Ο Μοχάμεντ Αλ-Χακίμ διαιτητής στο Παναθηναϊκός – ΤΣΣΚΑ Σόφιας για το conference league

Ο Σουηδός διαιτητής Μοχάμεντ Αλ-Χακίμ ορίστηκε από την UEFA να διευθύνει την κρίσιμη αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Ο αγώνας, που αποτελεί μέρος της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Conference League, θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ την Τρίτη 5 Νοεμβρίου του 2026, με ώρα έναρξης τις 22:00. Ο 41χρονος ρέφερι, ο οποίος είναι Ιρακινοσουηδός και ανήκει στην πρώτη κατηγορία της UEFA, δεν είναι άγνωστος στο ελληνικό ποδοσφαιρικό κοινό, καθώς έχει βρεθεί στο παρελθόν σε αναμετρήσεις ελληνικών ομάδων, συμπεριλαμβανομένου του ίδιου του Παναθηναϊκού.

Ο ορισμός του διαιτητή και η ομάδα του

Η UEFA προχώρησε στην επίσημη γνωστοποίηση των διαιτητών που θα στελεχώσουν την επικείμενη αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Ο Μοχάμεντ Αλ-Χακίμ, ένας έμπειρος ρέφερι από τη Σουηδία, ο οποίος φέρει την ιδιότητα του Ιρακινοσουηδού και ανήκει στην πρώτη κατηγορία της UEFA, θα είναι ο κεντρικός διαιτητής που θα διευθύνει τον αγώνα.

Τον κύριο διαιτητή θα πλαισιώσουν δύο συμπατριώτες του από τη Σουηδία, οι Μεχμέτ Τσουλούμ και Φρέντρικ Κλίβερ, οι οποίοι θα αναλάβουν τα καθήκοντα των βοηθών διαιτητών. Η ομάδα διαιτησίας συμπληρώνεται από τον επίσης Σουηδό Γιόακιμ Σαρς, ο οποίος θα εκτελέσει χρέη τέταρτου διαιτητή. Για την υποστήριξη του συστήματος VAR, η UEFA όρισε δύο Πολωνούς αξιωματούχους: τον Πάβελ Μάλετς ως υπεύθυνο VAR και τον Κόρνελ Πασκιέβιτς ως βοηθό VAR.

Το ιστορικό του Αλ-Χακίμ με τον Παναθηναϊκό

Ο Σουηδός ρέφερι έχει ήδη συναντηθεί με τον Παναθηναϊκό σε δύο προηγούμενες αναμετρήσεις για τη Super League. Σε αυτές τις δύο περιπτώσεις, οι «πράσινοι» διατήρησαν το αήττητο, καταγράφοντας μία νίκη και μία ισοπαλία υπό τη διεύθυνσή του. Αυτή η στατιστική προσδίδει έναν βαθμό εξοικείωσης με τον συγκεκριμένο διαιτητή για την ελληνική ομάδα.

Η πρώτη από αυτές τις αναμετρήσεις έλαβε χώρα στις 14 Ιανουαρίου του 2024, όταν η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 2-2 στην «Allwyn Arena». Η δεύτερη φορά που ο Μοχάμεντ Αλ-Χακίμ σφύριξε αγώνα του Παναθηναϊκού ήταν στις 28 Φεβρουαρίου του 2024, όπου οι «πράσινοι» επικράτησαν του Άρη με 2-0 σε παιχνίδι που διεξήχθη στη Λεωφόρο.

Η παρουσία του σε άλλους ευρωπαϊκούς και εγχώριους αγώνες

Κατά τη διάρκεια της φετινής αγωνιστικής περιόδου, ο Μοχάμεντ Αλ-Χακίμ έχει ήδη διευθύνει δύο ευρωπαϊκές αναμετρήσεις, επιδεικνύοντας την εμπειρία του σε διεθνές επίπεδο. Συγκεκριμένα, ήταν ο διαιτητής στο παιχνίδι μεταξύ Αραράτ και Σπάρτα Πράγας, το οποίο έληξε με σκορ 1-4 υπέρ της Σπάρτα Πράγας, στο πλαίσιο του Europa League. Επιπλέον, είχε αναλάβει τη διεύθυνση της αναμέτρησης Σιόν-Άγιαξ, που ολοκληρώθηκε με σκορ 2-4, για τα προκριματικά του Conference League.

Η εμπειρία του στο ελληνικό ποδόσφαιρο είναι επίσης σημαντική, καθώς ο 41χρονος διαιτητής έχει διευθύνει συνολικά 12 αναμετρήσεις ελληνικών ομάδων, καλύπτοντας τόσο εγχώριες διοργανώσεις όσο και ευρωπαϊκά παιχνίδια. Πέρα από τις δύο φορές που έχει σφυρίξει τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ, έχει διευθύνει τέσσερις φορές αγώνες του Άρη, ενώ έχει βρεθεί από μία φορά σε παιχνίδια του Ολυμπιακού, του ΠΑΟΚ και του Ατρομήτου. Αξίζει να σημειωθεί ότι έχει διευθύνει και μία αναμέτρηση της ομάδας Κ19 της ΑΕΚ σε ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Το ιστορικό της ΤΣΣΚΑ Σόφιας με ελληνική ομάδα

Η ΤΣΣΚΑ Σόφιας, η οποία θα βρεθεί αντιμέτωπη με τον Παναθηναϊκό, έχει ένα προηγούμενο ιστορικό αναμετρήσεων με ελληνική ομάδα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Συγκεκριμένα, στα playoffs του Europa League, η βουλγαρική ομάδα είχε διασταυρωθεί με τον ΟΦΗ, σε μια διπλή αναμέτρηση που είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το ελληνικό κοινό.

Σε εκείνη τη φάση της διοργάνωσης, οι Κρητικοί είχαν καταφέρει να εξασφαλίσουν μια σπουδαία πρόκριση, επιτυγχάνοντας δύο νίκες επί της ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Η πρώτη νίκη σημειώθηκε με σκορ 3-0 στο Παγκρήτιο Στάδιο, ενώ η δεύτερη επικράτηση ήρθε με 0-2 στην Βουλγαρία, επισφραγίζοντας την πρόκριση του ΟΦΗ στην επόμενη φάση.

Με πληροφορίες από: Newsit, Athletiko