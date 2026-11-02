Παναθηναϊκός: Αναμονή για το «πράσινο φως» της αστυνομίας για τη μετακίνηση των οπαδών

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε αναμονή της επίσημης έγκρισης από τις αστυνομικές αρχές προκειμένου να εξασφαλίσει τη μετακίνηση των φιλάθλων του. Συγκεκριμένα, οι «πράσινοι» επιθυμούν να ταξιδέψουν στη Θεσσαλονίκη 1.000 έως 1.500 οπαδοί τους, ώστε να στηρίξουν την ομάδα τους στον επερχόμενο αγώνα. Η αναμέτρηση αυτή θα διεξαχθεί κόντρα στον Ηρακλή, στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Superleague.

Η αναμονή για τη μετακίνηση των φιλάθλων

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός αναμένει με ενδιαφέρον την τελική απόφαση της αστυνομίας, η οποία θα καθορίσει εάν θα επιτραπεί η οργανωμένη μετακίνηση των οπαδών της ομάδας. Το αίτημα αφορά τη δυνατότητα περίπου 1.000 με 1.500 φιλάθλων να παρακολουθήσουν τον εκτός έδρας αγώνα με τον Ηρακλή. Η στήριξη των φιλάθλων θεωρείται σημαντική για την ομάδα, ειδικά σε μια αναμέτρηση μακριά από την έδρα της.

Η διοίκηση του Παναθηναϊκού έχει εκφράσει την επιθυμία της να ικανοποιήσει τις ανάγκες του κόσμου της, ζητώντας τον συγκεκριμένο αριθμό εισιτηρίων. Η αναμονή για το «πράσινο φως» από τις αρχές είναι κρίσιμη, καθώς από αυτήν εξαρτάται η παρουσία των οπαδών στο Καυτανζόγλειο στάδιο της Θεσσαλονίκης.

Η σύσκεψη ασφαλείας και οι συνεννοήσεις

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την αναμέτρηση, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη για τα μέτρα ασφαλείας του αγώνα. Κατά τη διάρκεια αυτής της σύσκεψης, επιβεβαιώθηκε ότι υπάρχει μια κοινή συνεννόηση και ένα πνεύμα συνεργασίας μεταξύ των δύο ΠΑΕ, του Παναθηναϊκού και του Ηρακλή. Αυτή η συνεννόηση επεκτείνεται και στις οργανωμένες τάξεις των οπαδών των δύο ομάδων.

Είναι αξιοσημείωτο ότι οι οργανωμένοι οπαδοί του Παναθηναϊκού και του Ηρακλή διατηρούν καλές σχέσεις μεταξύ τους. Αυτό το γεγονός διευκολύνει τις συζητήσεις και τις συμφωνίες για τη μετακίνηση των φιλάθλων. Η συνεννόηση αυτή αφορά όχι μόνο τον επικείμενο αγώνα στη Θεσσαλονίκη, αλλά και την αντίστοιχη αναμέτρηση του δεύτερου γύρου, η οποία θα διεξαχθεί στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας (ΟΑΚΑ).

Το αίτημα για τα εισιτήρια και η ικανοποίηση των αναγκών

Ο Παναθηναϊκός έχει υποβάλει επίσημο αίτημα για την παραχώρηση 1.000 έως 1.500 εισιτηρίων. Ο αριθμός αυτός κρίνεται απαραίτητος για να καλυφθούν οι ανάγκες και το ενδιαφέρον των φιλάθλων της ομάδας που επιθυμούν να ταξιδέψουν στη Θεσσαλονίκη. Η διάθεση αυτού του αριθμού εισιτηρίων θα επιτρέψει σε ένα σημαντικό κομμάτι του κόσμου των «πρασίνων» να βρεθεί στο πλευρό της ομάδας του.

Η ικανοποίηση του αιτήματος αυτού εξαρτάται άμεσα από την απόφαση των αρμόδιων αρχών. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός έχει κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για να εξασφαλίσει τη μεγαλύτερη δυνατή εκπροσώπηση των φιλάθλων της στον εκτός έδρας αγώνα, αναμένοντας πλέον την επίσημη απάντηση.

Η διαδικασία της έγκρισης και οι αρμόδιοι φορείς

Η απόφαση σχετικά με τη μετακίνηση των οπαδών αναμένεται να ανακοινωθεί μέχρι την Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου. Η διαδικασία περιλαμβάνει αρχικά την εισήγηση από την Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.). Εάν η εισήγηση αυτή είναι θετική, τότε το θέμα θα προωθηθεί στο αρμόδιο υπουργείο, το οποίο θα έχει τον τελικό λόγο για την έγκριση ή μη της μετακίνησης.

Η τήρηση αυτής της διαδικασίας είναι υποχρεωτική για την εξασφάλιση της ομαλής και ασφαλούς διεξαγωγής του αγώνα. Η ΕΛ.ΑΣ. αξιολογεί όλα τα δεδομένα ασφαλείας, ενώ το υπουργείο λαμβάνει την τελική απόφαση, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους που έχουν τεθεί.

Επόμενα βήματα μετά την απόφαση

Στην περίπτωση που το αρμόδιο υπουργείο δεχθεί την θετική εισήγηση των αστυνομικών αρχών και εγκρίνει τη μετακίνηση των οπαδών, τότε θα ακολουθήσουν περαιτέρω ενέργειες. Συγκεκριμένα, την ίδια Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου, έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί μια νέα σύσκεψη ασφαλείας. Αυτή η σύσκεψη θα έχει ως αντικείμενο τα διαδικαστικά ζητήματα που αφορούν την υλοποίηση της μετακίνησης των φιλάθλων.

Στη νέα σύσκεψη θα καθοριστούν οι λεπτομέρειες για την ασφαλή άφιξη, παραμονή και αναχώρηση των οπαδών, καθώς και κάθε άλλο οργανωτικό θέμα που προκύπτει από την απόφαση για τη μετακίνησή τους. Η ομαλή συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων είναι καθοριστική για την επιτυχία της διαδικασίας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta