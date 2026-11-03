«Στόχος το νταμπλ και όνειρο το Champions League» δήλωσε ο Μίλαν Βιτάλις της ΑΕΚ

Ο Μίλαν Βιτάλις, ο 24χρονος Ούγγρος μέσος της ΑΕΚ, παραχώρησε μια εκτενή συνέντευξη στην ουγγρική ιστοσελίδα Nemzeti, όπου μίλησε για την εμπειρία του στην ελληνική ομάδα. Ο Βιτάλις εξέφρασε τη χαρά του για τη μεταγραφή του, την ταχεία προσαρμογή του στην Αθήνα και τους φιλόδοξους στόχους της ΑΕΚ για την κατάκτηση του νταμπλ. Παράλληλα, αναφέρθηκε στους συμπαίκτες του, πολλούς εκ των οποίων παρακολουθούσε παλαιότερα στην τηλεόραση, και στην πολύτιμη βοήθεια που έλαβε από τον συμπατριώτη του, Μπάρναμπας Βάργκα.

Η χαρά της μεταγραφής και η γρήγορη προσαρμογή

Ο Μίλαν Βιτάλις δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για τη μεταγραφή του στην ΑΕΚ, χαρακτηρίζοντάς την ως «τεράστια τιμή και υπερηφάνεια». Όπως δήλωσε, στην αρχή δεν είχε συνειδητοποιήσει πλήρως το μέγεθος του συλλόγου και το απίστευτο κοινό της ομάδας. Ο Ούγγρος μέσος τόνισε ότι βρίσκεται σε ένα εξαιρετικό περιβάλλον, αγωνιζόμενος σε ένα ισχυρότερο πρωτάθλημα, γεγονός που τον βοηθά να εξελίσσεται σημαντικά τόσο στις προπονήσεις όσο και στους αγώνες.

Σχετικά με την προσαρμογή του στην Αθήνα και την ομάδα, ο Βιτάλις ανέφερε ότι από τις πρώτες κιόλας ημέρες έγινε αντιληπτό πως όσα ήταν αρκετά στην πατρίδα του, εδώ δεν θα ήταν. Ωστόσο, δήλωσε με βεβαιότητα ότι μέσα σε μία εβδομάδα κατάφερε να προσαρμοστεί στον ρυθμό και τη ζωή της ελληνικής πρωτεύουσας. Επισήμανε επίσης την ύπαρξη ενός εξαιρετικού προπονητικού επιτελείου και μιας καλής ομάδας, στοιχεία που του επιτρέπουν να μαθαίνει συνεχώς από όλους.

Οι συμπαίκτες που έβλεπε στην τηλεόραση

Ο 24χρονος μέσος εξέφρασε τον θαυμασμό του για τους συμπαίκτες του στην ΑΕΚ, αναφέροντας ονόματα όπως ο Ζοάο Μάριο, ο Μάγερ και ο Μάνταλος. Όπως χαρακτηριστικά είπε, όταν άκουσε τα ονόματά τους, ανατρίχιασε. Περιέγραψε τους παίκτες αυτούς ως εξαιρετικούς ανθρώπους και εκτός γηπέδου, προσθέτοντας ότι «δεν είναι τυχαίο» το ότι έχουν πετύχει τόσα πολλά στην καριέρα τους.

Ο Βιτάλις υπογράμμισε ότι αποτελεί μεγάλη τιμή για τον ίδιο να αγωνίζεται δίπλα σε ποδοσφαιριστές τους οποίους παλαιότερα παρακολουθούσε στην τηλεόραση. Προσπαθεί να απολαμβάνει κάθε στιγμή αυτής της εμπειρίας, η οποία τον έχει εντυπωσιάσει βαθύτατα από την πρώτη στιγμή που βρέθηκε στην ομάδα.

Φιλόδοξοι στόχοι: Νταμπλ και όνειρο Champions League

Ο Μίλαν Βιτάλις αναφέρθηκε στους στόχους της ΑΕΚ, υπογραμμίζοντας ότι η ομάδα στοχεύει στην κατάκτηση του νταμπλ. Παράλληλα, εξέφρασε την προσωπική του φιλοδοξία και το «όνειρο» του να συμμετάσχει στο Champions League, την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Οι δηλώσεις του αντικατοπτρίζουν την υψηλή προσδοκία που υπάρχει εντός της ομάδας για επιτυχίες τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη.

Ο Ούγγρος μέσος μίλησε επίσης για τον νέο του ρόλο στον άξονα του γηπέδου, δηλώνοντας ότι του αρέσει η θέση αυτή. Η προσαρμογή του σε αυτή τη θέση φαίνεται να είναι επιτυχής, συμβάλλοντας στην ευελιξία και τις επιλογές του προπονητικού επιτελείου της ΑΕΚ.

Η καθοριστική συμβολή του Μπάρναμπας Βάργκα

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Βιτάλις στον συμπατριώτη και συμπαίκτη του, Μπάρναμπας Βάργκα, καθώς και στη σύντροφό του. Όπως δήλωσε, ο ίδιος και η σύζυγός του χρωστούν πάρα πολλά στον Βάργκα και τη σύντροφό του. Ο Βάργκα ήταν άμεσα στη διάθεσή τους για οτιδήποτε χρειάστηκαν, χωρίς καν να τους το ζητήσουν, βοηθώντας τους με όλες τις διαδικαστικές υποθέσεις και την προσαρμογή τους στην καθημερινότητα εκτός γηπέδου.

Ο Βιτάλις χαρακτήρισε πολύ θετικό το γεγονός ότι ξεκίνησε την καριέρα του στο εξωτερικό έχοντας έναν τέτοιο συμπαίκτη δίπλα του, εξαιρώντας την περίοδο που πέρασε στο Ντούναισκα Στρέντα ως εμπειρία στο εξωτερικό. Εξέφρασε την ελπίδα να μπορέσουν να συνεχίσουν μαζί για πολύ καιρό, τονίζοντας τη σημασία της υποστήριξης που έλαβε. Επιπλέον, αποθέωσε την ποιότητα του Βάργκα, αναφέροντας συγκεκριμένα ότι «αυτό που κάνει όταν χρειάζεται να παίξει με το κεφάλι είναι απίστευτο».

Η επικείμενη αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μαδρίτης

Στο πλαίσιο της συνέντευξης, ο Μίλαν Βιτάλις αναφέρθηκε και στην αυριανή αναμέτρηση της ομάδας του απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης. Η αναφορά αυτή υποδηλώνει την επικείμενη πρόκληση που αντιμετωπίζει η ΑΕΚ σε ένα σημαντικό παιχνίδι, το οποίο αποτελεί μέρος του προγράμματος της ομάδας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta