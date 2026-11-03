Θρήνος στο ισπανικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο Χεσούς ντε Μιγκέλ Αλαμέδα της Τενερίφης

Το ισπανικό ποδόσφαιρο έχει βυθιστεί στο πένθος, καθώς ο Χεσούς ντε Μιγκέλ Αλαμέδα, ποδοσφαιριστής της Τενερίφης, απεβίωσε το πρωί της Τρίτης 3 Νοεμβρίου 2026. Ο παίκτης είχε καταρρεύσει στον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια αναμέτρησης για τη La Liga 2, με την κατάσταση της υγείας του να επιδεινώνεται δραματικά τις τελευταίες ημέρες.

Η είδηση του θανάτου του ανακοινώθηκε από την Τενερίφη, προκαλώντας βαθιά θλίψη σε ολόκληρη την ποδοσφαιρική κοινότητα.

Το μοιραίο περιστατικό στον αγωνιστικό χώρο

Το περιστατικό που οδήγησε στην τραγική κατάληξη συνέβη στις καθυστερήσεις του αγώνα της Τενερίφης απέναντι στην Ανδόρα, στο πλαίσιο της La Liga 2. Ο Χεσούς ντε Μιγκέλ Αλαμέδα συγκρούστηκε με τον αντίπαλο τερματοφύλακα και αμέσως μετά κατέρρευσε στο έδαφος.

Ο επιθετικός έχασε τις αισθήσεις του και διαπιστώθηκε ότι υπέστη καρδιακό επεισόδιο. Άμεσα κλήθηκαν οι ιατρικές ομάδες και ο παίκτης μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και η απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Η μάχη για τη ζωή στο νοσοκομείο

Μετά την κατάρρευσή του στον αγωνιστικό χώρο, ο Χεσούς ντε Μιγκέλ Αλαμέδα διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Nuestra Señora de Candelaria. Εκεί, οι γιατροί έκριναν αναγκαία την εισαγωγή του στη μονάδα εντατικής θεραπείας, όπου έδινε μάχη για τη ζωή του.

Παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, η κατάσταση της υγείας του παίκτη επιδεινώθηκε δραματικά κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του. Τελικά, ο Χεσούς ντε Μιγκέλ Αλαμέδα «έφυγε» από τη ζωή το πρωί της Τρίτης 3 Νοεμβρίου 2026.

Η επίσημη ανακοίνωση της Τενερίφης

Η Τενερίφη ανακοίνωσε επίσημα τον τραγικό θάνατο του ποδοσφαιριστή της, Χεσούς ντε Μιγκέλ Αλαμέδα, το πρωί της Τρίτης 3 Νοεμβρίου 2026, στις 08:00. Ο ισπανικός σύλλογος εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη και τη συντριβή του από την απώλεια.

Στην ανακοίνωσή της, η Τενερίφη τόνισε ότι είναι συντετριμμένη από την τραγωδία και εξέφρασε την απεριόριστη αλληλεγγύη της στην οικογένεια του εκλιπόντος παίκτη, καθώς και στους φίλους και τους συμπαίκτες του.

Ειδικότερα, η ανακοίνωση του συλλόγου ανέφερε: «Συντετριμμένοι από τον πόνο, με κόμπο στον λαιμό και αδυνατώντας να πιστέψουμε ότι αυτό είναι αλήθεια, ανακοινώνουμε από την Τενερίφη τον τραγικό θάνατο του Χεσούς Ντε Μιγκέλ Αλαμέδα, σήμερα Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2026, στις 08:00. Δεν υπάρχουν λόγια παρηγοριάς. Δεν υπάρχει απολύτως τίποτα που να μπορεί να απαλύνει αυτό το συναίσθημα της βαθιάς θλίψης. Βρισκόμαστε στο πλευρό της συντετριμμένης οικογένειάς του, των αγαπημένων του προσώπων και ολόκληρης της οικογένειας της Τενερίφης, που σήμερα θρηνεί για αυτή την τραγική κατάληξη.»

Το πένθος και το αίτημα της οικογένειας

Η είδηση του θανάτου του Χεσούς ντε Μιγκέλ Αλαμέδα έχει βυθίσει στο πένθος όχι μόνο την Τενερίφη, αλλά και ολόκληρο το ισπανικό ποδόσφαιρο. Πλήθος μηνυμάτων συμπαράστασης και συλλυπητηρίων έχουν κατακλύσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Από την πλευρά τους, τα αγαπημένα πρόσωπα του ντε Μιγκέλ ευχαρίστησαν τους οπαδούς σε όλο τον κόσμο για την εγκάρδια υποστήριξή τους. Παράλληλα, ζήτησαν ευαισθησία και σεβασμό στην ιδιωτικότητά τους κατά τη διάρκεια αυτών των δύσκολων ωρών πένθους, προκειμένου να θρηνήσουν την απώλεια του δικού τους ανθρώπου με την ησυχία που απαιτείται. Η οικογένεια του Χεσούς Ντε Μιγκέλ ευχαριστεί για κάθε...

Με πληροφορίες από: Gazzetta