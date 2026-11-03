Ευρωπαϊκές αναμετρήσεις για ΠΑΟΚ, Κολοσσό και Μύκονο την Τρίτη

Την Τρίτη (03/11) το πρόγραμμα των ευρωπαϊκών διοργανώσεων μπάσκετ περιλαμβάνει τρεις αναμετρήσεις με έντονο ελληνικό ενδιαφέρον. Ο ΠΑΟΚ, ο Κολοσσός και η Μύκονος ρίχνονται στη μάχη των ευρωπαϊκών τους υποχρεώσεων, διεκδικώντας θετικά αποτελέσματα στις διοργανώσεις που συμμετέχουν.

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τη Ρόμα στο EuroCup

Οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις συνεχίζονται για τις ελληνικές ομάδες, με τον ΠΑΟΚ να έχει μπροστά του μια σημαντική αναμέτρηση. Την Τρίτη (03/11), η ομάδα της Θεσσαλονίκης, με προπονητή τον Αντρέα Τρινκιέρι, υποδέχεται την ομάδα της Ρόμα.

Ο αγώνας εντάσσεται στην έκτη αγωνιστική του Δ' ομίλου του EuroCup. Μετά την ήττα που γνώρισε από την Μπαχτσεσεχίρ, ο ΠΑΟΚ στοχεύει στην επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα και στην καλύτερη δυνατή πορεία στον θεσμό.

Το τζάμπολ για αυτή την αναμέτρηση έχει οριστεί για τις 20:00. Οι φίλαθλοι θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ζωντανά το παιχνίδι μέσα από τη συχνότητα του Novasports Prime.

Εκτός έδρας δοκιμασία για τον Κολοσσό στη Βουλγαρία

Συνεχίζοντας τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις, ο Κολοσσός αντιμετωπίζει μια εκτός έδρας πρόκληση. Η ομάδα, υπό την καθοδήγηση του προπονητή Άρη Λυκογιάννη, θα ταξιδέψει στη Βουλγαρία για την αναμέτρησή της.

Ο αγώνας αυτός αποτελεί μέρος της 5ης αγωνιστικής του FIBA Europe Cup. Εκεί, ο Κολοσσός θα φιλοξενηθεί από την ομάδα της Ρίλσι, σε ένα παιχνίδι που κρίνεται σημαντικό για την πορεία του στον θεσμό και την κατάταξή του στον όμιλο.

Το τζάμπολ για την αναμέτρηση έχει προγραμματιστεί για τις 19:00. Οι φίλαθλοι που επιθυμούν να παρακολουθήσουν την προσπάθεια του Κολοσσού μπορούν να το κάνουν μέσω του επίσημου καναλιού της FIBA στο YouTube.

Η Μύκονος υποδέχεται την Οραντέα εντός έδρας

Την ίδια ώρα, στις 19:00, η Μύκονος θα αγωνιστεί επίσης στο πλαίσιο του Europe Cup. Η ομάδα θα δώσει εντός έδρας αγώνα, υποδεχόμενη την Οραντέα.

Αυτή η αναμέτρηση αποτελεί μέρος των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων της ομάδας, προσφέροντας ένα ακόμα παιχνίδι με ελληνικό ενδιαφέρον. Η Μύκονος θα επιδιώξει να εκμεταλλευτεί την έδρα της απέναντι στην αντίπαλη ομάδα, επιδιώκοντας ένα θετικό αποτέλεσμα.

Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το παιχνίδι της Μυκόνου με την Οραντέα, μπορούν να συντονιστούν στο YouTube της FIBA. Η μετάδοση θα ξεκινήσει ταυτόχρονα με το τζάμπολ στις 19:00.

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα των ελληνικών ομάδων την Τρίτη

Η Τρίτη (03/11) σηματοδοτεί μια ημέρα γεμάτη ευρωπαϊκή δράση για το ελληνικό μπάσκετ. Τρία παιχνίδια με έντονο ελληνικό ενδιαφέρον θα διεξαχθούν σε διαφορετικές διοργανώσεις, προσφέροντας θέαμα στους φιλάθλους.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη, καθώς και τις εκτός και εντός έδρας δοκιμασίες του Κολοσσού και της Μύκονου αντίστοιχα. Οι φίλαθλοι έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν όλες τις προσπάθειες των ελληνικών ομάδων μέσα από τις προαναφερθείσες πλατφόρμες, υποστηρίζοντας τις από απόσταση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta