Επιστροφή Στρακόσα στις προπονήσεις της ΑΕΚ, στο νοσοκομείο με πνευμονία ο Ζοάο Μάριο

Η ΑΕΚ επέστρεψε στις προπονήσεις της, ξεκινώντας την προετοιμασία της για την κρίσιμη εντός έδρας αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 4 Νοεμβρίου 2026 στις 19:45, στο πλαίσιο της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, του Champions League. Η «Ένωση» καλείται να διαχειριστεί τις τελευταίες εξελίξεις στο ιατρικό της δελτίο, καθώς ο Θωμάς Στρακόσα επανήλθε σε κανονικούς ρυθμούς προπόνησης, ενώ ο Ζοάο Μάριο διαγνώστηκε με πνευμονία και εισήχθη σε νοσοκομείο, δημιουργώντας νέα δεδομένα για τον προπονητή Μάρκο Νίκολιτς.

Η επάνοδος του Θωμά Στρακόσα στις προπονήσεις

Μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη για το τεχνικό επιτελείο της ΑΕΚ αποτελεί η επιστροφή του Θωμά Στρακόσα σε πλήρεις ρυθμούς προπόνησης. Ο διεθνής Αλβανός τερματοφύλακας, ο οποίος ταλαιπωρούνταν από έναν τραυματισμό στον καρπό του χεριού του, συμμετείχε κανονικά στο πρόγραμμα της ομάδας. Η επανένταξή του σηματοδοτεί την ολοκλήρωση μιας περιόδου απουσίας που διήρκεσε περίπου δύο μήνες από τους αγωνιστικούς χώρους, προσφέροντας μια σημαντική λύση κάτω από τα δοκάρια.

Η παρουσία του Στρακόσα στην προπόνηση, λίγες ώρες μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό, δίνει μια επιπλέον επιλογή στον προπονητή Μάρκο Νίκολιτς ενόψει των προσεχών αναμετρήσεων. Πλέον, είναι στην κρίση του Σέρβου τεχνικού το πότε θα επαναφέρει τον βασικό του τερματοφύλακα στην αρχική ενδεκάδα των πρωταθλητών Ελλάδας, καθώς ο παίκτης μετράει αντίστροφα για την επίσημη αγωνιστική του επανεμφάνιση.

Η νοσηλεία του Ζοάο Μάριο λόγω πνευμονίας

Στον αντίποδα των ευχάριστων ειδήσεων, ο Ζοάο Μάριο αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας που τον αναγκάζει να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης. Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός, ο οποίος είχε απουσιάσει από το πρόσφατο αθηναϊκό ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό λόγω ανεβασμένου πυρετού, διαγνώστηκε με πνευμονία και κρίθηκε αναγκαία η εισαγωγή του σε νοσοκομείο για περαιτέρω παρακολούθηση και θεραπεία.

Ο πολύπειρος μέσος αναμένεται να παραμείνει νοσηλευόμενος για τέσσερις με πέντε ημέρες, προκειμένου να λάβει την απαραίτητη ιατρική φροντίδα και να αναρρώσει πλήρως από την ασθένεια. Αυτό σημαίνει ότι ο Ζοάο Μάριο θα χάσει οριστικά το σπουδαίο παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης που θα διεξαχθεί στη Νέα Φιλαδέλφεια, καθώς και, με μεγάλη πιθανότητα, τον αγώνα πρωταθλήματος που ακολουθεί με τον Λεβαδειακό, γεγονός που δημιουργεί ένα κενό στην ομάδα.

Η κατάσταση της ομάδας και οι δηλώσεις του προπονητή Νίκολιτς

Η επιστροφή της ΑΕΚ στις προπονήσεις έλαβε χώρα λίγες ώρες μετά την ήττα της ομάδας με 2-0 από τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, σε ένα αποτέλεσμα που αφήνει πικρή γεύση. Ο προπονητής Μάρκο Νίκολιτς, μετά το τέλος του ντέρμπι, είχε κάνει γνωστό πως υπήρχε μια ίωση που κυκλοφορούσε εντός της ομάδας, επηρεάζοντας την ετοιμότητα ορισμένων ποδοσφαιριστών.

Στο πλαίσιο αυτής της ίωσης, ο Ζοάο Μάριο έμεινε εκτός αποστολής για το ντέρμπι, ενώ ο Λάζαρος Ρότα χρειάστηκε να αντικατασταθεί στο ημίχρονο της αναμέτρησης, δείχνοντας τις επιπτώσεις στην αγωνιστική εικόνα. Η Ένωση βρίσκεται σε μια περίοδο που καλείται να αντιδράσει άμεσα, έχοντας υποστεί τέσσερις συνεχόμενες ήττες, με την αναμέτρηση του Champions League να αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για ανάκαμψη και ψυχολογική τόνωση.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta, Athletiko