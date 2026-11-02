Ο Παναγιώτης Φασούλας διεκδικεί την προεδρία της ΕΟΚ

Ο παλαίμαχος διεθνής μπασκετμπολίστας Παναγιώτης Φασούλας επιβεβαίωσε τη Δευτέρα (2/11) την απόφασή του να διεκδικήσει την προεδρία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ). Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό «Αθήνα 9.84», ο κ. Φασούλας τοποθετήθηκε για την επόμενη ημέρα του ελληνικού μπάσκετ. Η υποψηφιότητά του έρχεται στον απόηχο της προφυλάκισης του πρώην προέδρου της Ομοσπονδίας, Βαγγέλη Λιόλιου, για την υπόθεση των καταγγελλόμενων στημένων αγώνων, γνωστή ως «Basketgate».

Η υποψηφιότητα και το «Basketgate»

Ο Παναγιώτης Φασούλας, άλλοτε παίκτης του ΠΑΟΚ, του Ολυμπιακού και της Εθνικής Ελλάδας, είχε διεκδικήσει την προεδρία της ΕΟΚ και στο παρελθόν, απέναντι στον Βαγγέλη Λιόλιο, χωρίς ωστόσο να επικρατήσει στις εκλογές εκείνες. Η τωρινή του απόφαση να είναι υποψήφιος έρχεται σε μια περίοδο αναταραχής για το ελληνικό μπάσκετ, μετά τις εξελίξεις που αφορούν τον πρώην πρόεδρο της Ομοσπονδίας.

Ο κ. Φασούλας ξεκαθάρισε ότι η ανάληψη της διοίκησης της ΕΟΚ δεν αποτελεί αυτοσκοπό για τον ίδιο. Ανέφερε πως η προσωπική του φιλοδοξία δεν περιορίζεται στην κατάκτηση του συγκεκριμένου αξιώματος, καθώς θεωρεί ότι μπορεί να προσφέρει στο άθλημα και από διαφορετικές θέσεις. Η πραγματική του φιλοδοξία, όπως εξήγησε, είναι το ίδιο το μπάσκετ, το άθλημα που διαμόρφωσε τον ίδιο και πολλούς άλλους.

Οι προτεραιότητες του Παναγιώτη Φασούλα

Ως βασική προτεραιότητα, ο παλαίμαχος διεθνής μπασκετμπολίστας έθεσε την αποκατάσταση της αξιοπιστίας του αθλήματος. Τόνισε ότι δεν επιδιώκει να επιβάλει τις δικές του απόψεις, αλλά να συμβάλει ενεργά στην προστασία του κύρους του ελληνικού μπάσκετ. Εξέφρασε έντονη ανησυχία για τον αντίκτυπο της υπόθεσης των στημένων αγώνων στην κοινωνία.

«Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να εκφυλιστεί στη συνείδηση των Ελλήνων», υπογράμμισε ο Παναγιώτης Φασούλας. Επισήμανε ότι μια ενδεχόμενη απαξίωση του αθλήματος θα επηρεάσει αρνητικά και όλους όσοι συνδέθηκαν με αυτό κατά τη διάρκεια της ζωής και της σταδιοδρομίας τους. Για τον λόγο αυτό, θεωρεί επιτακτική την ανάγκη να διατηρηθεί ψηλά το μπάσκετ.

Αιχμές για τις εκλογές και τη διαιτησία

Στο επίκεντρο της κριτικής του κ. Φασούλα βρέθηκε η ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών στην ΕΟΚ, που έχουν προγραμματιστεί για τις 20 Δεκεμβρίου. Αμφισβήτησε ανοιχτά τις επιλογές που οδήγησαν σε αυτό τον προγραμματισμό. Συνέδεσε την επιλογή της 20ής Δεκεμβρίου με την προθεσμία της 15ης Δεκεμβρίου για την υποβολή των ονομάτων των νέων διεθνών διαιτητών και κομισάριων.

Κατά την εκτίμησή του, αυτή η χρονική αλληλουχία ενδέχεται να εξυπηρετεί την προσπάθεια διατήρησης επιρροής στον χώρο της διαιτησίας. Ο κ. Φασούλας άφησε αιχμές για τη λειτουργία της διαιτησίας και ζήτησε μεγαλύτερη διαφάνεια στις αποφάσεις της Ομοσπονδίας. Υποστήριξε ότι ο μηχανισμός εξακολουθεί να λειτουργεί και κάποιοι επιδιώκουν να διατηρήσουν την επιρροή τους.

Επίσης, ο παλαίμαχος διεθνής εξέφρασε τον προβληματισμό του για την παραμονή σε θέσεις ευθύνης προσώπων για τα οποία, όπως υποστήριξε, υπάρχουν σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τη συνεργασία τους με προφυλακισμένους παράγοντες. Αποκάλυψε μάλιστα ότι είχε συζητήσει με τον Παναγιώτη Γιαννάκη το ενδεχόμενο να αναλάβει εκείνος την πρωτοβουλία για τη διεκδίκηση της προεδρίας της ΕΟΚ.

Ερωτήματα για το υπουργείο και τη FIBA

Ο Παναγιώτης Φασούλας εξέφρασε την απορία του για τη στάση του Υπουργείου Αθλητισμού, αναρωτώμενος γιατί δεν έχει παρέμβει πιο ενεργά στις εξελίξεις. Παρόλο που αναγνώρισε ότι θεωρητικά το Υπουργείο δεν έχει τη δυνατότητα να καθαιρέσει τη διοίκηση της Ομοσπονδίας, δυσκολεύεται να καταλάβει την έλλειψη επικοινωνίας με τη FIBA.

Σύμφωνα με τον ίδιο, θα έπρεπε να έχει υπάρξει επικοινωνία με τη Διεθνή Ομοσπονδία, προκειμένου να ενημερωθεί για τα πρόσωπα και τις εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ. Ο κ. Φασούλας υπογράμμισε ότι για να πραγματοποιηθούν συγκεκριμένες αλλαγές απαιτείται και η έγκριση της Διεθνους Ομοσπονδίας. Τέλος, αναφέρθηκε στον νόμο που προβλέπει τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης μέσα σε διάστημα 25 ημερών, σημειώνοντας ότι είχαν ήδη περάσει δέκα ημέρες.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Newsit