Το παρασκήνιο της μεταγραφής του Κάνγκουα: Γιατί η ΑΕΚ τον έχασε και πώς τον απέκτησε ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε της ΑΕΚ με σκορ 2-0 σε ένα αθηναϊκό ντέρμπι, επιστρέφοντας στην κορυφή της Stoiximan Super League μετά την 9η αγωνιστική. Τα γκολ για τους «πράσινους» σημείωσαν οι Τεττέη και Αντίνο στις εκκινήσεις των δύο ημιχρόνων. Ένα από τα πρόσωπα που ξεχώρισαν στον αγώνα ήταν ο Κλινγκς Κάνγκουα, ο οποίος αποβλήθηκε στο 69ο λεπτό, αφήνοντας την ομάδα του με δέκα παίκτες.

Η παρουσία του Κάνγκουα στο ντέρμπι

Ο Κλινγκς Κάνγκουα, αν και αποβλήθηκε, συγκέντρωσε το ενδιαφέρον όχι μόνο για την αγωνιστική του παρουσία αλλά και για το μεταγραφικό του παρελθόν. Ο Ζαμπιανός μέσος είχε βρεθεί πολύ ψηλά στη λίστα της ΑΕΚ το περασμένο καλοκαίρι, πριν τελικά καταλήξει να αγωνίζεται με τη φανέλα του Παναθηναϊκού.

Η ομάδα του Παναθηναϊκού έδειξε καθαρό μυαλό στο τελευταίο 20λεπτο, παρά το αριθμητικό μειονέκτημα μετά την αποβολή του Κάνγκουα, φτάνοντας σε μια δίκαιη νίκη. Η επικράτηση αυτή επέτρεψε στο «τριφύλλι» να επανέλθει στην πρώτη θέση του πρωταθλήματος.

Το παρασκήνιο της μεταγραφής του Ζαμπιανού μέσου

Το παρασκήνιο της μεταγραφής του Κλινγκς Κάνγκουα, από το ενδιαφέρον της ΑΕΚ μέχρι την κατάληξή του στον Παναθηναϊκό, αναλύθηκε από τους Τάσο Καπετανάκο και Κώστα Γουλή στην εκπομπή «Athletiko FC». Οι δύο ρεπόρτερ εξήγησαν τους λόγους που η Ένωση δεν προχώρησε στην απόκτηση του παίκτη και πώς ο Παναθηναϊκός κατάφερε να εξασφαλίσει την υπογραφή του.

Ο ρεπόρτερ της ΑΕΚ, Τάσος Καπετανάκος, ανέφερε πως η ΑΕΚ παρακολουθούσε τον Κάνγκουα από το προπερασμένο καλοκαίρι, όταν τον είχε αντιμετωπίσει στα προκριματικά. Ωστόσο, η μεταγραφική υπόθεση πήρε διαφορετική τροπή.

Οι λόγοι που η ΑΕΚ δεν προχώρησε στην απόκτηση

Σύμφωνα με τον Τάσο Καπετανάκο, η ΑΕΚ ζήτησε από την Χάποελ Μπερ Σεβά να μην αγωνιστεί ο Κάνγκουα στα δύο παιχνίδια που έδινε η ισραηλινή ομάδα στην Ευρώπη. Ως απάντηση, η Χάποελ ζήτησε περισσότερα χρήματα, κίνηση που η ΑΕΚ θεώρησε ως εκβιασμό.

Η ΑΕΚ δεν «τσίμπησε» στην αντιπροσφορά και δεν προχώρησε σε νέα πρόταση, καθώς η Χάποελ δεν παρασύρθηκε και τον έβαλε κανονικά να αγωνιστεί. Για την ΑΕΚ, τα playoffs του Champions League ήταν πάρα πολύ σημαντικά, καθώς ουσιαστικά αντιπροσώπευαν τη μισή σεζόν της ομάδας, τόσο αγωνιστικά όσο και στο οικονομικό κομμάτι. Η Ένωση ήθελε η μεγάλη της επένδυση να είναι διαθέσιμη για αυτά τα παιχνίδια.

Η στροφή της ΑΕΚ σε διαφορετική μεταγραφική λογική

Μετά την εξέλιξη αυτή, η ΑΕΚ στράφηκε σε μια διαφορετική λογική όσον αφορά τους χαφ. Ο Τάσος Καπετανάκος δήλωσε πως η ΑΕΚ αποφάσισε ότι εφόσον δεν θα αποκτούσε τον Κάνγκουα, τον οποίο έβλεπε πιο κοντά στα χαρακτηριστικά του Πινέδα, δεν θα αναζητούσε κάτι αντίστοιχο, καθώς δεν υπήρχε. Αντίθετα, προχώρησε στην απόκτηση του Μάγερ, ενός διαφορετικού τύπου παίκτη, με στόχο να ενισχύσει το δημιουργικό κομμάτι.

Για την απόκτηση του Μάγερ, η ΑΕΚ δαπάνησε 6 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η αξία του Κάνγκουα ανερχόταν στα 4 εκατομμύρια ευρώ. Ο ρεπόρτερ της ΑΕΚ υπογράμμισε ότι αν είχε αποκτηθεί ο Κάνγκουα, δεν θα υπήρχε ο Μάγερ, ο οποίος κόστισε περισσότερα χρήματα.

Πώς ο Παναθηναϊκός εξασφάλισε τον παίκτη

Από την πλευρά του Παναθηναϊκού, ο ρεπόρτερ Κώστας Γουλής απάντησε στις δηλώσεις του Τάσου Καπετανάκου, τονίζοντας την ουσία της υπόθεσης. Ο Παναθηναϊκός, όπως ανέφερε, είχε εξασφαλίσει τον παίκτη από τον Απρίλιο, κάνοντας μια κίνηση που οδήγησε τον Κλινγκς Κάνγκουα στο «τριφύλλι» και όχι στην ΑΕΚ.

Με πληροφορίες από: Athletiko