Ο ΠΑΟΚ επικράτησε του Αστέρα AKTOR με ανακάτεμα της τράπουλας από τον Λίσι

Ο ΠΑΟΚ χρειαζόταν να δώσει μια πειστική συνέχεια στη νίκη κυπέλλου κόντρα στην ΑΕΚ. Τελικά, ο Δικέφαλος έδωσε μια ακόμα διαφορετικού είδους παράσταση, με αλλιώτικη πλοκή αλλά και περιπλοκή, στην αναμέτρηση με τον Αστέρα AKTOR στην Τούμπα. Η ομάδα εμφάνισε αστάθεια αλλά και χαρακτήρα, ευαλωτότητα αλλά και αντίδραση, φτάνοντας στο επιθυμητό αποτέλεσμα παρά τους προβληματισμούς που αναδείχθηκαν.

Οι αρχικές επιλογές του Αλέσιο Λίσι

Ο Ιταλός προπονητής Αλέσιο Λίσι επέλεξε να διατηρήσει τον σχηματισμό με τα δύο φορ, χωρίς να αλλάξει την αμυντική του γραμμή, συμπεριλαμβανομένου του Μοναστηρλή. Στη μεσαία γραμμή, ο Ζαφείρης τοποθετήθηκε δίπλα στον Σανταμαρία, ενώ ο Σορετίρε αγωνίστηκε στο αριστερό άκρο.

Ο Γάλλος Σορετίρε, φορώντας για δεύτερη συνεχή φορά φανέλα βασικού, είχε μια ακόμα καλύτερη εμφάνιση, δείχνοντας ότι βρίσκει ρυθμό και ρόλο μέσα στην ομάδα. Ωστόσο, η εικόνα του Άγγλου παίκτη ανέδειξε την πολυπλοκότητα που απαιτείται για τη θέση στο σύστημα 4-4-2. Ο ίδιος φάνηκε αρκετά «σοφτ» για να καλύψει και να συγκλίνει, ενώ η πιθανή εναλλακτική του Τάισον, ο οποίος πλέον θα προπονείται με τον ΠΑΟΚ Β, φωνάζει ως αμυντικά αναιμική. Αυτό αποτελεί έναν γρίφο που γενικά πρέπει να λυθεί σε αυτό το σύστημα.

Η κυριαρχία του Δικεφάλου και η ισοφάριση του Αστέρα

Για ένα σκάρτο μισάωρο, ο Δικέφαλος παρουσιάστηκε λειτουργικός και κυριαρχικός, παίζοντας στρωτό και άμεσο ποδόσφαιρο. Η ομάδα βρήκε το γκολ νωρίς από τον Εντιαγέ και δημιούργησε άλλες δύο με τρεις καλές ευκαιρίες για να σκοράρει, δείχνοντας την πρόθεσή της να επιβάλει τον ρυθμό της στον αγώνα.

Ωστόσο, στη συνέχεια, ο γενικώς ακίνδυνος Αστέρας κράτησε μπάλα στα πόδια του, ρίχνοντας τον ρυθμό της αναμέτρησης. Οι φιλοξενούμενοι βρήκαν ένα γκολ από μια στατική φάση, προσθέτοντας ένα ακόμα τέρμα στο παθητικό των «ασπρόμαυρων». Αυτό το γεγονός υπογραμμίζει μια ανοιχτή πληγή που παραμένει για τον ΠΑΟΚ, την ευκολία με την οποία η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα του.

Η αποβολή του Κένι και οι πρώτες παρεμβάσεις του Λίσι

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε ξανά με τον ΠΑΟΚ να πιέζει, προσπαθώντας να ανακτήσει το προβάδισμα. Όμως, στο 64ο λεπτό, ήρθε η αποβολή του Κένι. Η κίτρινη κάρτα που οδήγησε στην αποβολή κρίθηκε δίκαιη, αλλά συνδυάστηκε με μία ανύπαρκτη κίτρινη κάρτα που είχε δεχθεί ο παίκτης στο πρώτο μέρος, αφήνοντας τελικά τον ΠΑΟΚ με δέκα παίκτες στον αγωνιστικό χώρο.

Οι γηπεδούχοι βρέθηκαν πάλι σε συνθήκες πίεσης και διαχείρισης, γεγονός που οδήγησε τον Λίσι σε «αλλαγές επί αλλαγών». Κάποιες από αυτές τις αλλαγές έβγαζαν νόημα, άλλες όχι, ενώ κάποιες εξηγήθηκαν με την «σημερινή τιμωρητική απόφαση για τον Τάισον». Ο Ιταλός προπονητής προχώρησε σε ένα ευρύ ανακάτεμα της τράπουλας, η οποία όμως χρειαζόταν «κόψιμο» και «μοίρασμα» για να βρεθεί η σωστή ισορροπία.

Το ανακάτεμα της τράπουλας και η αριθμητική ισορροπία

Στο 68ο λεπτό, ο Ελουστόντο μπήκε στον αγώνα ως δεξί μπακ, ο Γιάκιτς στα χαφ και ο Μύθου ως κάτι μεταξύ δεξιού χαφ και δεύτερου επιθετικού, σε ένα σύστημα 4-4-1. Προφανώς, αυτό το πλάνο δεν λειτούργησε όπως αναμενόταν, με τον ΠΑΟΚ να αποσυντονίζεται περαιτέρω μέχρι να επέλθει η αριθμητική ισορροπία στον αγωνιστικό χώρο.

Η ισορροπία αποκαταστάθηκε με την αποβολή του Μπρόρσον, γεγονός που έδωσε την ευκαιρία στον Λίσι να πιάσει ξανά το «ανακάτεμα» της ομάδας. Στο 80ο λεπτό, ο Τέιλορ πέρασε στον αγώνα ως χαφ αντί του Σάνταμαρία, ενώ στο 85ο λεπτό, ο Τέιλορ μετατοπίστηκε ως δεξί μπακ, με την είσοδο του Καμαρά και τη μετατόπιση του Ελουστόντο στα στόπερ.

Το νικητήριο γκολ και η καταγραφή της αντίδρασης

Το νικητήριο γκολ για τον ΠΑΟΚ ήρθε στο 87ο λεπτό από τον Μύθου, ο οποίος είχε «κερδίσει» και την κόκκινη κάρτα του Μπρόρσον. Με αυτό το τέρμα, η νίκη επιτεύχθηκε, καταγράφοντας την αντίδραση του Δικεφάλου σε έναν αγώνα γεμάτο προκλήσεις και αλλαγές.

Ο Θόδωρος Χαστάς σημειώνει ότι η ομάδα έδειξε χαρακτήρα και κατάφερε να πάρει τους τρεις βαθμούς, παρά τις δυσκολίες και τις συνεχείς αναπροσαρμογές που απαιτήθηκαν από τον Ιταλό προπονητή, Αλέσιο Λίσι, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Με πληροφορίες από: Athletiko