις αναρτήσεις απεικόνιζε μια τίγρη να κατασπαράζει έναν πράσινο λαγό, συνοδευόμενη από υβριστική λεζάντα που στόχευε τον Παναθηναϊκό. Σε ένα άλλο story, εμφανιζόταν στα αγγλικά το μήνυμα «Το κυνήγι άρχισε». Ο κ. Σιάο παρακολούθησε την αναμέτρηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αν και το περιεχόμενο προερχόταν αρχικά από οπαδικές σελίδες, η αναδημοσίευσή του από τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ προσέδωσε διαφορετική βαρύτητα και άνοιξε μια αντιπαράθεση που δεν χρειαζόταν η αγωνιστική εμφάνιση του Άρη.

Η απάντηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αντέδρασε στις αναρτήσεις του κ. Σιάο με διαδοχικά stories στον δικό του λογαριασμό. Αρχικά, αναγνώρισε την ανωτερότητα των Θεσσαλονικέων, δίνοντας συγχαρητήρια για τη νίκη τους. Ωστόσο, στη συνέχεια επιτέθηκε στον κ. Σιάο για το περιεχόμενο που αναπαρήγαγε, υποστηρίζοντας ότι προσβάλλει όχι μόνο τον Παναθηναϊκό, αλλά και τον ίδιο τον σύλλογο του Άρη.

«Ο Άρης είναι η ομάδα που μας έμαθε όλους μπάσκετ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Γιαννακόπουλος. Διευκρίνισε επίσης ότι δεν είχε προλάβει να δει ο ίδιος τις συγκεκριμένες αναρτήσεις, αλλά είχε ενημερωθεί ότι ήταν «απαίσια», βασίζοντας την τοποθέτησή του στην πληροφόρηση που είχε λάβει.

Σπόντες για τους αδελφούς Αγγελόπουλους

Η αντίδραση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου δεν περιορίστηκε στον ιδιοκτήτη του Άρη, αλλά επεκτάθηκε και προς τον Ολυμπιακό. Ο κ. Γιαννακόπουλος εξήγησε ότι δεν σκοπεύει να προχωρήσει ο ίδιος σε καταγγελία κατά του κ. Σιάο. Με εμφανώς ειρωνική διάθεση, παρέπεμψε στους αδελφούς Αγγελόπουλους, τους ιδιοκτήτες του Ολυμπιακού.

Υποστήριξε ότι οι ιδιοκτήτες του Ολυμπιακού καταγγέλλουν περιστατικά που θεωρούν δυσφημιστικά για το άθλημα, αντιπαραβάλλοντας αυτή τη στάση με εκείνη που, κατά τον ίδιο, τηρούν απέναντι στις αναρτήσεις του κ. Σιάο και στο ευρύτερο σκάνδαλο του μπάσκετ. Έτσι, η αντίδραση για τα προσβλητικά stories εξελίχθηκε σε μια ευρύτερη επίθεση για την επιλεκτικότητα των παρεμβάσεων και τη δημόσια στάση των ισχυρών παραγόντων απέναντι στο Basketgate.

Το βαρύ υπόβαθρο του Basketgate

Η αντιπαράθεση αυτή εκτυλίσσεται σε μια περίοδο κατά την οποία το ελληνικό μπάσκετ αντιμετωπίζει ένα τεράστιο μέτωπο αξιοπιστίας, λόγω της δικαστικής έρευνας για φερόμενη χειραγώγηση αγώνων, γνωστή ως Basketgate. Η έρευνα αυτή έχει οδηγήσει σε σημαντικές εξελίξεις, με εμπλεκόμενα πρόσωπα από τον χώρο του αθλήματος.

Στο πλαίσιο της δικαστικής διερεύνησης, έχει αποφασιστεί η προσωρινή κράτηση του πρώην προέδρου της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιου, καθώς και του Γιώργου Μαυραγάνη. Είχε προηγηθεί η προφυλάκιση του πρώην διαιτητή Πέτρου Παπαπέτρου, ενώ έχουν επιβληθεί βραχιολάκια σε Βάσω Τσαρούχα και Τάσο Πηλοΐδη. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν τα εμπλεκόμενα πρόσωπα παραμένουν υπό δικαστική διερεύνηση.

Με πληροφορίες από: Topontiki