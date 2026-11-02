Ισοπαλία 1-1 για Καλαμάτα και Ηρακλή στο ντέρμπι των νεοφώτιστων

Η Καλαμάτα και ο Ηρακλής αναμετρήθηκαν για την 9η αγωνιστική της Super League, σε ένα παιχνίδι που βρήκε τις δύο ομάδες να μοιράζονται τους βαθμούς με τελικό σκορ 1-1. Οι δύο σύλλογοι, που φέτος είναι νεοφώτιστοι στην κατηγορία, συνέχισαν την πορεία τους στο πρωτάθλημα, προσθέτοντας έναν βαθμό στην συγκομιδή τους. Η αναμέτρηση διεξήχθη σε ένα πλαίσιο έντονου ανταγωνισμού, όπως αρμόζει σε ένα ντέρμπι.

Έναρξη και ρυθμός της αναμέτρησης

Η αναμέτρηση ανάμεσα στην Καλαμάτα και τον Ηρακλή ξεκίνησε με έναν ωραίο ρυθμό, προσφέροντας φάσεις εκατέρωθεν από τα πρώτα λεπτά. Και οι δύο ομάδες έδειξαν διάθεση να επιτεθούν και να δημιουργήσουν ευκαιρίες μπροστά στις αντίπαλες εστίες, κρατώντας το ενδιαφέρον των φιλάθλων αμείωτο.

Παρά τις προσπάθειες και των δύο πλευρών, το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε χωρίς να έχει σημειωθεί κάποιο γκολ. Οι άμυνες στάθηκαν στο ύψος τους, ενώ οι τερματοφύλακες απέκρουσαν τις επιθετικές ενέργειες, διατηρώντας το μηδέν στην εστία τους μέχρι την ανάπαυλα.

Τα γκολ που διαμόρφωσαν το τελικό σκορ

Το πρώτο γκολ της αναμέτρησης ήρθε στο 54ο λεπτό, όταν ο Κουρμινόφσκι κατάφερε να δώσει το προβάδισμα στην Καλαμάτα. Η φάση ξεκίνησε μετά από μια απόκρουση του τερματοφύλακα του Ηρακλή, με τον Κουρμινόφσκι να παίρνει το ριμπάουντ και να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, ανοίγοντας το σκορ για την ομάδα του.

Η απάντηση του Ηρακλή ήταν άμεση, καθώς μόλις τρία λεπτά αργότερα, στο 57ο λεπτό, ο Νάνου έφερε το παιχνίδι στα ίσα. Εκμεταλλευόμενος ένα λάθος της άμυνας της Καλαμάτας, ο Νάνου με ένα ωραίο αριστερό τελείωμα διαμόρφωσε το 1-1, επαναφέροντας την ισορροπία στο σκορ και δίνοντας νέα τροπή στην αναμέτρηση.

Οι ευκαιρίες μετά την ισοφάριση και η λήξη

Μετά την ισοφάριση, το παιχνίδι παρέμεινε ανοιχτό, με τις δύο ομάδες να αναζητούν το νικητήριο γκολ. Τόσο η Καλαμάτα όσο και ο Ηρακλής δημιούργησαν στιγμές που θα μπορούσαν να τους δώσουν το τρίποντο, προσπαθώντας να εκμεταλλευτούν κάθε ευκαιρία που τους δινόταν στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης.

Παρόλα αυτά, το σκορ δεν άλλαξε μέχρι το τελικό σφύριγμα του διαιτητή. Οι δύο ομάδες έφυγαν από τη Νίκαια με έναν βαθμό η καθεμία, επιβεβαιώνοντας την αρχική μοιρασιά και ολοκληρώνοντας το ντέρμπι των νεοφώτιστων χωρίς νικητή.

Η βαθμολογική θέση των δύο ομάδων

Μετά την ισοπαλία αυτή, η Καλαμάτα βρίσκεται στην 8η θέση της βαθμολογίας της Super League, έχοντας συγκεντρώσει συνολικά 11 βαθμούς. Η ομάδα διατηρεί τη θέση της στην πρώτη δεκάδα, συνεχίζοντας την πορεία της στο πρωτάθλημα.

Από την πλευρά του, ο Ηρακλής ακολουθεί στην 9η θέση της βαθμολογίας, έχοντας πλέον 10 βαθμούς. Η μία μονάδα που κέρδισε από την αναμέτρηση τον διατηρεί σε κοντινή απόσταση από την Καλαμάτα, δείχνοντας τη στενή βαθμολογική σχέση μεταξύ των δύο νεοφώτιστων ομάδων.

Οι συνθέσεις των ομάδων στον αγώνα

Για την ομάδα της Καλαμάτας, ο προπονητής παρέταξε την αρχική ενδεκάδα με τους Γκέλιος, Καλουτσικίδης, Αλόνσο, Στρούγγης, Ροντρίγκεζ, Καρεάσο, Πινέιρο, Χάμζα, Μορέιρα, Σίγκουρντσον και Κουρμινόφσκι. Κατά τη διάρκεια του αγώνα, πραγματοποιήθηκαν και αλλαγές, με τον Χατζηθεοδωρίδη να εισέρχεται στο 46ο λεπτό στη θέση του Αλόνσο, ενώ ο Ντιαρά αντικατέστησε τον Καρεάσο επίσης στο 46ο λεπτό.

Ακολούθησαν περαιτέρω αλλαγές για την Καλαμάτα, με τον Μπολίβαρ να περνάει στον αγωνιστικό χώρο στο 64ο λεπτό αντί του Κουρμινόφσκι. Ο Κατάλντι μπήκε στο 74ο λεπτό στη θέση του Χάμζα, ενώ ο Μιράντα αντικατέστησε τον Πινέιρο στο 79ο λεπτό, ολοκληρώνοντας τις αλλαγές για την γηπεδούχο ομάδα.

Όσον αφορά τον Ηρακλή, η αρχική σύνθεση περιλάμβανε τους Αθανασιάδης, Βούρος, Πίνα, Τσάκλα, Σόρια, Νανού, Κράιντζ, Σουρλής, Σίλβα, Μπαρθένας και Μαρκές. Οι αλλαγές για τον Ηρακλή ξεκίνησαν στο 46ο λεπτό, με τον Νιζέτ να αντικαθιστά τον Μπαρθένας, προσπαθώντας να δώσει νέα ώθηση στην ομάδα.

Οι επόμενες αλλαγές για τον Ηρακλή ήταν η είσοδος του Χρόμαντα στο 74ο λεπτό στη θέση του Σίλβα. Τέλος, ο Μερ πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 81ο λεπτό, αντικαθιστώντας τον Σουρλή, ολοκληρώνοντας τις παρεμβάσεις του προπονητή της φιλοξενούμενης ομάδας στην αναμέτρηση.

Με πληροφορίες από: Newsit