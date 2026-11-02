Ο Σμαΐλοβιτς μίλησε για τον Ολυμπιακό και τον Αλγουαθίλ: «Μεγαλύτερος σύλλογος απ' όσο φανταζόμουν»

Ο Ζινεντίν Σμαΐλοβιτς, κεντρικός αμυντικός του Ολυμπιακού, μίλησε εκτενώς στο βοσνιακό μέσο «Reprezentacija.ba» για διάφορα θέματα που αφορούν την καριέρα του στην ελληνική ομάδα. Ο Βόσνιος ποδοσφαιριστής αναφέρθηκε στην απόφασή του να μετακομίσει στον Πειραιά, παρά το ενδιαφέρον άλλων ευρωπαϊκών συλλόγων, καθώς και στην προσαρμογή του στην ομάδα και τη σχέση του με τον προπονητή Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Παράλληλα, εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για τον σύλλογο και τη ζωή στην Ελλάδα.

Η μεταγραφή στον Ολυμπιακό και το ενδιαφέρον άλλων ομάδων

Ο Ζινεντίν Σμαΐλοβιτς αποκάλυψε ότι οι εμφανίσεις του με τη Σάντεφιορντ στη Νορβηγία είχαν προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων. «Έπαιξα πολύ καλά στη Νορβηγία και βελτιώθηκα σημαντικά ως ποδοσφαιριστής. Μετά από αυτό, φυσικά, υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον», δήλωσε χαρακτηριστικά. Εξήγησε ότι αρκετοί σύλλογοι περίμεναν να ολοκληρωθεί το Παγκόσμιο Κύπελλο για να κινηθούν για την απόκτησή του.

Ωστόσο, ο Ολυμπιακός είχε εκφράσει ξεκάθαρα την επιθυμία του να τον αποκτήσει ήδη από τις αρχές Ιουνίου. Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των συλλόγων πήραν χρόνο, με τους Νορβηγούς να ταξιδεύουν στην Αθήνα, αν και αρχικά επέστρεψαν χωρίς συμφωνία. Ο Σμαΐλοβιτς τόνισε ότι η επιμονή του Ολυμπιακού από τον Ιούνιο του έδειξε πόσο πολύ τον ήθελαν. «Και για έναν σύλλογο όπως ο Ολυμπιακός δεν χρειάζεται να πεις πολλά. Είναι μεγαλύτερος σύλλογος απ’ όσο μπορούσα να φανταστώ», υπογράμμισε ο Βόσνιος στόπερ.

Η σχέση με τους προπονητές και η αποθέωση του Αλγουαθίλ

Ο Σμαΐλοβιτς αναφέρθηκε στην αλλαγή προπονητή που βίωσε στην ομάδα. Αρχικά, όπως είπε, τα πράγματα ήταν διαφορετικά με τον προηγούμενο προπονητή, ο οποίος του είχε ξεκαθαρίσει από την αρχή ότι ήταν ευχαριστημένος μαζί του και του έδινε ευκαιρίες σχεδόν κάθε δεύτερο παιχνίδι. Με την έλευση του νέου προπονητή, Ιμανόλ Αλγουαθίλ, ο Σμαΐλοβιτς δεν αγωνίστηκε σε μερικά ματς.

Παρόλα αυτά, ο Αλγουαθίλ του είπε ότι ήταν ευχαριστημένος με εκείνον και ότι έπρεπε να παραμείνει υπομονετικός, να συνεχίσει να δουλεύει σκληρά και πως η ευκαιρία του θα ερχόταν. Και πράγματι, όπως ανέφερε ο παίκτης, η ευκαιρία ήρθε και οι αντιδράσεις ήταν πολύ θετικές, ενώ ο ίδιος δουλεύει σκληρά κάθε μέρα. Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ μάλιστα τον αποθέωσε μετά τη νίκη με 5-0 επί της Καλαμάτας. Ο προπονητής έκανε μια σύντομη ομιλία μετά τον αγώνα, όπου αρχικά στάθηκε στον παίκτη που είχε πετύχει χατ τρικ, αλλά αναφέρθηκε και στον Σμαΐλοβιτς.

Ο Αλγουαθίλ επισήμανε την καλή δουλειά που έκανε ο Βόσνιος αμυντικός, παρόλο που δεν είχε αγωνιστεί πολύ το προηγούμενο διάστημα. Ο Σμαΐλοβιτς δήλωσε ότι «Φαίνεται πως ήμουν τόσο καλός, ώστε θεώρησε σημαντικό να το επισημάνει μπροστά στους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές».

Εντυπώσεις από τη ζωή στην Ελλάδα

Ο Ζινεντίν Σμαΐλοβιτς εξέφρασε τον εντυπωσιασμό του από τη ζωή στην Ελλάδα. «Η ζωή είναι καλή, το κλίμα εξαιρετικό και το φαγητό… Δεν ξέρω αν υπάρχει κάπου καλύτερο!», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι το ίδιο λένε και συμπαίκτες του που έχουν αγωνιστεί σε πολλές χώρες. Οι πρώτες του εντυπώσεις από την Ελλάδα είναι πολύ θετικές.

Σχετικά με τον ελεύθερο χρόνο του, ο Βόσνιος στόπερ παραδέχτηκε ότι είναι πραγματικά σπάνιος. «Σχεδόν κάθε δύο ή τρεις ημέρες είχαμε παιχνίδι. Είσαι συνεχώς κάπου, ταξιδεύεις, προπονείσαι, παίζεις», εξήγησε. Παρόλα αυτά, δήλωσε ότι θα έρθει η στιγμή που θα εξερευνήσει λίγο περισσότερο την Αθήνα.

Ατομικοί στόχοι και συνεχής βελτίωση

Κλείνοντας τη συνέντευξή του, ο Ζινεντίν Σμαΐλοβιτς έστειλε το δικό του μήνυμα για τη συνέχεια της καριέρας του. Υπογράμμισε ότι στόχος του σε ατομικό επίπεδο είναι να βελτιώνεται συνεχώς. «Προσπαθώ πάντα να γίνομαι καλύτερος», τόνισε.

Επίσης, επεσήμανε ότι η εμπειρία έρχεται με την ηλικία και είναι φυσιολογικό όσο περισσότερο αγωνίζεται κανείς, να παίρνει πιο έξυπνες αποφάσεις. Ο Βόσνιος αμυντικός ξεκαθάρισε ότι θέλει να συνεχίσει να βελτιώνεται και να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που θα του δοθούν στον Ολυμπιακό.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta