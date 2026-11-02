Η Αναντολού Εφές επικράτησε της Πέτκιμ Σπορ και ανέβηκε στο 5-1 στο τουρκικό πρωτάθλημα

Η Αναντολού Εφές «πάτησε γκάζι» στο δεύτερο ημίχρονο και πήρε το διπλό κόντρα στην Πέτκιμ Σπορ, επικρατώντας με σκορ 87-77. Η νίκη αυτή επέτρεψε στους «μπλε» της Κωνσταντινούπολης να «σκαρφαλώσουν» στο 5-1 στον βαθμολογικό πίνακα του τουρκικού πρωταθλήματος. Πλέον, η Εφές συγκατοικεί στην κορυφή με την Τουρκ Τέλεκομ και την Μπαχτσεσεχίρ, ενισχύοντας τη θέση της στην εγχώρια διοργάνωση.

Η πορεία της Εφές στην Euroleague

Η φετινή αγωνιστική περίοδος έχει ξεκινήσει με μέτρια αποτελέσματα για την Αναντολού Εφές στην EuroLeague. Η ομάδα μετράει τέσσερις νίκες και πέντε ήττες στον βαθμολογικό πίνακα του θεσμού, δείχνοντας μια αστάθεια στην ευρωπαϊκή της πορεία.

Πρόσφατα, οι «μπλε» γνώρισαν μια βαριά ήττα από την Χάποελ Τελ Αβίβ. Ωστόσο, κατάφεραν να αντιδράσουν άμεσα στην αμέσως επόμενη αγωνιστική, ξεσπώντας με εμφατικό τρόπο απέναντι στον Παναθηναϊκό, μια νίκη που τους έδωσε ώθηση και ψυχολογία.

Η εξέλιξη του αγώνα με την Πέτκιμ Σπορ

Στην αναμέτρηση του τουρκικού πρωταθλήματος, η Πέτκιμ Σπορ ξεκίνησε δυναμικά το παιχνίδι, δείχνοντας από την αρχή τις προθέσεις της. Κατάφερε να πάρει τις πρώτες, μικρές διαφορές με το μέρος της, αιφνιδιάζοντας την Αναντολού Εφές.

Αυτή η δυναμική της Πέτκιμ διατηρήθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου. Η γηπεδούχος ομάδα έκλεισε το πρώτο μέρος της αναμέτρησης έχοντας προβάδισμα τριών πόντων, διατηρώντας το μομέντουμ και την πρωτοπορία στο σκορ.

Ωστόσο, στο τρίτο δεκάλεπτο, τα πράγματα άλλαξαν ριζικά. Το σύνολο του Πάμπλο Λάσο, η Αναντολού Εφές, «πάτησε το γκάζι» και ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή του. Με μια εξαιρετική αμυντική λειτουργία, η Εφές κατάφερε να πάρει ένα κεφάλι δέκα πόντων, ανατρέποντας πλήρως την εικόνα του αγώνα. Το προβάδισμα αυτό διατηρήθηκε μέχρι το τέλος, με την ομάδα της Κωνσταντινούπολης να φεύγει με το «διπλό» στις αποσκευές της.

Οι πρωταγωνιστές της Αναντολού Εφές

Για ένα ακόμη παιχνίδι, ο Κάμερον Πέιν αναδείχθηκε σε μεγάλο πρωταγωνιστή για την Αναντολού Εφές. Ο Αμερικανός γκαρντ ήταν άκρως αποτελεσματικός στα 20 λεπτά που πάτησε το παρκέ, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επικράτηση της ομάδας του.

Συγκεκριμένα, ο Πέιν ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 16 πόντους, 4 ριμπάουντ και 7 τελικές πάσες, ενώ υπέπεσε σε μόλις ένα λάθος, επιδεικνύοντας υψηλή συγκέντρωση και ακρίβεια. Πλάι του, ο Τζόρνταν Λόιντ «φόρτωσε» το αντίπαλο καλάθι με άλλους 16 πόντους, προσφέροντας σημαντικές λύσεις στην επίθεση. Ο «διπλός» Ντάριο Σάριτς είχε επίσης μια ουσιαστική παρουσία, σταματώντας στους 11 πόντους και τα 10 ριμπάουντ, πετυχαίνοντας double-double.

Η απόδοση της Πέτκιμ Σπορ

Στην αντίπερα όχθη, από την πλευρά της Πέτκιμ Σπορ, ο Κρις Χόρτον ξεχώρισε με την απόδοσή του, πετυχαίνοντας double-double. Ο Χόρτον σημείωσε 16 πόντους και κατέβασε 10 ριμπάουντ, προσπαθώντας να κρατήσει την ομάδα του κοντά στο σκορ.

Μια γεμάτη εμφάνιση είχε και ο Κίρι Τόμας, ο οποίος συνέβαλε με 14 πόντους, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 μπλοκ. Παρά τις προσπάθειες των παικτών της, η Πέτκιμ δεν κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμα του πρώτου ημιχρόνου και να αντισταθεί στην αντεπίθεση της Εφές.

Με πληροφορίες από: Athletiko