Ο Ζοσέ Μουρίνιο ετοιμάζει εκπλήξεις στην ενδεκάδα της Ρεάλ Μαδρίτης για το ματς με την ΑΕΚ

Ο Ζοσέ Μουρίνιο, προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, φέρεται να ετοιμάζει σημαντικές αλλαγές στην αρχική ενδεκάδα της ομάδας του ενόψει της αναμέτρησης με την ΑΕΚ για το Champions League. Οι πληροφορίες αυτές προέρχονται από τον Ισπανό δημοσιογράφο Αλφρέδο Ντούρο, ο οποίος καλύπτει το ρεπορτάζ των «μερένχες» και εμφανίστηκε βέβαιος για τις επικείμενες εκπλήξεις.

Το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για το βράδυ της Τετάρτης 4 Ιανουαρίου, στις 19:45, και θα διεξαχθεί στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η στρατηγική του Μουρίνιο φαίνεται να επηρεάζεται από το απαιτητικό αγωνιστικό πρόγραμμα της Ρεάλ Μαδρίτης και την ξεκάθαρη προτεραιότητα που δίνεται στο πρωτάθλημα της Ισπανίας.

Η εξαιρετική φόρμα της Ρεάλ Μαδρίτης

Η Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση, έχοντας καταγράψει έξι συνεχόμενες νίκες. Η ομάδα δείχνει να παίζει εξαιρετικό ποδόσφαιρο, κατανοώντας πλήρως τις ανάγκες της σε κάθε δεδομένη στιγμή. Αυτή η σταθερή απόδοση αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στην αποτελεσματική καθοδήγηση του Ζοσέ Μουρίνιο.

Ο Πορτογάλος τεχνικός έχει πλέον μάθει τους παίκτες του σε βάθος και έχει εντοπίσει το καλύτερο σύστημα και την προσέγγιση που απαιτείται για να αποσπά τις καλύτερες δυνατές εμφανίσεις από αυτούς. Η αγωνιστική εικόνα της ομάδας έχει βελτιωθεί σημαντικά υπό την επίβλεψή του.

Οι αλλαγές που αναμένονται στην ενδεκάδα

Ο Αλφρέδο Ντούρο, μιλώντας στην εκπομπή El Chiringuito, εξέφρασε την πεποίθησή του ότι θα υπάρξουν αρκετές αλλαγές στην αρχική ενδεκάδα της Ρεάλ Μαδρίτης για την αναμέτρηση με την ΑΕΚ. Ο δημοσιογράφος τόνισε ότι η ομάδα έχει μπροστά της τρία συνεχόμενα εκτός έδρας παιχνίδια.

Αυτά τα τρία ταξίδια αντιστοιχούν συνολικά σε 6.000 χιλιόμετρα και περίπου 11 ώρες πτήσης υπό φυσιολογικές συνθήκες. Είναι προφανές, όπως ανέφερε ο Ντούρο, ότι ο Μουρίνιο έχει καταστρώσει ένα συγκεκριμένο πλάνο, το οποίο προβλέπει ότι ορισμένοι ποδοσφαιριστές δεν θα ξεκινήσουν ως βασικοί στον αγώνα της Ελλάδας με την ΑΕΚ.

Η αδιαμφισβήτητη προτεραιότητα του πρωταθλήματος

Ο βασικός λόγος πίσω από τις αναμενόμενες αλλαγές, σύμφωνα με τον Αλφρέδο Ντούρο, είναι η προτεραιότητα που δίνει ο Ζοσέ Μουρίνιο στο ισπανικό πρωτάθλημα. Ο δημοσιογράφος υπογράμμισε ότι η προτεραιότητα του πρωταθλήματος είναι αδιαμφισβήτητη, ειδικά μετά τη νίκη της Ρεάλ Μαδρίτης στο Clasico.

Αυτή η νίκη έδωσε στην ομάδα τη δυνατότητα να διεκδικήσει επί ίσοις όροις τον τίτλο απέναντι στην Μπαρτσελόνα. Ο Μουρίνιο, όπως πιστεύει ο Ντούρο, αντιλαμβάνεται πολύ σωστά τη σημασία του πρωταθλήματος σε αυτή τη φάση της σεζόν.

Διαφορετική προσέγγιση σε Champions League και La Liga

Ο Ισπανός δημοσιογράφος συνέχισε την ανάλυσή του, εξηγώντας γιατί το ισπανικό πρωτάθλημα έχει αυτή τη στιγμή μεγαλύτερη σημασία για τη Ρεάλ Μαδρίτης, ακόμη και από τη League Phase του Champions League. Όπως ανέφερε, κάθε προπονητής που αντιλαμβάνεται το μεγαλείο της Ρεάλ Μαδρίτης γνωρίζει ότι το πρωτάθλημα αποτελεί προτεραιότητα.

Υπάρχουν στιγμές που η La Liga αποκτά μεγαλύτερη σημασία για τη Ρεάλ, ακόμη και από το Champions League. Αυτό συμβαίνει επειδή το σημερινό σύστημα διεξαγωγής του Champions League επιτρέπει σε μία ομάδα να κάνει λάθη στην πρώτη φάση. Αντίθετα, στο πρωτάθλημα δεν υπάρχουν πλέον πολλά περιθώρια για απώλειες βαθμών.

Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν μπορούσε να χάσει βαθμούς απέναντι στη Ράσινγκ Σανταντέρ και δεν μπορεί να το κάνει ούτε στην αναμέτρηση με τη Βαλένθια. Από την άλλη πλευρά, στην πρώτη φάση του Champions League, υπάρχει η δυνατότητα να καλυφθούν ενδεχόμενες απώλειες, καθώς η Ρεάλ Μαδρίτης έχει κερδίσει μέχρι στιγμής όλα τα παιχνίδια της στη διοργάνωση.

Με πληροφορίες από: Athletiko