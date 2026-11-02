Το παράδοξο των xGoals στην αναμέτρηση Παναθηναϊκού – ΑΕΚ και η εξήγηση του μοντέλου μέτρησης

Ένα ιδιαίτερο στατιστικό στοιχείο προέκυψε από την αναμέτρηση της 9ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League μεταξύ του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ. Παρά την επικράτηση των «πράσινων» με σκορ 2-0 και την κυριαρχική τους εμφάνιση, τα xGoals της ΑΕΚ ήταν διπλάσια από αυτά των γηπεδούχων. Αυτό το «παράδοξο» έθεσε ερωτήματα σχετικά με την αξιοπιστία των αριθμών στο ποδόσφαιρο, επιβεβαιώνοντας τη φράση «οι αριθμοί δεν λένε πάντα την αλήθεια».

Η απορία του Τζέικομπ Νίστρουπ

Το συγκεκριμένο στατιστικό προκάλεσε την έκπληξη και του Τζέικομπ Νίστρουπ, ο οποίος εξέφρασε την απορία του μετά το τέλος του αγώνα στο ΟΑΚΑ. Ο Νίστρουπ δήλωσε πως δεν μπορούσε να καταλάβει πώς η ΑΕΚ είχε 1.00 xGoals, καθώς δεν θυμόταν οι αντίπαλοι να είχαν κάποια πολύ καλή τελική προσπάθεια. Αντίθετα, τόνισε ότι η δική του ομάδα είχε σημειώσει δύο γκολ, είχε δύο δοκάρια, ενώ αναφέρθηκε και στις πολλές προσπάθειες του Λιβάι.

Η εξήγηση για το παράδοξο των xGoals

Την προσπάθεια να εξηγήσουν αυτό το παράδοξο στατιστικό ανέλαβαν ο Στέφανος Αβραμίδης και ο Σωτήρης Κωσταβάρας, μιλώντας στην εκπομπή «1vs1» του Athletiko. Οι δύο αναλυτές εξήγησαν ότι τα xGoals αποτελούν μια τιμή που προκύπτει από κάθε τελική προσπάθεια μιας ομάδας, βασιζόμενη στις προϋποθέσεις και τις συνθήκες της φάσης και όχι στην τελική εκτέλεση ή την ποιότητα του παίκτη.

Ως παράδειγμα, ανέφεραν μια φάση της ΑΕΚ με τον Μάγιερ, ο οποίος βρέθηκε σε πολύ καλή θέση μετά από πλαγιοκόπηση του Πήλιου, αλλά έκανε ένα πολύ κακό τελείωμα, βρίσκοντας ίσα ίσα την μπάλα, η οποία έφυγε παράλληλα με την γραμμή της εστίας. Παρόλα αυτά, αυτή η προσπάθεια, με βάση το σημείο και τις προϋποθέσεις, έλαβε τιμή xGoal 0.3, δηλαδή 30% πιθανότητες να γίνει γκολ, ανεξάρτητα από την κακή εκτέλεση.

Αντιθέτως, παρουσιάστηκε το παράδειγμα του σουτ του Αντίνο που κατέληξε στο δοκάρι, το οποίο είχε τιμή xGoal μόλις 3% (0.03). Αυτό οφείλεται στο ότι η προσπάθεια έγινε από μακριά και υπό δύσκολες συνθήκες, καθιστώντας το πολύ δύσκολο να σκοράρει ένας ποδοσφαιριστής από εκείνο το σημείο. Το μοντέλο δεν αξιολογεί πόσο εντυπωσιακό ήταν το τελείωμα του Αντίνο, αλλά απλώς καταγράφει τις πιθανότητες να μπει γκολ από εκείνη τη θέση, χωρίς να εξετάζει την ποιότητα του ποδοσφαιριστή.

Παράγοντες που καθορίζουν την τιμή των xGoals

Οι Στέφανος Αβραμίδης και Σωτήρης Κωσταβάρας ανέλυσαν τους διάφορους παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της τιμής των xGoals σε κάθε τελική προσπάθεια. Μεταξύ αυτών των παραγόντων είναι η απόσταση από την εστία, η γωνία σε σχέση με την εστία, καθώς και το μέρος του σώματος με το οποίο έγινε η τελική προσπάθεια. Για παράδειγμα, οι τιμές μπορεί να διαφέρουν σημαντικά από το ίδιο σημείο, ανάλογα με το αν η τελική έγινε με το κεφάλι ή με το πόδι.

Επιπλέον, το μοντέλο μετράει και τον τρόπο με τον οποίο προέκυψε η προσπάθεια. Εξετάζεται αν η τελική ήταν προϊόν αντεπίθεσης, αν ήταν αποτέλεσμα στατικής φάσης, ή αν προηγήθηκε κάποια ντρίμπλα. Όλοι αυτοί οι παράγοντες συνδυάζονται για να δώσουν μια εκτίμηση της πιθανότητας να καταλήξει η συγκεκριμένη προσπάθεια σε γκολ, ανεξάρτητα από το τελικό αποτέλεσμα της εκτέλεσης.

Με πληροφορίες από: Athletiko