Ντακάρ 2026: Στα προημιτελικά μπιτς βόλεϊ Χαρισσάκη-Μαργαριτοπούλου

Η ελληνική αποστολή στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων «Ντακάρ 2026» είχε σημαντική αγωνιστική δράση τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, με το δίδυμο του μπιτς βόλεϊ, Αγγελική Χαρισσάκη και Γρηγορία-Άννα Μαργαριτοπούλου, να εξασφαλίζει την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Οι δύο αθλήτριες επικράτησαν της ομάδας του Καναδά στη φάση των «16», συνεχίζοντας δυναμικά την πορεία τους. Παράλληλα, Έλληνες αθλητές αγωνίστηκαν σε παράκτια κωπηλασία και μπάντμιντον, ολοκληρώνοντας ή συνεχίζοντας τις προσπάθειές τους.

Εξαιρετική πορεία για τις Χαρισσάκη-Μαργαριτοπούλου στο μπιτς βόλεϊ

Οι Ελληνίδες αθλήτριες του μπιτς βόλεϊ, Αγγελική Χαρισσάκη και Γρηγορία-Άννα Μαργαριτοπούλου, πραγματοποίησαν μια ακόμη εξαιρετική εμφάνιση στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων «Ντακάρ 2026». Τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, κατά τη διάρκεια της τρίτης ημέρας των αγώνων, το ελληνικό δίδυμο αντιμετώπισε την ομάδα του Καναδά στη φάση των «16» της διοργάνωσης.

Μετά από έναν δυναμικό αγώνα, η Χαρισσάκη και η Μαργαριτοπούλου κατάφεραν να επικρατήσουν του καναδικού διδύμου, εξασφαλίζοντας έτσι το εισιτήριο για την επόμενη φάση. Η νίκη αυτή σημαίνει την πρόκριση στα προημιτελικά, ένα σημαντικό επίτευγμα για την ελληνική εκπροσώπηση στο άθλημα. Η ελληνική ομάδα συνεχίζει με σταθερά βήματα την πορεία της, με στόχο να φτάσει σε ακόμη μεγαλύτερες διακρίσεις στους Αγώνες Νέων.

Η επιτυχία αυτή προσθέτει μια σημαντική στιγμή στην παρουσία της Team Hellas στο Ντακάρ, αναδεικνύοντας το ταλέντο και την προετοιμασία των νεαρών Ελληνίδων αθλητριών. Η πρόκριση στα προημιτελικά δίνει την ευκαιρία στις Χαρισσάκη και Μαργαριτοπούλου να διεκδικήσουν μια θέση στα μετάλλια, συνεχίζοντας τη δυναμική τους πορεία.

Ολοκλήρωση προσπάθειας για τον Ιάσονα Μουσελίμη στην παράκτια κωπηλασία

Στο αγώνισμα της παράκτιας κωπηλασίας, ο Έλληνας αθλητής Ιάσων Μουσελίμης έδωσε τη δική του μάχη στη φάση των «16» των Ολυμπιακών Αγώνων Νέων «Ντακάρ 2026». Ο Μουσελίμης αγωνίστηκε στο Men’s Solo Last 16 Knock Out, προσπαθώντας να εξασφαλίσει την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Ο Ιάσων Μουσελίμης πάλεψε με όλες του τις δυνάμεις, δείχνοντας αποφασιστικότητα και αγωνιστικότητα. Ωστόσο, δεν κατάφερε να πάρει την πρόκριση απέναντι στον Γάλλο αντίπαλό του, Raphael de Boussac. Ο Γάλλος αθλητής σημείωσε χρόνο 2:20.29, ενώ ο Έλληνας κωπηλάτης τερμάτισε σε 2:49.56.

Με αυτό το αποτέλεσμα, ο Ιάσων Μουσελίμης ολοκλήρωσε την παρουσία του στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων «Ντακάρ 2026». Παρά τον αποκλεισμό, η συμμετοχή του και η προσπάθειά του στη φάση των «16» αποτελούν μέρος της συνολικής ελληνικής παρουσίας στη σημαντική αυτή διοργάνωση.

Οι αγώνες του Γιάννη Σαρουγιαννίδη στο μπάντμιντον

Στο άθλημα του μπάντμιντον, ο Γιάννης Σαρουγιαννίδης εκπροσώπησε την Ελλάδα στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων «Ντακάρ 2026». Ο Έλληνας αθλητής αγωνίστηκε στη δεύτερη αναμέτρηση της φάσης των ομίλων, αντιμετωπίζοντας έναν αθλητή από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Στον αγώνα αυτό, ο Γιάννης Σαρουγιαννίδης γνώρισε την ήττα με 0-2 σετ από τον αντίπαλό του. Παρόλα αυτά, η προσπάθειά του στη φάση των ομίλων συνεχίζεται, καθώς ο αθλητής έχει ακόμη αγώνες μπροστά του στο πλαίσιο της διοργάνωσης. Ο Σαρουγιαννίδης συνεχίζει να δίνει το παρών και να διεκδικεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta