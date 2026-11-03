Νίκη για το Νορθ Καρολάινα στην πρεμιέρα του NCAA με εξαιρετικό Αβδάλα

Το Νορθ Καρολάινα ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις υποχρεώσεις του για τη νέα σεζόν στο NCAA, καθώς κατάφερε να πάρει τη νίκη στην πρεμιέρα του. Η ομάδα επικράτησε του Γουέστερν Καρολάινα με τελικό σκορ 80-72, σε έναν αγώνα που σηματοδότησε την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου.

Στην αναμέτρηση αυτή, ο Νεοκλής Αβδάλας πραγματοποίησε μία εξαιρετική εμφάνιση, αναδεικνυόμενος σε έναν από τους πρωταγωνιστές για την ομάδα του. Παράλληλα, ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ είχε επίσης ενεργό ρόλο και χρόνο συμμετοχής στην πρώτη αγωνιστική της διοργάνωσης.

Η ιδανική αρχή στη σεζόν του NCAA

Η ομάδα του Νορθ Καρολάινα, με τους Έλληνες παίκτες Νεοκλή Αβδάλα και Αλέξανδρο Σαμοντούροβ στο ρόστερ της, ξεκίνησε ιδανικά τη φετινή σεζόν στο κολεγιακό πρωτάθλημα μπάσκετ των Ηνωμένων Πολιτειών. Στην πρώτη αγωνιστική της διοργάνωσης, το Νορθ Καρολάινα αντιμετώπισε το Γουέστερν Καρολάινα.

Η αναμέτρηση ολοκληρώθηκε με νίκη για το Νορθ Καρολάινα, με το τελικό σκορ να διαμορφώνεται σε 80-72. Αυτό το αποτέλεσμα δίνει στην ομάδα ένα θετικό ξεκίνημα στις υποχρεώσεις της για τη νέα αγωνιστική περίοδο, θέτοντας τις βάσεις για την πορεία της στο πρωτάθλημα.

Η εξαιρετική εμφάνιση του Νεοκλή Αβδάλα

Ο Νεοκλής Αβδάλας ξεχώρισε με την απόδοσή του στην πρεμιέρα του NCAA, πραγματοποιώντας μία εξαιρετική εμφάνιση που τον ανέδειξε σε έναν από τους κορυφαίους παίκτες της αναμέτρησης. Ο νεαρός γκαρντ είχε τον περισσότερο χρόνο συμμετοχής από οποιονδήποτε άλλο παίκτη της ομάδας του, αγωνιζόμενος για 31 λεπτά.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, ο Αβδάλας σημείωσε συνολικά 13 πόντους. Η στατιστική του περιελάμβανε 3/5 εύστοχες βολές, 2/4 δίποντα και 2/4 τρίποντα, δείχνοντας την αποτελεσματικότητά του σε όλες τις κατηγορίες σουτ. Επιπλέον, συνέλεξε 7 ριμπάουντ, προσφέροντας σημαντική βοήθεια κάτω από τα καλάθια.

Η συνεισφορά του δεν περιορίστηκε μόνο στο σκοράρισμα και τα ριμπάουντ, καθώς μοίρασε και 4 ασίστ στους συμπαίκτες του, συμβάλλοντας στη δημιουργία φάσεων. Ολοκλήρωσε την εμφάνισή του με 3 λάθη, σε έναν συνολικά παραγωγικό αγώνα που επιβεβαίωσε την εξαιρετική του παρουσία στο παρκέ.

Η συνεισφορά του Αλέξανδρου Σαμοντούροβ

Στην ίδια αναμέτρηση, ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ είχε επίσης χρόνο συμμετοχής, μένοντας στο παρκέ για 12 λεπτά. Ο παίκτης του Νορθ Καρολάινα συνέβαλε στην προσπάθεια της ομάδας του, καταγράφοντας 3 ριμπάουντ κατά τη διάρκεια του χρόνου που αγωνίστηκε.

Όσον αφορά την επιθετική του παρουσία, ο Σαμοντούροβ πραγματοποίησε μία προσπάθεια για σουτ. Η συμμετοχή του, αν και με λιγότερο χρόνο και στατιστικά σε σχέση με τον Αβδάλα, ήταν μέρος της συνολικής προσπάθειας του Νορθ Καρολάινα για την κατάκτηση της νίκης στην πρεμιέρα της σεζόν.

Το τελικό αποτέλεσμα της αναμέτρησης

Η αναμέτρηση της πρεμιέρας του NCAA μεταξύ του Νορθ Καρολάινα και του Γουέστερν Καρολάινα ολοκληρώθηκε με την επικράτηση της πρώτης ομάδας. Το Νορθ Καρολάινα κατάφερε να επιβληθεί με τελικό σκορ 80-72, εξασφαλίζοντας τους πρώτους βαθμούς της σεζόν.

Η νίκη αυτή αποτελεί ένα θετικό ξεκίνημα για την ομάδα, η οποία κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο του αντιπάλου της στην πρώτη αγωνιστική. Το αποτέλεσμα διαμορφώθηκε μετά από ένα παιχνίδι όπου οι παίκτες του Νορθ Καρολάινα έδειξαν την αγωνιστική τους ετοιμότητα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta