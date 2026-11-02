Ο Βενσάν Πουαριέ μιλά για την ανάρρωση και την προοπτική επιστροφής στη Ρεάλ

Ο Βενσάν Πουαριέ, ο Γάλλος σέντερ που βρίσκεται σε στάδιο ανάρρωσης μετά από σοβαρό τραυματισμό, τοποθετήθηκε στην Euroleague France σχετικά με την κατάστασή του και την πιθανότητα να αγωνιστεί ξανά στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο παίκτης μετράει τέσσερις μήνες από το χειρουργείο για τη ρήξη αχίλλειου τένοντα που υπέστη τον περασμένο Ιούνιο, ενώ αγωνιζόταν με την Αναντολού Εφές στα ημιτελικά του τουρκικού πρωταθλήματος. Η Ρεάλ Μαδρίτης, η πρώην ομάδα του, έχει ανοίξει τις εγκαταστάσεις της για να διευκολύνει την αποκατάστασή του.

Η επώδυνη αποχώρηση από την Αναντολού Εφές

Ο σοβαρός τραυματισμός του Βενσάν Πουαριέ τον περασμένο Ιούνιο, κατά τη διάρκεια των ημιτελικών του τουρκικού πρωταθλήματος, σηματοδότησε μια δύσκολη περίοδο για τον Γάλλο σέντερ. Λίγες μόλις ημέρες μετά το συμβάν, ο Πουαριέ έλαβε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα από τον σύλλογο της Αναντολού Εφές, το οποίο τον ενημέρωνε ότι δεν θα ασκούσαν την επιλογή επέκτασης του συμβολαίου του για τρίτη σεζόν. Η επικοινωνία αυτή έγινε χωρίς προηγούμενη τηλεφωνική κλήση, με τον σύλλογο να καταθέτει απλώς τα οφειλόμενα χρήματα.

Ο ίδιος ο Βενσάν Πουαριέ περιέγραψε την εμπειρία αυτή ως «τη σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι», δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Δεν περίμενα τίποτα από αυτούς. Πολλά έχουν συμβεί εκεί κατά τη διάρκεια αυτών των δύο ετών...». Παρά τις δύσκολες αυτές στιγμές, οι οποίες όπως παραδέχεται εξακολουθούν να τον πονάνε, ο Γάλλος σέντερ επιλέγει να κοιτάζει το μέλλον με αισιοδοξία, εστιάζοντας στην πλήρη ανάρρωσή του.

Η στήριξη της Ρεάλ Μαδρίτης και οι φιλικές σχέσεις

Σε αυτή τη φάση της ανάρρωσης, ο Βενσάν Πουαριέ έχει βρει στήριξη από την πρώην ομάδα του, τη Ρεάλ Μαδρίτης, στην οποία αγωνίστηκε από το 2021 έως το 2024. Ο ισπανικός σύλλογος άνοιξε τις εγκαταστάσεις του για να διευκολύνει την αποκατάσταση του παίκτη, προσφέροντας ένα οικείο περιβάλλον για την επανένταξή του.

Ο Γάλλος σέντερ διατηρεί στενές σχέσεις με πρώην και νυν συμπαίκτες του στη Ρεάλ. Συγκεκριμένα, ο Φαμπιέν Κοζέρ, πρώην συμπαίκτης του, είναι γείτονάς του, ενώ ο Ολιβιέ Σαρ και ο Τιμόθε Λουβαβού-Καμπαρό, νυν παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης, ζουν επίσης πολύ κοντά στην ισπανική πρωτεύουσα. Ο Πουαριέ αναφέρει ότι όταν πηγαίνει στο γυμναστήριο για τις ασκήσεις αποκατάστασης, η ομάδα προπονείται ταυτόχρονα, γεγονός που του επιτρέπει να τους βλέπει και να βρίσκεται μαζί τους. «Είναι σημαντικό να βλέπω συνεχώς κόσμο. Εφόσον δεν είμαι μέλος της ομάδας, προσπαθώ να μην καταλαμβάνω πολύ χώρο», σημειώνει ο ίδιος, δείχνοντας τον σεβασμό του προς την ομάδα.

Η πορεία της ανάρρωσης και οι σκέψεις του παίκτη

Η διαδικασία ανάρρωσης του Βενσάν Πουαριέ εξελίσσεται βήμα-βήμα, με τη βοήθεια του γυμναστή του, Σεμπαστιάν Μορέν. Ο Πουαριέ έχει συμπληρώσει τέσσερις μήνες από το χειρουργείο για τη ρήξη αχίλλειου τένοντα και η πρόοδός του είναι σταθερή. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ουσμάν Γκαρούμπα υπέστη τον ίδιο τραυματισμό λίγες εβδομάδες νωρίτερα, στον ημιτελικό του Final Four, γεγονός που αναδεικνύει την κοινή πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι αθλητές.

Ο Γάλλος σέντερ μοιράστηκε τις σκέψεις του μετά τον τραυματισμό, αναφέροντας την αρχική του απογοήτευση: «Γαμώτο, αυτό είναι χάλια, μόλις ανάρρωσα από έναν τραυματισμό στο γόνατο και αυτό συμβαίνει». Ωστόσο, γρήγορα προσπάθησε να βάλει τα πράγματα σε μια προοπτική. «Λέω στον εαυτό μου ότι είναι μέρος της δουλειάς, παίζουμε μπάσκετ κάθε μέρα, μπορεί να συμβεί, μερικές φορές το σώμα απλά δεν μπορεί να το αντέξει», συμπλήρωσε, δείχνοντας ωριμότητα και αποδοχή της κατάστασης.

Προσωπικός χρόνος και αισιοδοξία για το μέλλον

Πέρα από την αποκατάσταση, ο Βενσάν Πουαριέ εκμεταλλεύεται αυτόν τον αναγκαστικό χρόνο μακριά από τα παρκέ για να ασχοληθεί με πράγματα για τα οποία συνήθως δεν έχει τον χρόνο ή την ενέργεια κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής σεζόν. Όπως ο ίδιος δηλώνει, μπορεί να απολαύσει την κόρη του, να παίξει padel και να φροντίσει τις μικρές του επιχειρήσεις.

«Πρέπει να αποδεχτείς ό,τι σου δίνει η ζωή και να μην παραπονιέσαι», υπογραμμίζει ο Πουαριέ, εκφράζοντας μια θετική στάση απέναντι στην πρόκληση. Ο δυναμικός σέντερ επικεντρώνεται πλήρως στην ανάρρωσή του, έχοντας πλέον τη δυνατότητα να τρέξει ξανά. Παρόλο που πρέπει να είναι προσεκτικός και να μην παίρνει περιττά ρίσκα, παραμένει αισιόδοξος και στοχεύει να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση τον Ιανουάριο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta