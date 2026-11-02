Ο Μπριν Ταϊρί για την αναμέτρηση με τη Ρόμα: «Να παίξουμε το δικό μας παιχνίδι»

Ο Μπριν Ταϊρί, παίκτης του ΠΑΟΚ, προχώρησε σε δηλώσεις σχετικά με την επικείμενη ευρωπαϊκή αναμέτρηση της ομάδας του κόντρα στη Ρόμα. Το παιχνίδι θα διεξαχθεί στο PAOK Sports Arena, με βασικό στόχο την επιστροφή στις νίκες. Ο Ταϊρί εξήγησε τι πρέπει να κάνει η ομάδα του για να φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα, ενώ αναφέρθηκε και στην εικόνα του ΠΑΟΚ από την προηγούμενη αναμέτρηση με τον Ηρακλή.

Επικείμενη αναμέτρηση με τη Ρόμα

Ο Μπριν Ταϊρί χαρακτήρισε το παιχνίδι με τη Ρόμα ως «ακόμη ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι». Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, είναι απαραίτητο ο ΠΑΟΚ να ελέγξει τον αιφνιδιασμό των αντιπάλων του, τόσο μετά από εύστοχα όσο και μετά από άστοχα σουτ. Τόνισε επίσης την ανάγκη να περιοριστούν τα λάθη της ομάδας, ώστε να μην επιτραπεί στους παίκτες της Ρόμα να τρέξουν και να εκτελέσουν τρίποντα όπως επιθυμούν.

Ο Ταϊρί υπογράμμισε ότι η Ρόμα διαθέτει μεγάλη επιθετική ποιότητα, γεγονός που καθιστά αναγκαία την προσπάθεια περιορισμού της όσο το δυνατόν περισσότερο. Παράλληλα, τόνισε ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να παίξει το δικό του παιχνίδι, διατηρώντας ρυθμό και δημιουργία. Η νίκη σε αυτή την αναμέτρηση θεωρείται κρίσιμη για να επανέλθει η ομάδα σε τροχιά επιτυχιών.

Η αγωνιστική ταυτότητα του ΠΑΟΚ και η άμυνα

Αναφορικά με την αγωνιστική ταυτότητα του ΠΑΟΚ και την αποτελεσματικότητα στην άμυνα, ο Μπριν Ταϊρί δήλωσε ότι είναι ακόμη νωρίς για οριστικά συμπεράσματα. Επεσήμανε ότι η ομάδα εξακολουθεί να εξελίσσεται και να βελτιώνεται καθημερινά. Θεωρεί πολύ θετικό το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να κερδίζει παιχνίδια μέσα από την άμυνά του, και όχι μόνο λόγω της επιθετικής του ικανότητας, καθώς διαθέτει το ταλέντο να είναι μια τέτοια ομάδα.

Ο παίκτης του ΠΑΟΚ εξέφρασε την πεποίθηση ότι όσο προχωρά η σεζόν, η ομάδα θα βελτιώνεται, όπως θα βελτιώνεται και η άμυνά της. Αυτή η βελτίωση θα έρθει καθώς θα προστίθενται νέα συστήματα και θα αντιμετωπίζονται νέες προκλήσεις. Ο Ταϊρί σημείωσε ότι η ομάδα βρίσκεται μόλις στις αρχές Νοεμβρίου, κάτι που σημαίνει ότι υπάρχουν πολλά περιθώρια για περαιτέρω βελτίωση.

Προσαρμογή σε διαφορετικά στυλ παιχνιδιού

Ο Μπριν Ταϊρί εξέφρασε την απόλυτη εμπιστοσύνη του, αρχικά στο πλάνο που παρουσιάζει ο προπονητής για κάθε παιχνίδι, αλλά και στους συμπαίκτες του. Πιστεύει ακράδαντα ότι ο ΠΑΟΚ διαθέτει την απαραίτητη επιθετική ποιότητα και την ικανότητα να αντιδρά σε όσα διαφορετικά προσπαθούν να κάνουν οι αντίπαλοι. Η ομάδα, όπως είπε, μπορεί να βρίσκει τρόπους να τους σταματά.

Ο ίδιος τόνισε ότι κάθε παιχνίδι θα είναι διαφορετικό, αλλά είναι βέβαιος ότι η ομάδα θα είναι προετοιμασμένη. Οι παίκτες θα δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό και θα προσπαθούν να παίρνουν τη νίκη σε κάθε αναμέτρηση. Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την πίστη του στην ευελιξία και την ετοιμότητα του συνόλου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του κάθε αγώνα.

Το εντυπωσιακό κάρφωμα κόντρα στον Ηρακλή

Σχετικά με το εντυπωσιακό κάρφωμά του απέναντι στον Ηρακλή, ο Μπριν Ταϊρί περιέγραψε τη φάση. Είδε έναν ανοιχτό διάδρομο προς το καλάθι και θεώρησε ότι ήταν μια ευκαιρία να τελειώσει τη φάση με αυτό τον τρόπο. Όπως ο ίδιος γνωρίζει, αρκετός κόσμος τον θεωρεί έναν αρκετά αθλητικό παίκτη.

Ο Ταϊρί παραδέχτηκε ότι το κάρφωμα αυτό ήταν έκπληξη για όλους όσους το παρακολούθησαν. Ωστόσο, τόνισε ότι αυτό αποτελεί μέρος του παιχνιδιού του και είναι κάτι που μπορεί να κάνει. Η δήλωση αυτή αναδεικνύει την αυτοπεποίθηση του παίκτη και την ικανότητά του να προσφέρει θεαματικές στιγμές στο γήπεδο.

Με πληροφορίες από: Athletiko