Ολυμπιακός: Αλλαγές στην ενδεκάδα για τη Ρεν πριν το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ

Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, δείχνει ότι έχει στο μυαλό του να αλλάξει πρόσωπα στην αρχική ενδεκάδα της ομάδας του. Οι αλλαγές αυτές αφορούν τον αγώνα του Ολυμπιακού με τη Ρεν, ο οποίος προηγείται του ντέρμπι της Κυριακής με τον ΠΑΟΚ. Ο Βάσκος τεχνικός έχει ήδη μιλήσει στους παίκτες του, αναλύοντας τόσο τα σωστά σημεία όσο και τα λάθη τους από την πρόσφατη αναμέτρηση.

Η στροφή στην Ευρώπη μετά τη νίκη επί της Κηφισιάς

Ο Ολυμπιακός κατάφερε να αποσπάσει ένα σημαντικό εκτός έδρας «διπλό» στον πρόσφατο αγώνα του με την Κηφισιά. Το τελικό σκορ ήταν 2-3 υπέρ των «ερυθρολεύκων», μια νίκη που ήρθε με δυσκολία. Μετά την ολοκλήρωση αυτής της αναμέτρησης, η ομάδα του Πειραιά στρέφει πλέον την προσοχή της αποκλειστικά στην ευρωπαϊκή της υποχρέωση.

Επόμενος σταθμός είναι ο αγώνας με τη Ρεν, ο οποίος θα διεξαχθεί στη Γαλλία. Η αναμέτρηση έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη, με ώρα έναρξης στις 17:30. Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, έχοντας μιλήσει στους παίκτες του για την απόδοσή τους στο παιχνίδι που έγινε στη Λεωφόρο, έχει στο μυαλό του το ενδεχόμενο να κάνει αλλαγές στην ενδεκάδα.

Πιθανές αλλαγές στην αρχική ενδεκάδα

Ο προπονητής του Ολυμπιακού εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε διαφοροποιήσεις στην αρχική σύνθεση της ομάδας του για τον αγώνα με τη Ρεν. Αυτές οι αλλαγές έρχονται σε μια περίοδο όπου η ομάδα έχει μπροστά της και το ντέρμπι της Κυριακής με τον ΠΑΟΚ, για το οποίο επίσης αναμένονται λογικά διαφοροποιήσεις στην ενδεκάδα.

Ένας βασικός παράγοντας που οδηγεί σε αυτές τις σκέψεις είναι το γεγονός ότι από την ενδεκάδα που αγωνίστηκε κόντρα στην Κηφισιά, υπάρχουν παίκτες οι οποίοι δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Αυτό καθιστά αναγκαία την προσαρμογή του σχήματος και την είσοδο νέων προσώπων στην αρχική ενδεκάδα για το παιχνίδι στη Γαλλία.

Οι υποψήφιοι για βασικοί και οι περιορισμοί

Στους υποψήφιους παίκτες που ενδέχεται να ξεκινήσουν ως βασικοί στον αγώνα με τη Ρεν περιλαμβάνονται ο Σάλιακας, ο οποίος είναι πιθανό να πάρει τη θέση του Πέντερσεν στη δεξιά πλευρά της άμυνας. Αντίστοιχα, στην αριστερή πλευρά, ο Μπρούνο είναι υποψήφιος να αγωνιστεί αντί του Τικνιζάν. Στον άξονα του κέντρου, ο Έσε αποτελεί μια ισχυρή επιλογή για να ξεκινήσει.

Για τις θέσεις μπροστά, οι Ζέλσον και Γκονζάλες είναι επίσης μεταξύ των παικτών που εξετάζονται για να βρεθούν στην αρχική ενδεκάδα. Οι επιλογές αυτές δείχνουν την πρόθεση του προπονητή να φρεσκάρει την ομάδα και να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού αγώνα, λαμβάνοντας υπόψη και τις απουσίες λόγω των περιορισμών συμμετοχής.

Εκτιμώμενη σύνθεση για τον αγώνα με τη Ρεν

Πάνω σε αυτήν την προσέγγιση του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, μια εκτίμηση της αρχικής ενδεκάδας για την αναμέτρηση με τη Ρεν διαμορφώνεται ως εξής: Στη θέση του τερματοφύλακα αναμένεται να αγωνιστεί ο Ορτέγκα. Η αμυντική τετράδα προβλέπεται να αποτελείται από τους Μπρούνο, Πιρόλα, Ρέτσο και Σάλιακα.

Στο χώρο του κέντρου, η εκτίμηση είναι ότι θα αγωνιστούν δύο εκ των Φρόιλερ, Έσε και Πουέρτα, κάτι που υποδηλώνει ότι είτε ο Φρόιλερ είτε ο Πουέρτα ενδέχεται να μην ξεκινήσουν τον αγώνα. Τέλος, η τριάδα παικτών που θα κινούνται πίσω από τον φορ Γκονζάλες προβλέπεται να είναι οι Ζέλσον, Τσικίνιο και Ζότα, συνθέτοντας μια επιθετική γραμμή με ταχύτητα και δημιουργικότητα.

Η ανακοίνωση της αποστολής

Ο Βάσκος τεχνικός έχει προγραμματίσει να ανακοινώσει την αποστολή της ομάδας για τον αγώνα με τη Ρεν το πρωί της Τρίτης. Η ανακοίνωση αυτή θα ξεκαθαρίσει οριστικά τις επιλογές του προπονητή και τους παίκτες που θα ταξιδέψουν στη Γαλλία για την ευρωπαϊκή αναμέτρηση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta