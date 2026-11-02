Η ΑΕΚ κατέθεσε δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας για τα στημένα παιχνίδια

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ ΑΕΚ, Μάκης Αγγελόπουλος, βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας 2 Νοεμβρίου 2026 στα Δικαστήρια της Ευελπίδων, προκειμένου να καταθέσει δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας για τα στημένα παιχνίδια. Η κίνηση αυτή αποτελεί μέρος των ενεργειών της «κιτρινόμαυρης» ΚΑΕ για την προάσπιση των συμφερόντων της, έπειτα από όσα έχουν δημοσιοποιηθεί και αναφέρονται σε αγώνες της.

Η παρουσία στην Ευελπίδων και η δήλωση υποστήριξης

Συγκεκριμένα, ο Μάκης Αγγελόπουλος, συνοδευόμενος από το νομικό τμήμα της ΚΑΕ ΑΕΚ, βρέθηκε στην Ευελπίδων το πρωί της Δευτέρας. Εκεί, κατέθεσε δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας κατά των προσώπων που διώκονται για τη χειραγώγηση αγώνων με δωροδοκίες και δωροληψίες, καθώς και κατά παντός άλλου υπευθύνου. Η κατάθεση έγινε στον Τακτικό Ανακριτή του 9ου Τμήματος, ο οποίος χειρίζεται την υπόθεση των στημένων αγώνων.

Η ΑΕΚ, μέσω του ιδιοκτήτη της, προχώρησε σε αυτή την ενέργεια κατά όσων εμπλέκονται στο σκάνδαλο που έχει πλήξει το ελληνικό μπάσκετ. Η δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας αφορά το σκάνδαλο των στημένων αγώνων, το οποίο έχει επηρεάσει την εικόνα του αθλήματος τόσο στην Ελλάδα όσο και σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Το σκάνδαλο του basketgate και η θέση της ΑΕΚ

Η ΚΑΕ ΑΕΚ συγκαταλέγεται στις ομάδες που εμφανίζονται στη δικογραφία σχετικά με τα στημένα παιχνίδια. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, μάρτυρες έχουν επισημάνει την ομάδα και τους παίκτες της ως θύματα του σκανδάλου, το οποίο είναι γνωστό και ως «basketgate». Η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ, ενεργώντας μέσω του Μάκη Αγγελόπουλου, στοχεύει στην ανάδειξη της αλήθειας και την τιμωρία των υπευθύνων για τις παράνομες ενέργειες.

Η κατάθεση της δήλωσης υποστήριξης έρχεται ως απάντηση στα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας και αφορούν συγκεκριμένα αγώνες της Ένωσης. Η ΚΑΕ ΑΕΚ επιδιώκει να προασπίσει τα συμφέροντά της και να συμβάλει στην κάθαρση του ελληνικού μπάσκετ από φαινόμενα χειραγώγησης αγώνων.

Οι προηγούμενες κινήσεις και το υπόμνημα

Η ενέργεια της ΚΑΕ ΑΕΚ δεν είναι μεμονωμένη, καθώς είχε προαναγγελθεί μέσα από μακροσκελή ανακοίνωση που είχε δημοσιευθεί στις 23 Οκτωβρίου. Σε αυτή την ανακοίνωση, η Ένωση είχε γνωστοποιήσει την πρόθεσή της να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες κινήσεις για την προάσπιση των συμφερόντων της σε όλα τα επίπεδα.

Παράλληλα με τη δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας, οι «κιτρινόμαυροι» κατέθεσαν και ένα αναλυτικό υπόμνημα, στο οποίο εκτίθενται λεπτομερώς οι θέσεις της ΚΑΕ ΑΕΚ επί της υπόθεσης. Επιπλέον, ζητήθηκε να υπάρξει νέα εξέταση για την αναφορά-καταγγελία που είχε υποβληθεί από την Ένωση ήδη από το 2022. Τότε, η ΑΕΚ είχε κάνει λόγο για την ύπαρξη εγκληματικής οργάνωσης στο ελληνικό μπάσκετ, ζητώντας τη διερεύνηση των καταγγελιών της.

Οι αγώνες και οι επιφυλάξεις της Ένωσης

Η δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας από την Ένωση αφορά, μεταξύ άλλων, και όσα είδαν το φως της δημοσιότητας σχετικά με τους αγώνες της κόντρα στον Προμηθέα. Η ΚΑΕ ΑΕΚ, με την κίνησή της αυτή, επιφυλάσσεται για κάθε ηθική και υλική βλάβη που ενδεχομένως έχει υποστεί από τις ενέργειες χειραγώγησης αγώνων.

Η δέσμευση της ΑΕΚ να συμβάλει στην αποκάλυψη της αλήθειας και την αποκατάσταση της νομιμότητας στο ελληνικό μπάσκετ είναι σαφής. Η παρουσία του ιδιοκτήτη της και η κατάθεση των σχετικών εγγράφων στα δικαστήρια υπογραμμίζουν τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζει η ομάδα το ζήτημα των στημένων παιχνιδιών.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Newsit