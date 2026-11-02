Ο αγώνας μνήμης για τον Θανάση Σκουρτόπουλο στο Χαϊδάρι για φιλανθρωπικό σκοπό

Ένας ξεχωριστός αγώνας καλαθοσφαίρισης θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου, στις 18:00, στο Κλειστό Γυμναστήριο Χαϊδαρίου. Η εκδήλωση είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Θανάση Σκουρτόπουλου, του πρώην ομοσπονδιακού τεχνικού, και έχει έναν σημαντικό φιλανθρωπικό σκοπό. Ο Γ.Σ. Δάφνη Δαφνίου, μαζί με την οικογένεια και τους φίλους του εκλιπόντος, απευθύνουν κάλεσμα στους φιλάθλους να παραστούν και να στηρίξουν αυτή την πρωτοβουλία.

Τιμή στον πρώην ομοσπονδιακό τεχνικό

Ο Θανάσης Σκουρτόπουλος, μια προσωπικότητα με σημαντική προσφορά στον χώρο της ελληνικής καλαθοσφαίρισης ως πρώην ομοσπονδιακός τεχνικός, τιμάται με αυτή την ιδιαίτερη αθλητική συνάντηση. Η διοργάνωση του αγώνα αποτελεί μια κίνηση αναγνώρισης της πορείας του και της συμβολής του στο άθλημα.

Η οικογένεια και οι φίλοι του Θανάση Σκουρτόπουλου, σε συνεργασία με τον Γ.Σ. Δάφνη Δαφνίου, επιδιώκουν μέσω αυτής της εκδήλωσης να διατηρήσουν ζωντανή τη μνήμη του και να μετατρέψουν αυτή την τιμή σε πράξη αλληλεγγύης. Η παρουσία του κόσμου κρίνεται σημαντική για την επιτυχία του εγχειρήματος.

Οι ομάδες που θα αναμετρηθούν

Στον αγώνα θα αναμετρηθούν δύο ιδιαίτερες ομάδες, προσφέροντας ένα θέαμα υψηλού επιπέδου και συγκίνησης. Η μία ομάδα θα αποτελείται από Έλληνες Βουλευτές και Παλαιμάχους της Εθνικής Ελλάδας, συνδυάζοντας την πολιτική εκπροσώπηση με την αθλητική ιστορία της χώρας.

Αντίπαλος τους θα είναι η «Team Skourtopoulos», ένα σύνολο που θα απαρτίζεται από Διεθνείς Αθλητές, καθώς και από παίκτες που είχαν την ευκαιρία να προπονηθούν υπό την καθοδήγηση του ίδιου του Θανάση Σκουρτόπουλου σε διάφορες ομάδες κατά τη διάρκεια της καριέρας του. Αυτή η σύνθεση υπόσχεται έναν αγώνα γεμάτο συμβολισμούς και αναμνήσεις.

Φιλανθρωπικός χαρακτήρας και επίσημη υποστήριξη

Ο αγώνας καλαθοσφαίρισης δεν έχει μόνο τον χαρακτήρα της τιμής και της μνήμης, αλλά και έναν ισχυρό φιλανθρωπικό σκοπό. Όλα τα έσοδα και η υποστήριξη που θα συγκεντρωθεί από την εκδήλωση θα διατεθούν για την ενίσχυση του Χριστοδούλειου Ιδρύματος. Το Ίδρυμα αυτό αποτελεί τον τελικό αποδέκτη της προσπάθειας, προσφέροντας σημαντικό έργο.

Η διοργάνωση του παιχνιδιού τελεί υπό την επίσημη αιγίδα του Υπουργείου και της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Η υποστήριξη από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς υπογραμμίζει τη σημασία της εκδήλωσης, τόσο για την ανάδειξη των αθλητικών αξιών όσο και για την προώθηση της κοινωνικής αλληλεγγύης.

Κάλεσμα στους φιλάθλους για συμμετοχή

Οι διοργανωτές, ο Γ.Σ. Δάφνη Δαφνίου, η οικογένεια και οι φίλοι του Θανάση Σκουρτόπουλου, καλούν θερμά τους φιλάθλους να παρευρεθούν στο Κλειστό Γυμναστήριο Χαϊδαρίου τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου. Η παρουσία του κοινού θα προσδώσει ιδιαίτερο νόημα στην εκδήλωση, τιμώντας τη μνήμη του πρώην ομοσπονδιακού τεχνικού και ενισχύοντας ταυτόχρονα έναν ευγενή φιλανθρωπικό σκοπό.

Η ώρα έναρξης έχει οριστεί για τις 18:00, προσφέροντας την ευκαιρία σε όλους να παρακολουθήσουν έναν αγώνα με ιδιαίτερο βάρος και να συμβάλουν στην προσπάθεια για το Χριστοδούλειο Ίδρυμα. Η συμμετοχή του κόσμου είναι καθοριστική για την επιτυχία αυτής της πρωτοβουλίας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta