Η Dubai BC συνέχισε τον «περίπατο» στην ABA Liga κόντρα στη Ζάνταρ

Η ομάδα των Dubai BC συνέχισε την εντυπωσιακή της πορεία στην ABA Liga, επικρατώντας της Ζάνταρ με σκορ 89-75. Η αναμέτρηση, αν και φάνηκε άνετη στο τελικό της αποτέλεσμα, εξελίχθηκε σε ντέρμπι για το μεγαλύτερο μέρος της, με την ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ να ανεβάζει στροφές στην τελευταία περίοδο. Η νίκη αυτή επιβεβαιώνει την εξαιρετική φόρμα των Dubai BC, οι οποίοι μετρούν πλέον οκτώ επιτυχίες στα τελευταία εννέα παιχνίδια τους.

Η αήττητη πορεία στην ABA Liga

Οι Dubai BC έχουν επιδείξει σταθερά ανοδική πορεία, φτάνοντας τις οκτώ νίκες στις τελευταίες εννέα αναμετρήσεις τους. Αυτή η επίδοση υπογραμμίζει την εξαιρετική φόρμα στην οποία βρίσκεται το σύνολο, τόσο εντός όσο και εκτός έδρας.

Στο πλαίσιο της ABA Liga, η ομάδα διατηρεί το αήττητο ρεκόρ της, έχοντας πλέον 5-0 νίκες. Με αυτό το εντυπωσιακό ξεκίνημα, οι Dubai BC συγκατοικούν στην κορυφή του ομίλου τους, μοιράζοντας την πρώτη θέση με την Παρτίζαν, γεγονός που αναδεικνύει την κυριαρχία τους στη διοργάνωση μέχρι στιγμής.

Η εξέλιξη του αγώνα και το καθοριστικό τέταρτο δεκάλεπτο

Παρά το τελικό σκορ που υποδηλώνει μια άνετη επικράτηση, ο αγώνας κόντρα στη Ζάνταρ ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστικός για τα τρία πρώτα δεκάλεπτα. Οι δύο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ, με το προβάδισμα να εναλλάσσεται συνεχώς, διατηρώντας αμείωτο το ενδιαφέρον των φιλάθλων.

Το σύνολο του προπονητή Τσάβι Πασκουάλ φάνηκε να αγωνίζεται σε πιο χαμηλούς ρυθμούς κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Ωστόσο, στην τελευταία και καθοριστική περίοδο, οι Dubai BC «πάτησαν γκάζι» και με ένα εντυπωσιακό επιμέρους σκορ 31-17, μετέτρεψαν την αναμέτρηση σε μια παράσταση για έναν ρόλο, εξασφαλίζοντας μια σημαντική νίκη με διαφορά 14 πόντων.

Οι πρωταγωνιστές των Dubai BC

Μεγάλους πρωταγωνιστές για την ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων αποτέλεσαν οι δύο «πύργοι» της, ο Μφιόντου Καμπενγκέλε και ο Τόκο Σενγκέλια. Οι δύο παίκτες κυριάρχησαν σε κάθε πτυχή του παρκέ, εκμεταλλευόμενοι πλήρως τις ικανότητές τους.

Ο θηριώδης σέντερ, Μφιόντου Καμπενγκέλε, πραγματοποίησε μια «διπλή» εμφάνιση, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 21 πόντους και 11 ριμπάουντ, αποτελώντας σταθερή απειλή κάτω από τα καλάθια. Από την πλευρά του, ο Γεωργιανός φόργουορντ, Τόκο Σενγκέλια, γέμισε τον πίνακα των στατιστικών του με 20 πόντους, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο και 2 ριμπάουντ, προσφέροντας πολύπλευρη βοήθεια στην ομάδα του.

Η απόδοση της Ζάνταρ

Στην αντίπερα όχθη, η ομάδα της Ζάνταρ προσπάθησε να αντισταθεί, έχοντας ως μπροστάρη της τον Νίκο Σάρε. Ο Σάρε ήταν ο κορυφαίος σκόρερ για την ομάδα του, «γράφοντας» 16 πόντους, ενώ παράλληλα μοίρασε 4 τελικές πάσες και πραγματοποίησε 2 κλεψίματα, δείχνοντας την παρουσία του σε όλους τους τομείς του παιχνιδιού.

Πίσω από τον Σάρε, ο Μαρκ Όγκντεν συνέβαλε στην προσπάθεια της Ζάνταρ με 7 πόντους και 7 ριμπάουντ, προσπαθώντας να προσφέρει λύσεις τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα. Παρά την προσπάθεια των παικτών της, η Ζάνταρ δεν κατάφερε να ανακόψει την ορμή των Dubai BC στο τελευταίο δεκάλεπτο.

Με πληροφορίες από: Athletiko