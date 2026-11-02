Ο Κίμι Αντονέλι ο νεότερος παγκόσμιος πρωταθλητής στην ιστορία της Formula 1

Ένας νέος παγκόσμιος πρωταθλητής αναδείχθηκε στη Formula 1, καθώς ο Κίμι Αντονέλι κατέκτησε τον τίτλο στο Grand Prix Μεξικού του 2026. Ο νεαρός Ιταλός οδηγός εξασφάλισε μαθηματικά το πρωτάθλημα τερματίζοντας στην τρίτη θέση του αγώνα, παρόλο που απέμεναν ακόμη αγώνες για την ολοκλήρωση της σεζόν. Με αυτή την επιτυχία, ο Αντονέλι έγραψε ιστορία, καθώς έγινε ο νεότερος παγκόσμιος πρωταθλητής όλων των εποχών.

Ο νεότερος στην κορυφή του κόσμου

Ο Κίμι Αντονέλι, σε ηλικία μόλις 20 ετών, κατάφερε να κατακτήσει τον πρώτο τίτλο της καριέρας του στη Formula 1. Η επίδοση αυτή τον καθιστά τον νεότερο παγκόσμιο πρωταθλητή στην ιστορία του θεσμού, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ που κατείχε ο Σεμπάστιαν Φέτελ. Ο Ιταλός οδηγός της Mercedes, όπως αναφέρεται, εξασφάλισε τον τίτλο του στο Grand Prix Μεξικού του 2026.

Η κατάκτηση του πρωταθλήματος ήρθε με την τρίτη θέση στον συγκεκριμένο αγώνα, γεγονός που του έδωσε τους απαραίτητους βαθμούς για να εξασφαλίσει μαθηματικά την κορυφή, πριν καν ολοκληρωθεί η αγωνιστική περίοδος. Ο Αντονέλι προστέθηκε έτσι στη «χρυσή βίβλο» των πρωταθλητών, διαδεχόμενος τον Λάντο Νόρις, ο οποίος είχε κατακτήσει το δικό του πρώτο πρωτάθλημα το 2025.

Η επιστροφή της Ιταλίας στην κορυφή

Η επιτυχία του Κίμι Αντονέλι έχει ιδιαίτερη σημασία και για την Ιταλία, καθώς έβαλε τέλος σε μια μακρά περίοδο αναμονής για έναν νέο πρωταθλητή. Η χώρα δεν είχε δει δικό της οδηγό να κατακτά τον τίτλο από το 1953, όταν ο Αλμπέρτο Ασκάρι είχε εξασφαλίσει τον δεύτερο παγκόσμιο τίτλο του.

Με τον 20χρονο οδηγό, η Ιταλία μετρά πλέον τρεις διαφορετικούς παγκόσμιους πρωταθλητές στην ιστορία της Formula 1. Οι άλλοι δύο είναι ο Τζουζέπε Φαρίνα, ο πρώτος πρωταθλητής του θεσμού, και ο Αλμπέρτο Ασκάρι. Η προσθήκη του Αντονέλι ανανεώνει την ιταλική παρουσία στην κορυφή του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Μια ιστορία που ξεκίνησε το 1950

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Οδηγών της Formula 1 θεσπίστηκε το 1950, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας λαμπρής πορείας στον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Από τότε μέχρι σήμερα, ο τίτλος έχει κατακτηθεί από έναν περιορισμένο αριθμό οδηγών, συγκεκριμένα από μόλις 36 διαφορετικούς αθλητές. Ο Κίμι Αντονέλι είναι ο νεότερος σε ηλικία που προστέθηκε σε αυτή την ξεχωριστή και ιστορική λίστα των παγκόσμιων πρωταθλητών.

Η «χρυσή βίβλος» των πρωταθλητών της Formula 1 περιλαμβάνει αναλυτικά στοιχεία για κάθε οδηγό, όπως την εθνικότητά του, τον αριθμό των τίτλων που έχει κατακτήσει, καθώς και τις χρονιές κατάκτησης αυτών των τίτλων. Αυτή η λίστα αποτελεί ένα σημαντικό αρχείο της ιστορίας του αθλήματος, καταγράφοντας τις κορυφαίες επιδόσεις των οδηγών ανά τις δεκαετίες.

Οι πολυνίκεις οδηγοί της Formula 1

Στην κορυφή της ιστορικής κατάταξης των οδηγών με τους περισσότερους τίτλους στη Formula 1 βρίσκονται δύο θρύλοι του αθλήματος. Ο Λιούις Χάμιλτον και ο Μίκαελ Σουμάχερ μοιράζονται την πρώτη θέση, έχοντας κατακτήσει από επτά παγκόσμια πρωταθλήματα ο καθένας. Η κυριαρχία τους έχει αφήσει ανεξίτηλο το σημάδι της στην ιστορία του θεσμού.

Ακολουθεί ο Χουάν Μανουέλ Φάντζιο, ένας από τους πρώτους μεγάλους πρωταθλητές, με πέντε τίτλους στο ενεργητικό του. Τέσσερα πρωταθλήματα έχουν κατακτήσει οι Μαξ Φερστάπεν, Αλέν Προστ και Σεμπάστιαν Φέτελ, συμπληρώνοντας την ομάδα των οδηγών με τις περισσότερες διακρίσεις. Ο Κίμι Αντονέλι προστίθεται πλέον σε αυτή την ελίτ, ξεκινώντας τη δική του πορεία στην ιστορία της Formula 1.

Με πληροφορίες από: Gazzetta