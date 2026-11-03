Ο Ολυμπιακός αναχώρησε για τη Γαλλία ενόψει του αγώνα με τη Ρεν στο Europa League

Ο Ολυμπιακός αναχώρησε το πρωί της Τρίτης (03.11.2026) για τη Γαλλία, με προορισμό τη Βρετάνη, όπου θα αντιμετωπίσει τη Ρεν. Η αναμέτρηση, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League, θα διεξαχθεί το απόγευμα της Τετάρτης (04.11.2026) στις 17:30. Οι «ερυθρόλευκοι» επιδιώκουν το «διπλό» για να κάνουν ένα σημαντικό βήμα προς την πρώτη οκτάδα της διοργάνωσης, έχοντας ήδη πραγματοποιήσει ένα εντυπωσιακό 3/3 στην τρέχουσα φάση των ομίλων.

Η αποστολή των «ερυθρόλευκων»

Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, ο 55χρονος τεχνικός του Ολυμπιακού, γνωστοποίησε τα ονόματα των ποδοσφαιριστών που συμπεριέλαβε στην αποστολή για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Ρεν. Ο προπονητής δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού όσον αφορά τους διαθέσιμους παίκτες του.

Εκτός ευρωπαϊκής λίστας έχουν μείνει οι Πόποβιτς, Σιπιόνι, Ρόκα, Κλέιτον και Μάριους, ενώ ο τραυματίας Ελ Κααμπί επίσης δεν είναι στην αποστολή. Η ομάδα των Πειραιωτών θα αγωνιστεί με τους εξής παίκτες: Ορτέγκα, Στουρνάρας, Γεωργακόπουλος, Σάλιακας, Σμαΐλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Πέντερσεν, Ρέτσος, Μπρούνο, Τικνιζιάν, Φορτούνης, Σα, Μαρτίνς, Ζέλσον, Πουέρτα, Μπέιλι, Φρόιλερ, Τσικίνιο, Έσε, Τουφάκης, Γιάρεμτσουκ, Ζότα Σίλβα, Ζότα, Γκονζάλες.

Ο στόχος του Ολυμπιακού και η σημασία του αγώνα

Ο Ολυμπιακός έχει κάνει ένα εξαιρετικό ξεκίνημα στη League Phase του Europa League, μετρώντας τρεις νίκες σε ισάριθμους αγώνες. Σε περίπτωση που καταφέρει να πάρει το «διπλό» στη Γαλλία, θα κάνει ένα μεγάλο βήμα για την παρουσία του στην πρώτη οκτάδα της διοργάνωσης. Το 4/4 θα φέρει τους «ερυθρόλευκους» μια «ανάσα» από τον βασικό τους στόχο.

Σύμφωνα με τα μαθηματικά μοντέλα και τα όσα έχουν παρατηρηθεί σε προηγούμενες League Phase, ο Ολυμπιακός χρειάζεται έξι ή επτά βαθμούς ακόμα για να εξασφαλίσει σίγουρα τη θέση του στην οκτάδα. Η αναμέτρηση με τη Ρεν θεωρείται αναμφίβολα από τις δύσκολες που έχουν απομείνει στο πρόγραμμα της ομάδας, ωστόσο σε καμία περίπτωση δεν κρίνεται απαγορευτική για ένα θετικό αποτέλεσμα. Ένας σημαντικός παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει την έκβαση του αποτελέσματος είναι το γεγονός ότι δεν υπάρχει βαθμολογικό άγχος, χάρη στην μέχρι στιγμής συγκομιδή της ομάδας του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ.

Το πρόγραμμα πριν την αναμέτρηση

Πριν από την κρίσιμη αναμέτρηση της Τετάρτης, έχει προγραμματιστεί συνέντευξη Τύπου. Στις 19:00, ο προπονητής Ιμανόλ Αλγκουαθίλ θα μιλήσει στους εκπροσώπους του Τύπου, συνοδευόμενος από τον ποδοσφαιριστή Ρέμο Φρόιλερ.

Μία ώρα αργότερα, στις 20:00, θα πραγματοποιηθεί η τελευταία προπόνηση της ομάδας. Η προπόνηση θα διεξαχθεί στο γήπεδο «Ροαζόν Παρκ», όπου θα γίνει και ο αγώνας, ώστε οι παίκτες να εξοικειωθούν με τον αγωνιστικό χώρο.

Η πορεία προς τη Βρετάνη

Οι Πειραιώτες ξεκίνησαν το ταξίδι τους για τη Γαλλία το πρωί της Τρίτης (03.11.2026), με σκοπό να είναι πλήρως προετοιμασμένοι για την αναμέτρηση. Η αποστολή κατευθύνθηκε προς τη Βρετάνη, όπου εδρεύει η Ρεν, μια ομάδα που χαρακτηρίζεται ως ποιοτική αντίπαλος.

Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ είχε γνωστοποιήσει την αποστολή που θα τον συνόδευε για την κρίσιμη μάχη της Τετάρτης, λίγο πριν την αναχώρηση της ομάδας για τη Γαλλία. Η προετοιμασία της ομάδας περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να αντιμετωπίσει την ποιοτική Ρεν και να επιδιώξει το 4/4 στη διοργάνωση.

Με πληροφορίες από: Newsit, Athletiko