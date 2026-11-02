Η παραδοχή του προπονητή και η ανάγκη για αλλαγή πορείας στην ΑΕΚ

Η ΑΕΚ βρίσκεται αντιμέτωπη με μία στενωπό που η ίδια δημιούργησε, κυρίως όσον αφορά τις εμφανίσεις της στα εκτός έδρας παιχνίδια, ειδικά στα πιο απαιτητικά. Η αναγνώριση της πραγματικότητας, η αποδοχή της και η απόφαση για μία διαφορετική προσέγγιση αποτελούν τον μοναδικό δρόμο για την έξοδο από αυτή την κατάσταση. Σε αυτό το πλαίσιο, ο προπονητής της ομάδας προχώρησε για πρώτη φορά σε δημόσια παραδοχή σχετικά με τις επιλογές που έγιναν το καλοκαίρι.

Η παραδοχή του προπονητή και οι ελλείψεις

Ο προπονητής παραδέχθηκε δημόσια ότι οι επιλογές του καλοκαιριού ίσως οδήγησαν σε λάθη. Αυτά αφορούσαν τη μη ενίσχυση συγκεκριμένων θέσεων, όπως του στόπερ, του δεξιού και του αριστερού μπακ. Ο Λυκογιάννης, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, μοιάζει άθελά του με παίκτη που δεν ήρθε ποτέ, υποδηλώνοντας την έλλειψη προσφοράς του.

Ο Νίκολιτς πρόσθεσε ότι το παρελθόν πρέπει να μείνει πίσω και η προσοχή να στραφεί μπροστά. Το βλέμμα προς τα εμπρός έχει αξία, με έναν όρο: ο πρώτος που οφείλει να διαφοροποιηθεί είναι ο ίδιος. Η παραδοχή αποτελεί την αρχή, ενώ η συνέχεια μετριέται σε αποφάσεις, σχήματα και συγκεκριμένες τακτικές διορθώσεις.

Η μεσαία γραμμή και οι ρόλοι των παικτών

Η μεσαία γραμμή της ΑΕΚ γέμισε με ποδοσφαιριστές που θα την βοηθούσαν να παίξει διαφορετικά από πέρυσι και να απογαλακτιστεί από τον Πινέδα. Στην πράξη όμως, παρατηρείται μία προσπάθεια να μπουν στο πετσί του ρόλου του Μεξικανού παίκτες με εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά, κάτι που δημιουργεί προβλήματα.

Ο Κάιρινεν εκτοπίστηκε γρήγορα και χρησιμοποιείται κυρίως στα εύκολα εντός έδρας παιχνίδια. Ο Αριάγα παίζει σπάνια. Ο Βιτάλις, που προσπαθεί να ντυθεί Πινέδα, έκανε το μπαμ στην καριέρα του πέρυσι ως 8-10 και τώρα καλείται να κάνει κάτι άλλο, κάτι που τον δυσκολεύει.

Το πρόβλημα των δύο επιθετικών και η τροφοδοσία

Απέναντι στον ΠΑΟ, η ΑΕΚ επέλεξε να αγωνιστεί με δύο βαριά φορ που σχεδόν δεν ακούμπησαν τη μπάλα. Η πρώτη τελική του Γιόβιτς ήρθε στο 78' και ήταν τέτοια που χάλασε τη φάση από τον Μουκουντί, ο οποίος ερχόταν πίσω του για να την στείλει στα δίχτυα. Αυτό αναδεικνύει την έλλειψη αποτελεσματικής τροφοδοσίας.

Όταν εκλιπαρείς για μία πάσα της προκοπής σε όλο το ματς, καταλήγεις να πάρεις τη λάθος απόφαση. Η λογική των δύο φορ προϋποθέτει ικανή τροφοδοσία. Εδώ και πολλά παιχνίδια, μόνο ο Πήλιος προσπαθεί να φέρει τη μπάλα μέσα στην περιοχή από τα πλάγια και ο Μαρίν να τους βρει με κάθετες πάσες. Μια τέτοια λειτουργία αφήνει τους δύο επιθετικούς απομονωμένους και δεν δικαιώνει το πλάνο του Νίκολιτς σε παιχνίδια τέτοιας απαίτησης. Ένα σύστημα με δύο φορ χρειάζεται συνεχή παροχή μπάλας από τα άκρα και από τον άξονα. Αν λείπει αυτή, οι επιθετικοί παραμένουν θεατές και η ομάδα χάνει τον έλεγχο της τελευταίας ζώνης.

Η αδυναμία του άξονα στις εκτός έδρας αναμετρήσεις

Το ίδιο ισχύει για τη λογική των δύο χαφ, που έχει εκθέσει την ομάδα σε όλες τις εκτός έδρας αναμετρήσεις πλην μίας, εκείνης στη Σόφια. Έχει εκθέσει την ΑΕΚ ακόμη και σε παιχνίδια όπου στάθηκε καλά στο γήπεδο, όπως με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο.

Δύο παίκτες στον άξονα δυσκολεύονται να καλύψουν τον χώρο, να στηρίξουν την άμυνα και να δώσουν λύσεις στην κατοχή. Το κενό αυτό το πληρώνει ολόκληρη η ομάδα, καθώς επηρεάζεται η συνολική της λειτουργία. Είναι πλέον ηλίου φαεινότερο ότι ο Νίκολιτς πρέπει να προχωρήσει σε άμεσες και ουσιαστικές αλλαγές.

Με πληροφορίες από: Gazzetta