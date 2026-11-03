Τετ-α-τετ Φορτούνη και Λαρεντζάκη στο «Ελ. Βενιζέλος» πριν τις ευρωπαϊκές αποστολές

Ο Κώστας Φορτούνης και ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης, εκπρόσωποι του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού και της μπασκετικής ΑΕΚ αντίστοιχα, είχαν μια ευχάριστη συνάντηση στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος». Το τετ-α-τετ των δύο αθλητών πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης, λίγο πριν αναχωρήσουν οι ομάδες τους για τις εκτός έδρας ευρωπαϊκές τους δοκιμασίες. Οι αποστολές των δύο συλλόγων είχαν προγραμματισμένες πτήσεις σχεδόν την ίδια ώρα, γεγονός που οδήγησε στην τυχαία αυτή συνάντηση.

Η συνάντηση στο «Ελ. Βενιζέλος»

Το πρωί της Τρίτης (03.11.2026), το αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» έγινε το σημείο συνάντησης για δύο κορυφαίους αθλητές των ελληνικών γηπέδων. Ο Κώστας Φορτούνης, αρχηγός του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού, και ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης, διεθνής μπασκετμπολίστας της ΑΕΚ, αντάμωσαν στους χώρους του αεροδρομίου.

Οι δύο τους είχαν την ευκαιρία για ένα γρήγορο τετ-α-τετ, συνομιλώντας σε καλό και ωραίο κλίμα. Η συνάντηση αυτή έλαβε χώρα λίγο πριν την αναχώρηση των ομάδων τους για τις σημαντικές ευρωπαϊκές αναμετρήσεις που έχουν προγραμματιστεί για την Τετάρτη.

Η αναχώρηση του Ολυμπιακού για τη Γαλλία

Ο ποδοσφαιρικός Ολυμπιακός αναχώρησε το πρωί της Τρίτης (03.11.2026) με προορισμό τη Ρεν της Γαλλίας. Η αποστολή των «ερυθρολεύκων» ταξίδεψε για την αναμέτρηση της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.

Την Τετάρτη (04.11.2026), ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την ομώνυμη γαλλική ομάδα, τη Ρεν, σε μια κρίσιμη εκτός έδρας δοκιμασία στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Η ευρωπαϊκή αποστολή της ΑΕΚ

Παράλληλα με τον Ολυμπιακό, και η μπασκετική ΑΕΚ είχε προγραμματισμένη αναχώρηση για την ευρωπαϊκή της υποχρέωση. Η «Ένωση» θα αγωνιστεί εκτός έδρας για την 3η αγωνιστική του Basketball Champions League (BCL).

Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τη Φάλκο στην Ουγγαρία την Τετάρτη (04.11.2026). Σύμφωνα με άλλη πηγή, η ομάδα θα αντιμετωπίσει την Σζομπαθέλι, σε μια επίσης σημαντική εκτός έδρας αναμέτρηση.

Κοινές πτήσεις και ευχάριστες στιγμές

Ο λόγος που οι αποστολές των δύο μεγάλων ελληνικών συλλόγων συναντήθηκαν στο αεροδρόμιο ήταν οι προγραμματισμένες πτήσεις τους, οι οποίες ήταν σχεδόν την ίδια ώρα. Αυτή η σύμπτωση έδωσε την ευκαιρία στους αθλητές να ανταλλάξουν λίγα λόγια.

Το κλίμα μεταξύ του Κώστα Φορτούνη και του Γιαννούλη Λαρεντζάκη ήταν ιδιαίτερα ευχάριστο, προσφέροντας μια ανάσα χαλάρωσης λίγο πριν τις απαιτητικές ευρωπαϊκές τους αναμετρήσεις. Οι δύο αθλητές αποχαιρέτησαν ο ένας τον άλλον και επιβιβάστηκαν στις αντίστοιχες πτήσεις τους, με προορισμό τις ευρωπαϊκές πόλεις όπου θα αγωνιστούν.

Οι επικείμενες δοκιμασίες της Τετάρτης

Και οι δύο ομάδες, ο ποδοσφαιρικός Ολυμπιακός και η μπασκετική ΑΕΚ, έχουν μπροστά τους σημαντικές εκτός έδρας δοκιμασίες την Τετάρτη (04.11.2026). Ο Ολυμπιακός θα αγωνιστεί στο Europa League, ενώ η ΑΕΚ στο Basketball Champions League.

Οι αναμετρήσεις αυτές αποτελούν κρίσιμα σημεία στις πορείες των ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, με στόχο την πρόκριση και την καλύτερη δυνατή θέση στους ομίλους τους.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Newsit