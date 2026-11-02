Οι ενδεκάδες Καλαμάτας και Ηρακλή για την 9η αγωνιστική της Stoiximan Super League

Η Καλαμάτα και ο Ηρακλής ετοιμάζονται να αναμετρηθούν στο δημοτικό γήπεδο Νεάπολης, στη Νίκαια, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Οι δύο ομάδες έχουν ήδη ανακοινώσει τις αρχικές τους ενδεκάδες, με τους προπονητές Παναγιώτη Χριστοφιλέα και Βάλτερ Ματσάρι να έχουν κάνει τις τελικές τους επιλογές για το κρίσιμο παιχνίδι. Η αναμέτρηση αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ο Ιταλός τεχνικός του Ηρακλή, Βάλτερ Ματσάρι, επιφυλάσσει αρκετές αλλαγές στην αρχική του σύνθεση.

Προηγούμενη αναμέτρηση και το ιστορικό

Η σημερινή αναμέτρηση μεταξύ Καλαμάτας και Ηρακλή δεν είναι η πρώτη φορά που οι δύο ομάδες συναντιούνται σε επίσημο παιχνίδι. Οι δύο σύλλογοι είχαν διασταυρώσει τα ξίφη τους και τον περασμένο Μάρτιο, σε έναν σημαντικό αγώνα για το Super Cup της Super League 2.

Εκείνη η αναμέτρηση είχε διεξαχθεί σε ουδέτερο έδαφος, στο ΟΑΚΑ, όπου η Καλαμάτα κατάφερε να επικρατήσει με σκορ 1-0. Αυτή η νίκη είχε δώσει στην Καλαμάτα το τρόπαιο του Super Cup, προσθέτοντας μια σημαντική διάκριση στην ιστορία της.

Οι επιλογές του Παναγιώτη Χριστοφιλέα για την Καλαμάτα

Ο προπονητής της Καλαμάτας, Παναγιώτης Χριστοφιλέας, δεν αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα απουσιών, με μοναδική εξαίρεση τον τραυματία Βάργκας. Οι επιλογές του για την αρχική ενδεκάδα δεν περιείχαν κάποια έκπληξη, διατηρώντας μια αναμενόμενη προσέγγιση στην διάταξη της ομάδας.

Στην εστία, ο Γκέλιος επανέρχεται κάτω από τα δοκάρια, παίρνοντας τη θέση του Βασίλιεβιτς. Η αμυντική γραμμή θα αποτελείται από τους Ροντρίγκεζ και Στρούγγη ως κεντρικούς αμυντικούς, ενώ στα πλάγια θα αγωνιστούν ο Καλουτσικίδης στο δεξί άκρο και ο Αλόνσο στο αριστερό. Στη μεσαία γραμμή, το δίδυμο των Πινέιρο και Καρεάσο θα αναλάβει τον ρόλο των χαφ, με τον Χάμζα να έχει την ευθύνη του επιτελικού μέσου. Στα άκρα της επίθεσης θα κινούνται οι Σίγκουρντσον και Μορέιρα, υποστηρίζοντας τον μοναδικό προωθημένο, Κουρμινόφσκι.

Η αρχική ενδεκάδα της Καλαμάτας, όπως ανακοινώθηκε, είναι η εξής: Γκέλιος, Αλόνσο, Στρούγγης, Ροντρίγκεζ, Καλουτσικίδης, Πινέιρο, Καρεάσο, Χάμζα, Σίγκουρντσον, Μορέιρα, Κουρμινόφσκι.

Οι αλλαγές και το σύστημα του Βάλτερ Ματσάρι στον Ηρακλή

Από την πλευρά του Ηρακλή, ο Ιταλός τεχνικός Βάλτερ Ματσάρι αντιμετωπίζει μία σημαντική απουσία, αυτή του τιμωρημένου Ίβι Λόπεθ. Ωστόσο, οι επιλογές του στην ενδεκάδα περιλαμβάνουν αρκετές αλλαγές, σηματοδοτώντας μια διαφοροποίηση σε σχέση με προηγούμενα παιχνίδια.

Ο Ματσάρι επιλέγει να διατηρήσει τον σχηματισμό 3-6-1, ο οποίος σε πλήρη ανάπτυξη μετατρέπεται σε 3-4-2-1. Στην τριάδα της άμυνας θα αγωνιστούν οι Τσάκλα, Πίνια και Βούρος, με τον Ρος να βρίσκεται στον πάγκο των αναπληρωματικών. Τα δύο άκρα της μεσαίας γραμμής θα καλυφθούν από τους Σόρια και Νανού, ενώ στον άξονα θα αγωνιστούν οι Σουρλής και Κράιντς, με τον Ραντόγια να μένει εκτός αρχικής σύνθεσης. Πίσω από τον κεντρικό επιθετικό, Πέδρο Μάρκες, θα κινούνται οι Μπάρθενας και Σάντε Σίλβα. Ο Νιζέτ είναι επίσης μεταξύ των παικτών που δεν ξεκίνησαν το παιχνίδι.

Η αρχική ενδεκάδα του Ηρακλή, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, είναι: Αθανασιάδης, Βούρος, Πίνια, Τσάκλα, Σόρια, Κράιντς, Σουρλής, Νανού, Σίλβα, Μπάρθενας, Πέδρο Μάρκες.

Με πληροφορίες από: Athletiko