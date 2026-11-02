Ολυμπιακός: Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για τους αγώνες Euroleague Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός προχώρησε στην κυκλοφορία των εισιτηρίων για τους επόμενους εντός έδρας αγώνες της στη Euroleague, δίνοντας τη δυνατότητα στους φιλάθλους να κλείσουν τη θέση τους. Η διάθεση αφορά τις αναμετρήσεις που θα διεξαχθούν τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο. Οι φίλαθλοι μπορούν πλέον να προμηθευτούν τα εισιτήριά τους για να παρακολουθήσουν την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Έναρξη διάθεσης εισιτηρίων

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε την έναρξη της διάθεσης των εισιτηρίων για τους επόμενους εντός έδρας αγώνες της στη Euroleague, δίνοντας τη δυνατότητα στους φιλάθλους να εξασφαλίσουν τη θέση τους. Η πώληση ξεκίνησε τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2026, στις 12:00 το μεσημέρι.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, τα εισιτήρια που κυκλοφόρησαν αφορούν τις αναμετρήσεις με τον Ερυθρό Αστέρα, την Dubai BC, τη Ρεάλ Μαδρίτης, τη Χάποελ Τελε Αβίβ, τη Βιλερμπάν και την Παρτιζάν. Οι φίλαθλοι μπορούν πλέον να προμηθευτούν τα εισιτήριά τους για να παρακολουθήσουν την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα στις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις.

Το πρόγραμμα των εντός έδρας αναμετρήσεων

Το αναλυτικό πρόγραμμα των εντός έδρας αγώνων για τους οποίους ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου περιλαμβάνει τέσσερις αναμετρήσεις με συγκεκριμένες ημερομηνίες και ώρες.

Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί την CRVENA ZVEZDA MERIDIANBET BELGRADE την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, με ώρα έναρξης στις 21:15. Ακολουθεί η αναμέτρηση με την HAPOEL IBI TEL AVIV την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, επίσης στις 21:15.

Για τον Δεκέμβριο, η ομάδα θα φιλοξενήσει την LDLC ASVEL VILLEURBANNE την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου, στις 21:15. Τέλος, οι φίλαθλοι μπορούν να παρακολουθήσουν τον αγώνα με την PARTIZAN MOZZART BET BELGRADE την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου, στις 20:30.

Η νέα έδρα του Ολυμπιακού

Όλες οι παραπάνω αναμετρήσεις θα διεξαχθούν στο γήπεδο της ΑΕΚ στα Άνω Λιόσια. Η μετακόμιση της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα σε αυτή την έδρα οφείλεται στις εργασίες ανακαίνισης που πραγματοποιούνται στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ).

Οι φίλαθλοι θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τους αγώνες από τη νέα προσωρινή έδρα του Ολυμπιακού, υποστηρίζοντας την ομάδα στις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις.

Διαδικασία αγοράς και προτεραιότητες

Τα εισιτήρια είναι διαθέσιμα προς πώληση μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Ολυμπιακού, www.olympiacosbc.gr. Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα προμηθευτούν μέσω του www.ticketmaster.gr ή καλώντας στο τηλεφωνικό κέντρο, στον αριθμό 2111996007.

Τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, από τις 12:00 έως τις 23:59 της ίδιας ημέρας, δόθηκε αποκλειστική προτεραιότητα αγοράς. Αυτή η προτεραιότητα αφορούσε τους περσινούς κατόχους διαρκείας που είχαν εξασφαλίσει το Δικαίωμα αγοράς εισιτηρίου διαρκείας για το νέο ΣΕΦ. Οι συγκεκριμένοι φίλαθλοι χρησιμοποίησαν τον κωδικό που είχαν λάβει μετά την αγορά του Δικαιώματος.

Από την Τρίτη 3 Νοεμβρίου, στις 10:00 το πρωί, όλα τα εναπομείναντα εισιτήρια τέθηκαν σε ελεύθερη κυκλοφορία για το ευρύ κοινό, δίνοντας τη δυνατότητα σε όλους τους ενδιαφερόμενους να εξασφαλίσουν τη θέση τους στις κερκίδες.

Με πληροφορίες από: Newsit