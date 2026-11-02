Η FIFPRO ανακοίνωσε τους 26 φιναλίστ για την ομάδα της χρονιάς

Η FIFPRO ανακοίνωσε το απόγευμα της Δευτέρας τους 26 φιναλίστ που διεκδικούν μια θέση στην κορυφαία ενδεκάδα της χρονιάς. Ανάμεσα στα ονόματα που ξεχωρίζουν βρίσκονται οι Λιονέλ Μέσι, Κριστιάνο Ρονάλντο, Κιλιάν Μπαπέ και Λαμίν Γιαμάλ, οι οποίοι επιλέχθηκαν έπειτα από τη συμμετοχή χιλιάδων επαγγελματιών ποδοσφαιριστών στην ψηφοφορία.

Η διαδικασία της ψηφοφορίας

Η επιλογή των φιναλίστ προέκυψε μέσα από μια εκτεταμένη διαδικασία ψηφοφορίας, στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 26.000 επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Συγκεκριμένα, 26.317 παίκτες από 75 διαφορετικές χώρες έδωσαν την ψήφο τους, αναδεικνύοντας τους υποψηφίους για την τελική ενδεκάδα.

Αυτή η διαδικασία διασφαλίζει ότι η κορυφαία ενδεκάδα επιλέγεται αποκλειστικά από τους ίδιους τους επαγγελματίες παίκτες, οι οποίοι αξιολογούν τις επιδόσεις των συναδέλφων τους στο γήπεδο.

Κριτήρια επιλογής των υποψηφίων

Οι 26 φιναλίστ που ανακοινώθηκαν επιλέχθηκαν με βάση τις επιδόσεις τους σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Αυτή η περίοδος εκτείνεται από τις 4 Αυγούστου 2025 έως τις 19 Ιουλίου 2026, καλύπτοντας ένα μεγάλο μέρος της ποδοσφαιρικής σεζόν.

Για να είναι ένας παίκτης επιλέξιμος για αυτή τη σημαντική διάκριση, έπρεπε να έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον 30 επίσημες εμφανίσεις κατά τη διάρκεια της προαναφερθείσας περιόδου. Αυτό το κριτήριο διασφαλίζει ότι οι υποψήφιοι είχαν ενεργό και σημαντικό ρόλο στις ομάδες τους.

Η δομή της κορυφαίας ενδεκάδας

Η τελική κορυφαία ενδεκάδα για τη σεζόν 2025/2026 θα έχει μια συγκεκριμένη διάταξη. Θα αποτελείται από έναν τερματοφύλακα, τρεις αμυντικούς, τρεις μέσους και τρεις επιθετικούς.

Οι παίκτες σε αυτές τις θέσεις θα είναι αυτοί που θα λάβουν τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων στις αντίστοιχες θέσεις τους. Η ενδέκατη θέση στην ομάδα θα συμπληρωθεί από τον παίκτη που θα συγκεντρώσει τον επόμενο μεγαλύτερο αριθμό ψήφων, ανεξάρτητα από τη θέση στην οποία αγωνίζεται.

Τα μεγάλα ονόματα των φιναλίστ

Μεταξύ των 26 φιναλίστ περιλαμβάνονται μερικά από τα πιο λαμπρά αστέρια του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Από τη Ρεάλ Μαδρίτης ξεχωρίζουν οι Τιμπό Κουρτουά, Κιλιάν Μπαπέ και Τζουντ Μπέλινγκχαμ, ενώ ο αρχηγός της Λίβερπουλ, Βίρτζιλ φαν Ντάικ, είναι επίσης υποψήφιος.

Η Μάντσεστερ Σίτι εκπροσωπείται από τους Ρόντρι και Έρλινγκ Χάαλαντ. Φυσικά, από τη λίστα δεν θα μπορούσαν να λείπουν οι Λιονέλ Μέσι και Κριστιάνο Ρονάλντο, δύο από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών.

Η Μπαρτσελόνα έχει επίσης τη δική της εκπροσώπηση με τα νεαρά ταλέντα Πάου Κουμπάρσι και Λαμίν Γιαμάλ. Άλλα αξιοσημείωτα ονόματα που συμπληρώνουν τη λίστα των φιναλίστ είναι οι Μάικλ Ολίσε, Βιτίνια, Ασράφ Χακίμι, Πέδρι, Ντέκλαν Ράις, Μπρούνο Φερνάντες, καθώς και ο νικητής της Χρυσής Μπάλας, Χάρι Κέιν.

Πότε θα ανακοινωθεί η κορυφαία ενδεκάδα

Η αγωνία για την ανάδειξη της κορυφαίας ενδεκάδας της χρονιάς θα κορυφωθεί τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Εκείνη την ημέρα, στις 16:00 ώρα Ελλάδος, θα ανακοινωθούν και επίσημα οι τελικές επιλογές.

Η ανακοίνωση θα πραγματοποιηθεί μέσω των ψηφιακών καναλιών της FIFPRO, δίνοντας τη δυνατότητα σε όλους τους φιλάθλους να ενημερωθούν άμεσα για την ομάδα που επέλεξαν οι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές.

Με πληροφορίες από: Gazzetta