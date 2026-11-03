Η Γουέστ Χαμ απέλυσε τον Νούνο Εσπίριτο Σάντο – Σε αναζήτηση προπονητή η ομάδα του Μαυροπάνου

Σε αναζήτηση νέου προπονητή βρίσκεται η Γουέστ Χαμ, καθώς ο σύλλογος ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας του με τον Νούνο Εσπίριτο Σάντο. Η απόφαση αυτή έρχεται μετά από μια περίοδο ενδελεχούς αξιολόγησης της πορείας της ομάδας στην EFL Championship, στην οποία αγωνίζεται και ο Έλληνας διεθνής Ντίνος Μαυροπάνος. Η διοίκηση των «Σφυριών» έκρινε απαραίτητη την αλλαγή στην τεχνική ηγεσία προκειμένου να διασφαλιστεί η υλοποίηση των στόχων του συλλόγου.

Η αποχώρηση του Νούνο Εσπίριτο Σάντο

Η Γουέστ Χαμ Γιουνάιτεντ επιβεβαίωσε επίσημα ότι ο προπονητής της ανδρικής πρώτης ομάδας, Νούνο Εσπίριτο Σάντο, αποχωρεί από τη θέση του με άμεση ισχύ. Η λύση της συνεργασίας του με τον σύλλογο αποτελεί την κορυφή των εξελίξεων που συγκλονίζουν το αγγλικό ποδόσφαιρο, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες.

Μαζί με τον Νούνο Εσπίριτο Σάντο, αποχωρούν επίσης από τις θέσεις τους ο βοηθός προπονητή Ρουί Πέδρο Σίλβα και ο προπονητής τερματοφυλάκων Ρουί Μπαρμπόζα. Ο σύλλογος εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τον Νούνο, τον Ρουί και τον Ρουί για τη σκληρή δουλειά και την αφοσίωσή τους κατά τη διάρκεια της παρουσίας τους στη Γουέστ Χαμ, ευχόμενος σε όλους ό,τι καλύτερο για τη συνέχεια της καριέρας τους.

Η πορεία της ομάδας και οι λόγοι της απόφασης

Η απόφαση για την απομάκρυνση του Πορτογάλου τεχνικού ελήφθη έπειτα από μια σειρά αρνητικών αποτελεσμάτων και την τρέχουσα θέση της ομάδας στον βαθμολογικό πίνακα. Η Γουέστ Χαμ βρίσκεται στην 8η θέση της EFL Championship μετά από 13 αγωνιστικές, κάτι που την τοποθετεί έξι βαθμούς μακριά από την κορυφή της κατηγορίας.

Επιπλέον, οι δύο συνεχόμενες εντός έδρας ήττες αποτέλεσαν σημαντικό παράγοντα στην απόφαση της διοίκησης. Η ομάδα του Ντίνου Μαυροπάνου ηττήθηκε με σκορ 2-3 από τη Σαουθάμπτον και ακολούθως με 1-3 από τη Γουέστ Μπρομ, γεγονότα που επιτάχυναν τις εξελίξεις στην τεχνική ηγεσία. Η Γουέστ Χαμ απέχει επίσης τέσσερις βαθμούς από τις θέσεις ανόδου, σύμφωνα με τις πληροφορίες.

Οι στόχοι του συλλόγου και η αξιολόγηση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Γουέστ Χαμ Γιουνάιτεντ προχώρησε σε μια ενδελεχή αξιολόγηση της πορείας της ομάδας από την έναρξη της φετινής σεζόν στην EFL Championship. Κατά τη διάρκεια αυτής της αξιολόγησης, κρίθηκε ότι μια αλλαγή στην τεχνική ηγεσία ήταν απαραίτητη τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

Η απόφαση αυτή ελήφθη με γνώμονα τη διασφάλιση ότι οι στόχοι και οι προσδοκίες του συλλόγου παραμένουν σε τροχιά υλοποίησης. Η διοίκηση του συλλόγου θεωρεί ότι οι σημαντικές αλλαγές, όπως αυτή του προπονητή, είναι αναγκαίες για να επιτευχθούν οι επιδιώξεις της ομάδας.

Προσωρινή τεχνική ηγεσία και η αναζήτηση διαδόχου

Μετά την αποχώρηση του Νούνο Εσπίριτο Σάντο και των συνεργατών του, η Γουέστ Χαμ έχει ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία αναζήτησης και πρόσληψης νέου προπονητή. Μέχρι να βρεθεί ο διάδοχος, προσωρινοί αντικαταστάτες στην τεχνική ηγεσία θα είναι οι Μαρκ Νομπλ, Στιβ Ποτς και Ζεράρ Πρέντερβιλ.

Αυτοί οι τρεις θα αναλάβουν την προετοιμασία της ομάδας ενόψει της αυριανής βραδινής αναμέτρησης της EFL Championship απέναντι στην Κάρντιφ Σίτι. Ο σύλλογος έχει δηλώσει ότι δεν θα προβεί σε περαιτέρω σχόλια μέχρι να επιβεβαιωθεί επίσημα η πρόσληψη του νέου προπονητή, διατηρώντας την εχεμύθεια κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσιμης περιόδου.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta