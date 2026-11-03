Ο Μουρίνιο ετοιμάζει εκτεταμένο ροτέισον για το ματς με την ΑΕΚ

Η Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση, έχοντας καταγράψει έξι συνεχόμενες νίκες και παρουσιάζοντας ένα ποδόσφαιρο υψηλού επιπέδου. Η ομάδα δείχνει να κατανοεί πλήρως τις ανάγκες της σε κάθε στιγμή του αγώνα, γεγονός που αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στην καθοδήγηση του Ζοσέ Μουρίνιο. Ο Πορτογάλος τεχνικός έχει πλέον αφομοιώσει τα χαρακτηριστικά των παικτών του και εφαρμόζει το καλύτερο σύστημα, ώστε να αποσπά τις καλύτερες δυνατές εμφανίσεις από αυτούς.

Ωστόσο, ενόψει της επικείμενης αναμέτρησης με την ΑΕΚ, ο Μουρίνιο αναμένεται να προχωρήσει σε σημαντικές αλλαγές στην αρχική ενδεκάδα. Το παιχνίδι θα διεξαχθεί το βράδυ της Τετάρτης 4 Νοεμβρίου, στις 19:45, στην κατάμεστη «Allwyn Arena» της Νέας Φιλαδέλφειας.

Εκτεταμένο ροτέισον ενόψει ΑΕΚ

Ο Ζοσέ Μουρίνιο έχει δηλώσει ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να πραγματοποιήσει τρεις ή τέσσερις αλλαγές στην ενδεκάδα της Ρεάλ Μαδρίτης για τον αγώνα κόντρα στην ΑΕΚ. Η απόφαση αυτή έρχεται στο πλαίσιο ενός εκτεταμένου ροτέισον, με στόχο να δοθούν ανάσες σε βασικούς ποδοσφαιριστές και να διατηρηθεί η φρεσκάδα της ομάδας.

Μία από τις αλλαγές που επιβεβαιώθηκε από τον Πορτογάλο τεχνικό είναι η ξεκούραση του Ορελιέν Τσουαμενί, ο οποίος θα πάρει ανάσες από τις συνεχόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις. Η θέση του στη μεσαία γραμμή αναμένεται να καλυφθεί από έναν άλλο παίκτη, προσφέροντας έτσι την ευκαιρία σε νέους ποδοσφαιριστές να αποδείξουν την αξία τους.

Αλλαγές στη μεσαία γραμμή

Με την απουσία του Ορελιέν Τσουαμενί, ο Εντουάρντο Καμαβινγκά είναι ο επικρατέστερος να πάρει τη θέση του στη μεσαία γραμμή της Ρεάλ Μαδρίτης. Ο νεαρός Γάλλος μέσος αναμένεται να αγωνιστεί στο αρχικό σχήμα, προσφέροντας δυναμισμό και δημιουργικότητα στον χώρο του κέντρου.

Η παρουσία του Καμαβινγκά δίνει στον Μουρίνιο μια αξιόπιστη λύση, διατηρώντας την ποιότητα και την ισορροπία της ομάδας, παρά τις αλλαγές που θα γίνουν. Η επιλογή αυτή δείχνει την εμπιστοσύνη του προπονητή στις δυνατότητες του παίκτη να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ενός τόσο σημαντικού αγώνα.

Οι επιλογές για την άμυνα

Στην αμυντική γραμμή, αρκετοί ποδοσφαιριστές διεκδικούν θέση στο αρχικό σχήμα. Ο Ντάμφρις αποτελεί μία επιλογή για το δεξί άκρο της άμυνας, ενώ ο Καρέρας είναι υποψήφιος για το αριστερό. Και οι δύο παίκτες περιμένουν την ευκαιρία τους να αγωνιστούν και βρίσκονται στα πλάνα του Ζοσέ Μουρίνιο.

Επίσης, ο Ρούντιγκερ διεκδικεί μία θέση στο κέντρο της αμυντικής γραμμής, προσθέτοντας εμπειρία και δύναμη. Ωστόσο, δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα πόσες ακριβώς αλλαγές θα πραγματοποιηθούν στην αμυντική τετράδα, καθώς ο Πορτογάλος τεχνικός αξιολογεί όλες τις διαθέσιμες επιλογές.

Νέες λύσεις στην επίθεση

Στη μεσοεπιθετική γραμμή, ο Έντρικ διεκδικεί φανέλα βασικού μετά την πολύ καλή του εμφάνιση στον αγώνα με τη Ρόμα. Η απόδοσή του έχει εντυπωσιάσει τον Μουρίνιο, ο οποίος εξετάζει σοβαρά την ένταξή του στο αρχικό σχήμα των «μερένχες», προσθέτοντας ταχύτητα και απειλή στην επίθεση.

Τις εναλλακτικές λύσεις στην επιθετική γραμμή συμπληρώνει ο Μπραΐμ Ντίαθ. Η παρουσία του δίνει στον Πορτογάλο τεχνικό τη δυνατότητα να εξετάσει διαφορετικές επιλογές στην επίθεση, ειδικά μετά τις πρόσφατες αναμετρήσεις με την Μπαρτσελόνα και τη Σανταντέρ, στις οποίες η Ρεάλ Μαδρίτης παρουσίασε μια καλή συνολική αγωνιστική εικόνα και αποτελεσματικότητα.

Με πληροφορίες από: Athletiko