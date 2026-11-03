NBA: Συνέχεια στις νίκες για Ρόκετς, Σίξερς και Σπερς

Η αγωνιστική δράση στο NBA συνεχίστηκε με αμείωτο ενδιαφέρον, καθώς το πρόγραμμα της Τρίτης (03/11) περιλάμβανε έναν μεγάλο αριθμό αναμετρήσεων, φτάνοντας συνολικά τις 15. Σε αυτό το πλαίσιο, οι Σπερς κατάφεραν να σημειώσουν την τέταρτη διαδοχική τους νίκη, επιβεβαιώνοντας την ανοδική τους πορεία. Παράλληλα, οι Ρόκετς και οι Σίξερς συνέχισαν τις εντυπωσιακές τους εμφανίσεις, διατηρώντας την εξαιρετική τους φόρμα και τις υψηλές θέσεις στις περιφέρειές τους.

Οι Ρόκετς στην κορυφή της Δυτικής Περιφέρειας

Οι Ρόκετς πρόσθεσαν ακόμα ένα θετικό αποτέλεσμα στη φετινή τους πορεία, η οποία χαρακτηρίζεται από σταθερότητα και υψηλές επιδόσεις. Με το ρεκόρ τους να διαμορφώνεται πλέον σε 7-1, η ομάδα του Χιούστον έχει καταφέρει να αναρριχηθεί στην πρώτη θέση της Δυτικής Περιφέρειας, δείχνοντας από νωρίς τις προθέσεις της για μια δυναμική παρουσία στο πρωτάθλημα.

Στην πρόσφατη αναμέτρηση, οι Ρόκετς υπερασπίστηκαν με επιτυχία την έδρα τους απέναντι στους Σέλτικς, επικρατώντας με το τελικό σκορ 109-93. Η νίκη αυτή ήρθε χάρη στην εξαιρετική ομαδική δουλειά, αλλά και στην ατομική λάμψη του Αλπερέν Σενγκούν. Ο Σενγκούν πραγματοποίησε μια μεγάλη εμφάνιση, αγωνιζόμενος για 38 λεπτά, κατά τη διάρκεια των οποίων σημείωσε 26 πόντους. Η συνεισφορά του δεν περιορίστηκε στο σκοράρισμα, καθώς συνέλεξε επίσης 7 ριμπάουντ, μοίρασε 10 ασίστ, ενώ πρόσθεσε στην στατιστική του 2 κλεψίματα και 2 μπλοκ, με μόλις 1 λάθος, αναδεικνύοντας την πληθωρική και αποτελεσματική του παρουσία στο παρκέ.

Οι Σίξερς κυριαρχούν στην Ανατολική Περιφέρεια

Εξίσου εντυπωσιακοί και αποτελεσματικοί εμφανίστηκαν και οι Σίξερς, οι οποίοι συνεχίζουν την αήττητη πορεία τους και βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 7-1. Η ομάδα της Φιλαδέλφειας βρίσκεται σταθερά στην κορυφή της Ανατολικής Περιφέρειας, επιδεικνύοντας ένα υψηλό επίπεδο απόδοσης και συνοχής στις πρώτες αγωνιστικές της σεζόν.

Στην αναμέτρηση με τους Μπουλς, οι Σίξερς πέρασαν εύκολα το εμπόδιο των αντιπάλων τους, επικρατώντας με το ευρύ 126-107. Οι Τζέιλεν Μπράουν και Ταϊρίς Μάξεϊ ήταν οι δύο βασικοί πρωταγωνιστές της νίκης, οδηγώντας την ομάδα τους με τις επιδόσεις τους. Ο Μπράουν συνέβαλε με 25 πόντους, 11 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 1 κλέψιμο, αποδεικνύοντας την πολυδιάστατη ικανότητά του. Από την πλευρά του, ο Μάξεϊ σημείωσε 26 πόντους, συνέλεξε 4 ριμπάουντ, μοίρασε 11 ασίστ, ενώ είχε επίσης 2 κλεψίματα και 2 μπλοκ, με 4 λάθη, συμπληρώνοντας μια εξαιρετική εμφάνιση και συμβάλλοντας καθοριστικά στην άνετη επικράτηση της ομάδας.

Τέταρτη διαδοχική νίκη για τους Σπερς

Οι Σπερς, μια ομάδα με ιστορία και πρόσφατη παρουσία στους περσινούς τελικούς του NBA, κατάφεραν να κατακτήσουν την τέταρτη διαδοχική τους νίκη. Αυτό το σερί νικών αποτελεί ένα σημαντικό επίτευγμα για την ομάδα, δείχνοντας σημάδια ανάκαμψης και ενισχύοντας την αυτοπεποίθησή της για τη συνέχεια του πρωταθλήματος.

Στον αγώνα τους κόντρα στους Τζαζ, οι Σπερς επικράτησαν με σκορ 119-97, σε μια αναμέτρηση όπου έδειξαν την ανωτερότητά τους. Ο Ντίλαν Χάρπερ αναδείχθηκε ο μπροστάρης της ομάδας, οδηγώντας την στη νίκη με την εξαιρετική του απόδοση και την καθοριστική του παρουσία στο παρκέ. Ο Χάρπερ σημείωσε 17 πόντους, συνέλεξε 7 ριμπάουντ, μοίρασε 8 ασίστ και είχε 2 κλεψίματα, ενώ υπέπεσε σε 2 λάθη. Η συνολική του συνεισφορά ήταν καθοριστική για την επικράτηση των Σπερς επί των Τζαζ.

Οι Λέικερς επικράτησαν άνετα των Χιτ

Στο πλαίσιο του ίδιου προγράμματος της Τρίτης, οι Λέικερς αντιμετώπισαν τους Χιτ σε μια αναμέτρηση όπου η ομάδα του Λος Άντζελες επικράτησε άνετα. Το τελικό σκορ ήταν 138-117 υπέρ των Λέικερς, οι οποίοι έδειξαν την επιθετική τους δύναμη και την ανωτερότητά τους καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, εξασφαλίζοντας μια εμφατική νίκη.

Οι Χιτ, στους οποίους αγωνίζεται ο διεθνής Έλληνας φόργουορντ Γιάννης Αντετοκούνμπο, δεν κατάφεραν να βρουν απάντηση στην επιθετική ορμή των αντιπάλων τους και γνώρισαν την ήττα. Η ομάδα του Λος Άντζελες παρουσίασε μια καλή εικόνα, εξασφαλίζοντας μια σημαντική νίκη στο φετινό πρωτάθλημα και συνεχίζοντας την προσπάθειά της για τους στόχους της.

Με πληροφορίες από: Gazzetta