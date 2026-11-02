Σενάριο μεταγραφής του Σαντιάγκο Έσε στη Στουτγκάρδη

Ο Σαντιάγκο Έσε, ο Αργεντινός μέσος του Ολυμπιακού, αποτελεί ένα από τα ονόματα που κυριαρχούν στο μεταγραφικό προσκήνιο, καθώς δημοσιεύματα από το εξωτερικό τον συνδέουν με τη γερμανική Στουτγκάρδη. Ειδικότερα, ο Τούρκος δημοσιογράφος Εκρέμ Κονούρ αναφέρει ένα σενάριο που φέρει τη γερμανική ομάδα να έχει εκδηλώσει έντονο ενδιαφέρον για την απόκτηση του 25χρονου χαφ.

Η Στουτγκάρδη, ομάδα που αγωνίζεται στην Μπουντεσλίγκα, παρακολουθεί στενά την αγωνιστική παρουσία του Έσε, αξιολογώντας το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε κινήσεις για την απόκτησή του. Ωστόσο, μέχρι στιγμής, δεν έχει υποβληθεί καμία επίσημη προσφορά προς τον Ολυμπιακό.

Το ενδιαφέρον της Στουτγκάρδης για τον Έσε

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που προέρχονται από το εξωτερικό και συγκεκριμένα από τον Τούρκο δημοσιογράφο Εκρέμ Κονούρ, η Στουτγκάρδη έχει προσθέσει τον Σαντιάγκο Έσε στη βραχυπρόθεσμη λίστα μεταγραφών της. Η γερμανική ομάδα της Μπουντεσλίγκα παρακολουθεί με προσοχή τον Αργεντινό μέσο, αξιολογώντας μια πιθανή μετακίνηση του παίκτη στις τάξεις της.

Το ενδιαφέρον αυτό έχει οδηγήσει τη Στουτγκάρδη να συμπεριλάβει τον Έσε στη μεταγραφική της λίστα. Η ομάδα παρακολουθεί στενά την αγωνιστική του πορεία και τις επιδόσεις του, προκειμένου να εκτιμήσει εάν θα κινηθεί τελικά για την απόκτησή του. Παρόλα αυτά, δεν έχει γίνει ακόμα σαφές εάν η Στουτγκάρδη θα υποβάλει επίσημη προσφορά κατά τη διάρκεια της μεταγραφικής περιόδου του Ιανουαρίου.

Η στάση του Ολυμπιακού έναντι πιθανής πώλησης

Από την πλευρά του Ολυμπιακού, οι Πειραιώτες φέρονται να είναι διατεθειμένοι να συζητήσουν το ενδεχόμενο παραχώρησης του Σαντιάγκο Έσε. Ωστόσο, αυτό θα συνέβαινε μόνο στην περίπτωση που θα είχαν στα χέρια τους μια πρόταση η οποία θα τους ικανοποιούσε οικονομικά. Η οικονομική ικανοποίηση αποτελεί βασική προϋπόθεση για οποιαδήποτε συζήτηση σχετικά με την πώληση του Αργεντινού χαφ.

Μέχρι την παρούσα στιγμή, δεν υπάρχει καμία επιβεβαιωμένη επίσημη προσφορά από τη Στουτγκάρδη προς τον Ολυμπιακό. Η θέση του συλλόγου είναι ξεκάθαρη: θα εξετάσει μια πώληση μόνο αν υποβληθεί μια κατάλληλη προσφορά, η οποία θα ανταποκρίνεται στις οικονομικές του απαιτήσεις για έναν παίκτη της αξίας του Έσε.

Το προφίλ και η αξία του Σαντιάγκο Έσε

Ο Σαντιάγκο Έσε είναι ένας 25χρονος Αργεντινός χαφ, ο οποίος αποκτήθηκε από τον Ολυμπιακό το 2023, προερχόμενος από την Ουρακάν. Η χρηματιστηριακή του αξία αυτή τη στιγμή ανέρχεται στα 14 εκατομμύρια ευρώ, γεγονός που υπογραμμίζει τη σημασία του για την ομάδα και την αγορά.

Το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό έχει διάρκεια μέχρι το καλοκαίρι του 2028, γεγονός που δίνει στους Πειραιώτες ισχυρή διαπραγματευτική θέση σε περίπτωση που αποφασίσουν να συζητήσουν την πώλησή του. Η μακρά διάρκεια του συμβολαίου του αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο στις όποιες μελλοντικές διαπραγματεύσεις.

Η αγωνιστική παρουσία του Αργεντινού μέσου

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στον Ολυμπιακό, ο Σαντιάγκο Έσε έχει καταγράψει σημαντικό αριθμό συμμετοχών και έχει συμβάλει αγωνιστικά στην ομάδα. Συνολικά, μετράει 147 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, δείχνοντας τη σταθερή του παρουσία στον αγωνιστικό χώρο.

Στις συμμετοχές αυτές, ο Αργεντινός μέσος έχει σημειώσει 4 γκολ και έχει μοιράσει 6 ασίστ, αποδεικνύοντας την ικανότητά του τόσο στη δημιουργία όσο και στην εκτέλεση. Οι επιδόσεις του αυτές αποτελούν μέρος της αξιολόγησης που πραγματοποιεί η Στουτγκάρδη για την πιθανή μετακίνησή του.

Με πληροφορίες από: Athletiko