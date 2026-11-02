Η μάχη του ΠΑΟΚ με τις δικαιολογίες των παικτών και η κρίσιμη στιγμή του Λίσι

Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου, μέσα από το blog του στο gazzetta, αναδεικνύει το πιο μεγάλο και κομβικό ζήτημα που απασχολεί τον ΠΑΟΚ αυτή την περίοδο. Το θέμα αυτό, που αφορά τη μάχη του προπονητή Λίσι με τις δικαιολογίες των παικτών, τονίστηκε ιδιαίτερα μετά τη νίκη της ομάδας επί του Αστέρα Τρίπολης και τη συνέντευξη Τύπου του προπονητή, ενώ συνδέεται και με τη σημερινή απόφαση για τον Τάισον. Η ομάδα βρίσκεται σε μια κρίσιμη περίοδο, προσπαθώντας να ξεπεράσει τις συνέπειες του ευρωπαϊκού αποκλεισμού και να βρει το δρόμο της.

Η νίκη επί του Αστέρα και η συνέντευξη Τύπου του Λίσι

Ο ΠΑΟΚ κατάφερε να κερδίσει δύσκολα, αλλά δίκαια, τον Αστέρα Τρίπολης, σε ένα ματς που χαρακτηρίστηκε από σπουδαίες τακτικές και πνευματικές διακυμάνσεις. Μετά το πέρας του αγώνα, ο προπονητής Λίσι παραχώρησε μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα συνέντευξη Τύπου, μιλώντας στα ισπανικά.

Στην αίθουσα Τύπου, ο Λίσι ξεδιπλώθηκε και ξεπέρασε τις 25 λέξεις σε κάθε απάντηση, κάτι που σχολιάστηκε θετικά. Ήταν επεξηγηματικός για το πώς το σύστημα 4-4-2 «έκατσε» μετά το 25ο λεπτό του αγώνα και εξήγησε πλήρως το σκεπτικό πίσω από τις τρεις κομβικές αλλαγές που πραγματοποίησε μετά την αποβολή του Κένι.

Η μάχη με τις δικαιολογίες

Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου είχε αναφερθεί στο blog του, πριν από ελάχιστες ημέρες, στα δύο πιο σημαντικά στοιχεία αυτής της περιόδου για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Αυτά αφορούν τη μάχη που δίνει η προσωπικότητα του Λίσι με τις δικαιολογίες των παικτών. Ο αρθρογράφος δηλώνει πλέον απόλυτα πεπεισμένος ότι τα πάντα στον Δικέφαλο αυτή τη στιγμή παίζονται ακριβώς σε αυτό το επίπεδο.

Ο Λίσι, στην πρόσφατη συνέντευξη Τύπου, είπε μια σοφή φράση: «Γιατί σε αυτή τη ζωή υπάρχουν δύο επιλογές: να αναζητάς δικαιολογίες ή να δουλεύεις σκληρά. Αυτό ίσως στην αρχή κόστισε σε όλο το ρόστερ…». Η απάντηση αυτή αφορούσε τον Σανταμαρία, ο οποίος προφανώς χρησιμοποιούσε άλλες δικαιολογίες και δεν τα κατάφερνε μέχρι πριν λίγο καιρό. Ωστόσο, αυτό αποτελεί το κορυφαίο ζήτημα εντός του ΠΑΟΚ.

Το ρόστερ και η αλλαγή προπονητή

Το σύνολο του ρόστερ, τόσο από τον Ιούλιο όσο και ακόμα σε μερικές μεμονωμένες περιπτώσεις, φαίνεται να χρησιμοποιεί ως δικαιολογία την αλλαγή προπονητή. Οι παίκτες έχουν κολλήσει σε αυτή την κατάσταση και αρνούνται να προχωρήσουν παρακάτω. Μία αλλαγή προπονητή, όπως τονίζεται, είναι φυσικό να φέρει ανακατατάξεις, νέες συνήθειες, νέα διαχείριση, νέα προπόνηση, νέα δεδομένα και νέο κοουτσάρισμα.

Ο αρθρογράφος δηλώνει ότι υπήρξε ο μεγαλύτερος υποστηρικτής του Λουτσέσκου και οι απόψεις του για τη συνεισφορά του, καθώς και για το τι θα συνέβαινε μετά την αλλαγή του, είναι πασίγνωστες. Ωστόσο, ξεκαθαρίζει ότι άλλο είναι αυτό και άλλο να κολλήσει κάποιος σε αυτόν και να μην προσπαθεί να πάει παρακάτω, θεωρώντας μόνο τη δική του μέθοδο σωστή ή ιδανική. Αυτή η μάχη εντός του ΠΑΟΚ συνεχίζεται ακόμα, κάτι που δεν είναι παράλογο, αλλά πρέπει να κερδηθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Η περίπτωση του Τάισον και η κρίσιμη περίοδος

Στο πλαίσιο αυτής της εσωτερικής μάχης, αναφέρεται πως ο Τάισον γκρινιάζει πάρα πολύ. Επισημαίνεται ότι αυτό το «μικρόβιο» δεν μπορεί να συνεχιστεί και σε καμία περίπτωση ο προπονητής δεν θα κριθεί από τον κάθε Τάισον, παρασύροντας και τους άλλους παίκτες. Ο προπονητής, εννοείται, συνεχίζει να κρίνεται, αλλά σωστά, από όσους δίνουν τα πάντα χωρίς δικαιολογίες.

Όλα αυτά τα ζητήματα έχουν άμεση σχέση με τον αγώνα ΠΑΟΚ-Αστέρας, ο οποίος διεξήχθη «μέσα στην καρδιά του προβλήματος». Η κρίσιμη περίοδος για την ομάδα βρίσκεται σε εξέλιξη και είναι η δεύτερη μετά τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό, γεγονός που προκάλεσε μεγάλη ζημιά στην ψυχολογία όλων και στην ομάδα γενικότερα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta