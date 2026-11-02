Αγωνία στην Ισπανία: Ποδοσφαιριστής κατέρρευσε μετά από σύγκρουση και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Στιγμές έντονης αγωνίας εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι της Δευτέρας (2/11) στα ισπανικά γήπεδα, όταν ο ποδοσφαιριστής Χεσούς Ντε Μιγκέλ κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο μετά από μια σφοδρή σύγκρουση. Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Τενερίφης με την Ανδόρα, για τη δεύτερη κατηγορία του ισπανικού πρωταθλήματος (La Liga 2), προκαλώντας τεράστια ανησυχία σε όλους τους παρευρισκόμενους.

Ο σοκαριστικός τραυματισμός του 29χρονου επιθετικού έθεσε το ποδόσφαιρο σε δεύτερη μοίρα, καθώς η υγεία του παίκτη έγινε άμεσα η πρώτη προτεραιότητα. Ο Ντε Μιγκέλ έχασε τις αισθήσεις του και διακομίστηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο, με την αγωνία για την κατάσταση της υγείας του να παραμένει.

Το περιστατικό στον αγωνιστικό χώρο

Η μοιραία στιγμή εκτυλίχθηκε στο 97ο λεπτό της αναμέτρησης, με το σκορ να βρίσκεται στο 2-2. Ο τερματοφύλακας των φιλοξενούμενων, Χεσούς Οβόνο, πραγματοποίησε μια έξοδο πολύ μακριά από την περιοχή του, φτάνοντας μέχρι το κέντρο του γηπέδου, στην προσπάθειά του να απομακρύνει την μπάλα. Κατά τη διάρκεια αυτής της ενέργειας, συγκρούστηκε βίαια με τον Χεσούς Ντε Μιγκέλ.

Το χτύπημα ήταν σφοδρό, καθώς ο Οβόνο χτύπησε τον Ντε Μιγκέλ με το γόνατο στο στήθος. Ο 29χρονος επιθετικός σωριάστηκε αμέσως στον αγωνιστικό χώρο και φάνηκε να χάνει τις αισθήσεις του, προκαλώντας πανικό στους συμπαίκτες του και σε όσους παρακολουθούσαν τον αγώνα.

Άμεση κινητοποίηση και πρώτες βοήθειες

Αμέσως μετά την πτώση του Ντε Μιγκέλ, οι συμπαίκτες του κάλεσαν πανικόβλητοι το ιατρικό επιτελείο, αντιλαμβανόμενοι τη σοβαρότητα της κατάστασης. Οι διασώστες έσπευσαν χωρίς καθυστέρηση στο σημείο του τραυματισμού και παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στον ποδοσφαιριστή, ο οποίος παρέμενε αναίσθητος.

Έπειτα από την παροχή των πρώτων βοηθειών, ο Χεσούς Ντε Μιγκέλ απομακρύνθηκε από τον αγωνιστικό χώρο με φορείο. Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο «Νουέστρα Σενιόρα ντε λα Καντελάρια», προκειμένου να υποβληθεί σε λεπτομερείς εξετάσεις και να διαπιστωθεί η ακριβής κατάσταση της υγείας του.

Οι συνέπειες του χτυπήματος στον αγώνα

Το περιστατικό είχε άμεσες επιπτώσεις στην εξέλιξη της αναμέτρησης. Ο διαιτητής του αγώνα, Μανουέλ Άνχελ Πέρεθ Ερνάντεθ, απέβαλε με απευθείας κόκκινη κάρτα τον τερματοφύλακα Χεσούς Οβόνο για το σφοδρό χτύπημα στον αντίπαλο παίκτη. Η απόφαση αυτή υπογράμμισε τη σοβαρότητα της σύγκρουσης.

Μετά την αποβολή και τη διακομιδή του Ντε Μιγκέλ, αποφασίστηκε η οριστική διακοπή του αγώνα. Η απόφαση αυτή ελήφθη έπειτα από συνεννόηση του διαιτητή με τους εκπροσώπους των δύο ομάδων, καθώς η αγωνία για την υγεία του ποδοσφαιριστή επισκίασε κάθε άλλο αγωνιστικό ενδιαφέρον. Αξίζει να σημειωθεί πως η αναμέτρηση είχε ήδη αναβληθεί μία ημέρα νωρίτερα εξαιτίας της κακοκαιρίας που επικρατούσε στην Τενερίφη.

Η αγωνία για την υγεία του ποδοσφαιριστή

Πλέον, το ενδιαφέρον και η αγωνία όλων επικεντρώνονται αποκλειστικά στην κατάσταση της υγείας του Χεσούς Ντε Μιγκέλ. Ο ποδοσφαιρικός κόσμος στην Ισπανία αναμένει με κομμένη την ανάσα τις επίσημες ιατρικές ενημερώσεις από το νοσοκομείο «Νουέστρα Σενιόρα ντε λα Καντελάρια».

Οι εξετάσεις στις οποίες υποβάλλεται ο 29χρονος επιθετικός θα δείξουν το μέγεθος του τραυματισμού και θα καθορίσουν τα επόμενα βήματα για την αποκατάσταση της υγείας του. Η είδηση του σοβαρού τραυματισμού του Ντε Μιγκέλ έχει προκαλέσει ένα κύμα συμπαράστασης και ευχών για ταχεία ανάρρωση από φιλάθλους και συναδέλφους του αθλητή.

Με πληροφορίες από: Athletiko