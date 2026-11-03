Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Επίθεση σε Ρίτσαρντ Σιάο και Αγγελόπουλους για σκάνδαλο στο μπάσκετ

Μια σειρά από συνεχή stories στα social media χρησιμοποίησε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού AKTOR, για να στείλει μηνύματα προς τον Ρίτσαρντ Σιάο, ιδιοκτήτη του Άρη, καθώς και τους αδερφούς Αγγελόπουλους. Στο επίκεντρο των δηλώσεών του βρέθηκε επίσης το φερόμενο σκάνδαλο που απασχολεί το ελληνικό μπάσκετ. Ο κ. Γιαννακόπουλος παραδέχθηκε την ανωτερότητα του Άρη στο πρόσφατο παιχνίδι της Κυριακής στο Αλεξάνδρειο, ωστόσο δεν παρέλειψε να σχολιάσει συγκεκριμένες ενέργειες και συμπεριφορές.

Οι αιχμές κατά του Ρίτσαρντ Σιάο

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, αφού αρχικά συνεχάρη τον Άρη για την απόδοσή του στο παιχνίδι της Κυριακής, όπου έπαιξε «πολύ καλύτερα» από τον Παναθηναϊκό, στράφηκε στον ιδιοκτήτη των «κίτρινων», Ρίτσαρντ Σιάο. Ο κ. Γιαννακόπουλος αναφέρθηκε στις αναρτήσεις του κ. Σιάο στα social media, οι οποίες χαρακτηρίστηκαν προσβλητικές από τους ανθρώπους και τους φιλάθλους του «τριφυλλιού».

Συγκεκριμένα, ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού δήλωσε: «Δεν θυμάμαι πώς σε λένε, εσύ που έχεις πάρει τον Άρη, αλλά δεν τιμά την ιστορία του Άρη αυτό που έκανες. Ο Άρης είναι η ομάδα που μας έμαθε όλους μπάσκετ. Προσβάλλεις έναν σύλλογο που έχει επτά ευρωπαϊκά, προσβάλλεις τον πολυνίκη σύλλογο της Ελλάδας. Πάνω απ’ όλα, προσβάλλεις τον ίδιο τον σύλλογο».

Το φερόμενο σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ

Στη συνέχεια των δηλώσεών του, ο κ. Γιαννακόπουλος έστρεψε την προσοχή του στο σκάνδαλο που, όπως υποστήριξε, πλήττει το ελληνικό μπάσκετ. Έθεσε ερωτήματα σχετικά με την εκλογή του Ηλία Μπουρμά, ο οποίος περιγράφεται ως στενός συνεργάτης του προφυλακισμένου Λιόλιου, στην ΕΣΚΑΣΕ το 2025. Αναφέρθηκε επίσης σε φήμες που θέλουν τον κ. Μπουρμά να παραιτήθηκε «άρον άρον» φέτος τον Ιούλιο, μετά από τηλεφώνημα κάποιου πολιτικού.

«Ισχύει; Ρωτάω», είπε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, προσθέτοντας ότι «τα στόματα έχουν ανοίξει» και πως «τα στοιχεία που τόσο καιρό με ειρωνεία ζητούσατε φτάνουν συνεχώς στον εισαγγελέα». Τόνισε μάλιστα ότι «δεν έχει φτάσει τίποτα ακόμα» και πως «έχουμε να δούμε ακόμα. Θεός και ψυχή τι έχουμε να δούμε. Όλοι είναι έτοιμοι να μιλήσουν. Ακόμα δεν έχει γίνει αυτό. Μείνετε συντονισμένοι».

Οι αναφορές στους αδερφούς Αγγελόπουλους

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στους ιδιοκτήτες του Ολυμπιακού, τους αδερφούς Αγγελόπουλους. Σχολίασε την «αγαπημένη λέξη» των ιδιοκτητών του Ολυμπιακού, το «Σκάνδαλο», και θύμισε παλαιότερα θέματα που απασχολούσαν τους ίδιους, όπως «Εγκληματική οργάνωση στο μπάσκετ, ΕΟΚ, διαιτησία».

Έθεσε το ερώτημα αν έχουν παρακολουθήσει κάτι από τις τρέχουσες εξελίξεις, αναρωτώμενος: «Γιατί μέχρι πριν από λίγα χρόνια αυτά ήταν τα αγαπημένα τους θέματα. Τώρα που υπάρχουν στοιχεία που ακουμπούν όλους αυτούς που ακουμπούν, έχουν τοποθετηθεί καθόλου;». Ο κ. Γιαννακόπουλος, με την ιδιότητα του φιλάθλου, όπως είπε, εξέφρασε την έκπληξή του για τη σιωπή ορισμένων, σημειώνοντας: «Μου κάνει μεγάλη εντύπωση που διαβάζω όλα αυτά και κάποιοι επιλέγουν να μη μιλούν. Ας μη μιλήσω, θα πει κάποιος, γιατί είμαι σε άγνοια. Ας μη μιλήσω, γιατί δεν ξέρω. Τι γίνεται με αυτόν που υπόσχεται ότι κάποια πράγματα δεν θα υπάρχουν;»

Στοιχεία στον εισαγγελέα και αναμονή εξελίξεων

Ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού επανέλαβε την πεποίθησή του ότι «τα στόματα έχουν ανοίξει» και ότι «τα στοιχεία που ζητούσατε έχουν φτάσει στον εισαγγελέα». Ωστόμως, διευκρίνισε ότι «μέχρι στιγμής δεν έχει φτάσει τίποτα ακόμα», υπονοώντας ότι οι αποκαλύψεις αναμένονται να είναι πολύ μεγαλύτερες. «Έχουμε να δούμε πολλά ακόμη. Ακόμη δεν έχει γίνει η αρχή. Μείνετε συντονισμένοι», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Τέλος, ο κ. Γιαννακόπουλος αναφέρθηκε στην ομάδα του Ολυμπιακού ως την «πιο πετυχημένη ομάδα των τελευταίων ετών, που κατέκτησε πανάξια το ευρωπαϊκό τρόπαιο στην έδρα του μεγάλου αντιπάλου της, πεντακάθαρα, με μαγκιά και Πειραιώτικα». Παράλληλα, εξέφρασε την απορία του για την απουσία των ιδιοκτητών της από τη συζήτηση για ένα τόσο «σοβαρό θέμα», καθώς, όπως είπε, «εδώ συζητιούνται τα πάντα».

Με πληροφορίες από: Topontiki