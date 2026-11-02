Η Ρεάλ Μαδρίτης με προβλήματα τραυματισμών, αμφίβολος ο Καμπάτσο για τον Παναθηναϊκό

Σημαντικά προβλήματα τραυματισμών αντιμετωπίζει η Ρεάλ Μαδρίτης, λίγες ημέρες πριν υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό για την 10η αγωνιστική της EuroLeague. Η ανησυχία στο στρατόπεδο των «Μερένχες» είναι έντονη, καθώς ο Φακούντο Καμπάτσο ταλαιπωρείται από μυϊκό τραυματισμό και η συμμετοχή του στην κρίσιμη αναμέτρηση παραμένει αμφίβολη. Παρά την εξαιρετική πορεία της ομάδας του Πέδρο Μαρτίνεθ, τα αγωνιστικά ζητήματα πληθαίνουν.

Η κατάσταση του Φακούντο Καμπάτσο

Ο Αργεντινός πλέι μέικερ, Φακούντο Καμπάτσο, αποκόμισε μυϊκό τραυματισμό κατά τη διάρκεια της νίκης της Ρεάλ Μαδρίτης κόντρα στη Μπούργος, σε αγώνα για το πρωτάθλημα της Liga Endesa. Αυτό το πρόβλημα καθιστά τη συμμετοχή του στο επερχόμενο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό ιδιαίτερα αμφίβολη, προκαλώντας αγωνία στην ισπανική ομάδα.

Ο Καμπάτσο θεωρείται ο ιθύνων νους του συνόλου και ο παίκτης που κάνει πιο απλά τα πράγματα στην επίθεση για την ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ. Η παρουσία του στο παρκέ είναι καθοριστική για τη λειτουργία της «Βασίλισσας», και η ενδεχόμενη απουσία του θα αποτελέσει σημαντικό πλήγμα.

Η κρίσιμη αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό

Ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενηθεί από τη Ρεάλ Μαδρίτης την ερχόμενη Τετάρτη, 4 Νοεμβρίου 2026, στις 21:45. Η αναμέτρηση, που εντάσσεται στην 10η αγωνιστική της EuroLeague, θα διεξαχθεί στο WiZink Center, στην ισπανική πρωτεύουσα. Το παιχνίδι είναι ιδιαίτερα σημαντικό και για τις δύο ομάδες στη συνέχεια της διοργάνωσης.

Το «Τριφύλλι» θα αντιμετωπίσει ένα σύνολο που, παρά τα προβλήματα τραυματισμών, βαδίζει από νίκη σε νίκη στη σεζόν, δείχνοντας σταθερότητα και υψηλό επίπεδο απόδοσης στο αγωνιστικό κομμάτι. Η αναμέτρηση αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς η Ρεάλ καλείται να διαχειριστεί τις απουσίες της απέναντι σε έναν ισχυρό αντίπαλο.

Τα προβλήματα τραυματισμών στη Ρεάλ Μαδρίτης

Ο Φακούντο Καμπάτσο δεν είναι ο μόνος παίκτης που αντιμετωπίζει προβλήματα τραυματισμών στη Ρεάλ Μαδρίτης. Στη λίστα των τραυματιών έχουν προστεθεί και οι Τεό Μαλεντόν, Μίκαελ Γιάντουνεν και Ντεκ, οι οποίοι έχουν τεθεί εκτός αγωνιστικής δράσης. Ο Πέδρο Μαρτίνεθ έχει να διαχειριστεί αρκετά θέματα, καθώς οι απουσίες είναι σημαντικές για το βάθος του ρόστερ.

Παρά τις δυσκολίες αυτές, η «Βασίλισσα» συνεχίζει την εντυπωσιακή της πορεία, πηγαίνοντας από νίκη σε νίκη. Ωστόσο, η κατάσταση του Καμπάτσο δημιουργεί επιπρόσθετη ανησυχία, καθώς πρόκειται για έναν από τους βασικούς πυλώνες της ομάδας.

Οι εξετάσεις και η προπόνηση που θα κρίνουν τη συμμετοχή του

Για να διαπιστωθεί το μέγεθος του μυϊκού προβλήματος του Φακούντο Καμπάτσο και το χρονικό διάστημα της αποθεραπείας του, ο Αργεντινός γκαρντ αναμένεται να υποβληθεί σε εξετάσεις. Από τα αποτελέσματα αυτών των εξετάσεων θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό η δυνατότητα συμμετοχής του στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό.

Επιπλέον, η προπόνηση της Τρίτης θα είναι καθοριστική για το στάτους του Καμπάτσο. Εκεί θα φανεί αν ο έμπειρος περιφερειακός θα είναι σε θέση να αγωνιστεί. Η αγωνία είναι μεγάλη στο στρατόπεδο της Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς ο προπονητής Πέδρο Μαρτίνεθ αναμένει τις τελικές αποφάσεις για τη σύνθεση της ομάδας του.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta, Newsit