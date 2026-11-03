Τραγωδία στην Ισπανία: Νεκρός ο 30χρονος ποδοσφαιριστής Χεσούς ντε Μιγκέλ

Το ισπανικό ποδόσφαιρο βυθίστηκε στο πένθος μετά τον θάνατο του 30χρονου επιθετικού της Τενερίφης, Χεσούς ντε Μιγκέλ. Ο ποδοσφαιριστής έχασε τη ζωή του το πρωί της Τρίτης, 3 Νοεμβρίου 2026, έπειτα από σοβαρό τραυματισμό που υπέστη σε αναμέτρηση της δεύτερης κατηγορίας του ισπανικού πρωταθλήματος. Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας, όταν ο ντε Μιγκέλ συγκρούστηκε με τον τερματοφύλακα της Ανδόρα, Χεσούς Οουόνο.

Το τραγικό περιστατικό στον αγωνιστικό χώρο

Η μοιραία σύγκρουση έλαβε χώρα το βράδυ της Δευτέρας, στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης μεταξύ Τενερίφης και Ανδόρα, συγκεκριμένα στο έβδομο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Χεσούς ντε Μιγκέλ, επιθετικός της γηπεδούχου ομάδας, διεκδικούσε την μπάλα όταν ο τερματοφύλακας της φιλοξενούμενης, Χεσούς Οουόνο, βγήκε αρκετά έξω από την περιοχή του για να απομακρύνει τον κίνδυνο.

Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, ο γκολκίπερ συγκρούστηκε με τον 30χρονο επιθετικό, χτυπώντας τον με το γόνατο στο στήθος. Ο ντε Μιγκέλ κατέρρευσε αμέσως στον αγωνιστικό χώρο, χάνοντας τις αισθήσεις του. Η άμεση κινητοποίηση των ιατρικών επιτελείων ήταν επιτακτική, με συμπαίκτες και αντιπάλους να φωνάζουν για βοήθεια. Ο διαιτητής της αναμέτρησης, με το σκορ στο 2-2, απέβαλε τον Οουόνο με απευθείας κόκκινη κάρτα και διέκοψε οριστικά τον αγώνα, προκειμένου να παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική βοήθεια στον τραυματία ποδοσφαιριστή.

Η μάχη για τη ζωή του

Μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών στον αγωνιστικό χώρο του Ελιοδόρο Ροντρίγκεθ, ο Χεσούς ντε Μιγκέλ μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Nuestra Señora de Candelaria, το οποίο βρίσκεται στη Σάντα Κρουθ ντε Τενερίφε. Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του, ο 30χρονος ποδοσφαιριστής υπέστη καρδιακή ανακοπή.

Οι διασώστες κατάφεραν να επαναφέρουν τον καρδιακό του παλμό, δίνοντας ελπίδες για την πορεία της υγείας του. Αρχικά, η ομάδα της Τενερίφης είχε ενημερώσει ότι η κατάστασή του ήταν σταθερή, παρά τη σοβαρότητα των τραυμάτων που είχε υποστεί. Ωστόσο, τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης, η κατάσταση επιδεινώθηκε, καθώς ανακοινώθηκε ότι υπήρξε νευρολογική επιδείνωση.

Η ανακοίνωση του θανάτου και η οδύνη της Τενερίφης

Λίγες ώρες μετά την ενημέρωση για τη νευρολογική επιδείνωση, η Τενερίφη γνωστοποίησε τον θάνατο του Χεσούς ντε Μιγκέλ. Η τραγική είδηση επιβεβαιώθηκε το πρωί της Τρίτης, 3 Νοεμβρίου 2026, στις 8:00, προκαλώντας σοκ και βαθιά οδύνη στην ποδοσφαιρική κοινότητα της Ισπανίας και στους φιλάθλους του συλλόγου.

Στην ανακοίνωσή της, η ομάδα εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη και οδύνη για την απώλεια. «Δεν υπάρχουν λόγια παρηγοριάς, δεν υπάρχει απολύτως τίποτα που να μπορεί να απαλύνει αυτό το βαθύ αίσθημα θλίψης. Στεκόμαστε στο πλευρό της συντετριμμένης οικογένειάς του, των αγαπημένων του προσώπων και ολόκληρης της κοινότητας της Τενερίφης, που σήμερα θρηνεί για αυτή τη σκληρή κατάληξη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ισπανικός σύλλογος. Παράλληλα, η οικογένεια του εκλιπόντος ποδοσφαιριστή ευχαρίστησε όλους όσοι εξέφρασαν τη συμπαράστασή τους και ζήτησε θερμά να επιδειχθεί ο απόλυτος σεβασμός στην ιδιωτικότητά της κατά τη διάρκεια αυτών των εξαιρετικά δύσκολων στιγμών.

Πένθος στο ισπανικό ποδόσφαιρο

Ο θάνατος του Χεσούς ντε Μιγκέλ βύθισε στο πένθος ολόκληρο το ισπανικό ποδόσφαιρο. Η τραγωδία έχει προκαλέσει έντονη συγκίνηση και προβληματισμό σε όλους τους κύκλους του αθλήματος.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα ισπανικών μέσων, τόσο η Βασιλική Ισπανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία όσο και οι αρχές της La Liga, σκοπεύουν να κηρύξουν ημέρες εθνικού πένθους. Επιπλέον, εξετάζεται το ενδεχόμενο αναβολής όλων των επερχόμενων αγώνων πρωταθλήματος και Copa del Rey, ως ένδειξη σεβασμού στη μνήμη του 30χρονου ποδοσφαιριστή.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit