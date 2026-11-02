Βαριά ήττα υπέστη η ΑΕΚ από τη Νέα Ιωνία με σκορ 29-17, σε αγώνα της Α1 Χάντμπολ Γυναικών. Η «Ένωση» δεν κατάφερε να παρουσιάσει την εικόνα των προηγούμενων αναμετρήσεων, υποπίπτοντας σε πολλά λάθη και εμφανίζοντας έλλειψη συγκέντρωσης, στοιχεία που της στοίχισαν πολύτιμους βαθμούς στη συνέχεια του πρωταθλήματος.

Από την άλλη πλευρά, η Νέα Ιωνία εκμεταλλεύτηκε πλήρως τις αδυναμίες της αντιπάλου της και πήρε μια πολύ μεγάλη νίκη, η οποία την εδραίωσε μόνη της στην κορυφή της βαθμολογίας της Α1 Χάντμπολ Γυναικών, πατώντας πλέον σταθερά στην πρώτη θέση.

Δύσκολο ξεκίνημα και προβάδισμα για τη Νέα Ιωνία

Ο αγώνας ξεκίνησε με δυσκολίες για την ΑΕΚ, καθώς η ομάδα φάνηκε από νωρίς πολύ ασταθής στην αμυντική της λειτουργία. Αυτή η αστάθεια επέτρεψε στη Νέα Ιωνία να βρει πολλές λύσεις στην επίθεση, επιβάλλοντας τον ρυθμό της και δημιουργώντας ένα αρχικό προβάδισμα.

Η ομάδα του προπονητή Χαλκίδη επέδειξε άκρως συγκεντρωμένη εμφάνιση και κατάφερε να αποκτήσει ένα σημαντικό προβάδισμα ήδη από τα πρώτα πεντάλεπτα. Το σκορ διαμορφώθηκε σε 3-2, 6-3, 8-4, 10-6 και 11-8, δείχνοντας την κυριαρχία των γηπεδούχων. Στη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, η Νέα Ιωνία πήγε στα αποδυτήρια προηγούμενη με σκορ 14-11.

Η κυριαρχία της Νέας Ιωνίας στο δεύτερο μέρος

Στο δεύτερο μέρος της αναμέτρησης, η κατάσταση δεν βελτιώθηκε για την ΑΕΚ. Η ομάδα του Παπαδόπουλου δεν μπόρεσε να διατηρήσει τη διαφορά των γκολ σε κοντινά επίπεδα, καθώς η Νέα Ιωνία ανέβασε απότομα τους ρυθμούς της και ενίσχυσε την απόδοσή της σε άμυνα και επίθεση.

Η διαφορά άρχισε να μεγαλώνει σταδιακά, με τα πεντάλεπτα να δείχνουν 17-12 και 19-12. Μέχρι το 45ο λεπτό του αγώνα, η Νέα Ιωνία είχε διευρύνει το σκορ σε 22-14, καθιστώντας το παιχνίδι να μοιάζει πλέον να έχει κριθεί οριστικά. Η ΑΕΚ αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση κατά τη διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου, αδυνατώντας να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του αγώνα και να ανατρέψει την εις βάρος της κατάσταση.

Η τελική επικράτηση και τα αίτια της ήττας για την ΑΕΚ

Η αδυναμία της ΑΕΚ να αντιδράσει και να βρει λύσεις οδήγησε στην τελική και ευρεία ήττα με σκορ 29-17. Τα πολλά λάθη που έγιναν από την πλευρά της «Ένωσης», σε συνδυασμό με την εμφανή έλλειψη συγκέντρωσης, αποτέλεσαν τους βασικούς παράγοντες που συνέβαλαν σε αυτό το αρνητικό αποτέλεσμα.

Η Νέα Ιωνία, με την άκρως συγκεντρωμένη της εμφάνιση καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα και την αποτελεσματικότητά της σε όλους τους τομείς, εξασφάλισε μία νίκη που της δίνει το δικαίωμα να βρίσκεται μόνη στην κορυφή της βαθμολογίας της Α1 Χάντμπολ Γυναικών, επιβεβαιώνοντας την καλή της αγωνιστική κατάσταση και την ανωτερότητά της στην αναμέτρηση.

Αναλυτικά τα πεντάλεπτα και οι σκόρερ

Η αναλυτική ροή του αγώνα, όπως καταγράφηκε ανά πεντάλεπτο, είχε ως εξής: 3-2, 6-3, 8-4, 10-6, 11-8, 14-11 (ημίχρονο), 17-12, 19-12, 22-14, 24-15, 25-16, 29-17 (τελικό).

Για τη Νέα Ιωνία, υπό την καθοδήγηση του προπονητή Χαλκίδη, σκόραραν οι εξής παίκτριες: Μ. Κεπεσίδου με 1 γκολ, Ποπ, Κόστα με 1 γκολ, Ταβάρες με 5 γκολ, Πολικάρπο με 3 γκολ, Καραμάνου, Μπούζερς με 4 γκολ, Κολλύρη, Γάσπαρη, Κατσίκα, Λίμα, Ν. Κεπεσίδου με 5 γκολ, Γιαννοπούλου, Ρούσου με 6 γκολ, Νταβίντοβιτς, Στουγιαννίδου με 4 γκολ.

Από την πλευρά της ΑΕΚ, με προπονητή τον Παπαδόπουλο, οι παίκτριες που σημείωσαν γκολ ήταν οι: Τσέκλιτς με 2 γκολ, Αμβροσιάδου με 1 γκολ, Ρεσέντε, Σαμολαδά με 1 γκολ, Ζενέλι με 4 γκολ, Παϊζίνιο με 3 γκολ, Φράγκου με 1 γκολ, Μανιά, Μακρή, Φέρμο, Νούκοβιτς, Ανδρέου, Γκονζάλβες, Γκόμες με 1 γκολ, Μπαβαρέσκο, Μονίκ με 4 γκολ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta