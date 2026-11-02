Ο Ατρόμητος επικράτησε του Βόλου με 3-0, πανηγυρίζοντας την πρώτη του νίκη στη super league

Ο Ατρόμητος πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στη φετινή Super League, επικρατώντας του Βόλου με 3-0 στην αναμέτρηση της 9ης αγωνιστικής. Το παιχνίδι, που είχε χαρακτηριστεί ως «μάχη ουραγών» και «τελικός» για τις δύο ομάδες που δεν είχαν κατακτήσει ακόμα τρίποντο στο πρωτάθλημα, έφερε τους Περιστεριώτες στην 13η θέση της βαθμολογίας. Αντίθετα, ο Βόλος παρέμεινε στον πάτο, χωρίς βαθμό, μετά και την αφαίρεση τριών βαθμών που έχει δεχθεί.

Η εξέλιξη του πρώτου ημιχρόνου και το προβάδισμα του Ατρομήτου

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να αναζητούν το πρώτο τους τρίποντο στο πρωτάθλημα. Ο Ατρόμητος κατάφερε να ανοίξει το σκορ στο 27ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Σερτζίνιο εκμεταλλεύτηκε μία ωραία κίνηση και ασίστ του Χουάν Χοσέ Περέα, πλασάροντας σε κενή εστία και διαμορφώνοντας το 1-0.

Το προβάδισμα αυτό διατηρήθηκε μέχρι το τέλος του πρώτου μέρους, με τον Βόλο να καλείται να αντιδράσει στην επανάληψη. Κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου, ο Μπούρνιτς δέχθηκε κίτρινη κάρτα στο 37ο λεπτό, ενώ ο Ουρτάδο είδε επίσης κίτρινη κάρτα στο 45ο λεπτό.

Αριθμητική υπεροχή και γκολ από τον περέα

Η επανάληψη ξεκίνησε με δυσάρεστες εξελίξεις για τον Βόλο. Στο 50ό λεπτό, ο Μπούρνιτς είδε τη δεύτερη κίτρινη κάρτα, με αποτέλεσμα να αποβληθεί και να αφήσει την ομάδα του με δέκα παίκτες για το υπόλοιπο του αγώνα. Ο Ατρόμητος εκμεταλλεύτηκε άμεσα την αριθμητική του υπεροχή.

Στο 67ο λεπτό, μετά από μία ωραία συνεργασία μεταξύ του Περέα και του Μουτουσάμι, ο Κολομβιανός στράικερ εκτέλεσε καταπληκτικά μέσα από τη μεγάλη περιοχή, ανεβάζοντας το δείκτη του σκορ σε 2-0. Ο Χουάν Χοσέ Περέα, ο οποίος αγωνιζόταν κόντρα στην πρώην του ομάδα, είχε γκολ και ασίστ, αναδεικνυόμενος σε πρωταγωνιστή της αναμέτρησης.

Δεύτερη αποβολή για τον βόλο και τελικό 3-0

Τα προβλήματα για τους Θεσσαλούς εντάθηκαν στο 80ό λεπτό, όταν ο Φουρτάδο χτύπησε τον Μουτουσάμι εκτός φάσης. Μετά από παρέμβαση του VAR, ο Φουρτάδο είδε σωστά την κόκκινη κάρτα, αφήνοντας τον Βόλο με εννέα παίκτες στο γήπεδο. Αυτή η εξέλιξη τορπίλισε περαιτέρω την προσπάθεια της ομάδας του Χουάν Κάρλος Γκαρίδο, ο οποίος έκανε το ντεμπούτο του στον πάγκο.

Στο 90ό λεπτό, ο Τσαντίλας, μετά από ασίστ του Πνευμονίδη, πλασάρισε σε κενή εστία, διαμορφώνοντας το τελικό 3-0 υπέρ του Ατρομήτου. Κατά τη διάρκεια του δευτέρου ημιχρόνου, κίτρινες κάρτες δέχθηκαν επίσης ο Μουντές στο 62ο λεπτό, ο Κάργας στο 73ο λεπτό και ο Γρόσδης στο 89ο λεπτό.

Οι συνθέσεις των ομάδων και η βαθμολογική θέση

Για τον Ατρόμητο, η αρχική σύνθεση περιλάμβανε τους Χουτεσιώτη, Μουντές, Σταυρόπουλο, Τσακμάκη, Παπαδόπουλο, Καραμάνη, Μουτουσαμί, Οφόρι, Τσούμπερ, Σερζίνιο και Περέα. Κατά τη διάρκεια του αγώνα, ο προπονητής Ντούσαν Κέρκεζ πραγματοποίησε τις εξής αλλαγές: ο Λύρατζης αντικατέστησε τον Μουντές στο 65ο λεπτό, ο Πνευμονίδης τον Οφόρι στο 64ο λεπτό, ο Τσιλούλης τον Σερζίνιο στο 74ο λεπτό και ο Τσαντίλας τον Περέα στο 81ο λεπτό.

Από την πλευρά του Βόλου, ο Χουάν Κάρλος Γκαρίδο παρέταξε τους Σιαμπάνη, Μύγα, Κάργα, Λεκούς, Αγιάκουα, Μπούρνιτς, Κόμπα, Καμπελά, Τζόκα, Ουρτάδο και Νεγιού. Οι αλλαγές για τους Θεσσαλούς ήταν: ο Φουρτάδο αντικατέστησε τον Τζόκα στο 56ο λεπτό, ο Γκονζάλες τον Καμπελά επίσης στο 56ο λεπτό, ο Χαραλαμπόγλου τον Ουρτάδο στο 66ο λεπτό, ο Κάτσικας τον Αγιάκουα στο 70ο λεπτό και ο Γρόσδης τον Νεγιού στο 71ο λεπτό.

Μετά το πρώτο του φετινό τρίποντο, ο Ατρόμητος παρέμεινε στην 13η θέση της Super League, αλλά πλησίασε τους Αστέρα Τρίπολης και Λεβαδειακό, οι οποίοι έχουν 6 βαθμούς και δίνουν επίσης τη μάχη τους για την παραμονή. Ο Βόλος, από την άλλη πλευρά, παρέμεινε στον πάτο της βαθμολογίας, χωρίς βαθμό, με τους Μπούρνιτς και Φουρτάδο να εξελίσσονται σε αρνητικούς πρωταγωνιστές με τις κόκκινες κάρτες.

Με πληροφορίες από: Newsit, Athletiko