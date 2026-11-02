Ο Τάισον στον ΠΑΟΚ Β' για πρόγραμμα ειδικής κατάστασης

Με τη δεύτερη ομάδα του ΠΑΟΚ θα προπονείται το επόμενο διάστημα ο Τάισον, καθώς οι Θεσσαλονικείς αποφάσισαν να δώσουν ένα ειδικό πρόγραμμα στον Βραζιλιάνο εξτρέμ. Στόχος αυτής της κίνησης είναι η βελτίωση της φυσικής του κατάστασης, ενόψει της συνέχειας της αγωνιστικής περιόδου.

Η απόφαση για τον ΠΑΟΚ Β'

Ο 38χρονος ποδοσφαιριστής θα ακολουθήσει ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα προπονήσεων υπό τις οδηγίες του Ντάνι Πονς. Αυτό το πρόγραμμα έχει ως βασικό στόχο την ανάκτηση και τη διατήρηση της φυσικής του κατάστασης, προκειμένου να είναι πλήρως έτοιμος για τις επερχόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας.

Η «μετακόμιση» του Τάισον στον ΠΑΟΚ Β' για το επόμενο διάστημα αποτελεί μια απόφαση που ελήφθη στο πλαίσιο της διαχείρισης της κατάστασης του παίκτη, με έμφαση στην ενδυνάμωση και τη βελτίωση της φυσικής του ετοιμότητας.

Το παρασκήνιο της κίνησης

Η απόφαση να προπονείται ο Τάισον με τη δεύτερη ομάδα του ΠΑΟΚ έρχεται μετά από ένα περιστατικό που φέρεται να συνέβη στον αγώνα ΠΑΟΚ – Αστέρας Τρίπολης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Βραζιλιάνος εξτρέμ αρνήθηκε να περάσει ως αλλαγή κατά τη διάρκεια αυτής της αναμέτρησης.

Μετά το συγκεκριμένο παιχνίδι, ο Αλέσιο Λίσι, μέλος του τεχνικού επιτελείου του ΠΑΟΚ, είχε δηλώσει ότι ο Τάισον αντιμετώπιζε κάποιες ενοχλήσεις. Αυτή η δήλωση, σε συνδυασμό με το φερόμενο περιστατικό, οδήγησε στην απόφαση για την ένταξή του σε ειδικό πρόγραμμα προπόνησης με τον ΠΑΟΚ Β'.

Εξειδικευμένο πρόγραμμα και στόχοι

Το πρόγραμμα που θα ακολουθήσει ο Τάισον με την δεύτερη ομάδα του ΠΑΟΚ είναι ειδικά σχεδιασμένο για τις ανάγκες του. Υπό την επίβλεψη του Ντάνι Πονς, ο έμπειρος ποδοσφαιριστής θα εργαστεί συστηματικά για να φτάσει στα επιθυμητά επίπεδα φυσικής κατάστασης. Η ηλικία των 38 ετών καθιστά ακόμα πιο σημαντική την προσεκτική διαχείριση της φυσικής του ετοιμότητας.

Η εστίαση στην ανάκτηση και διατήρηση της φυσικής του κατάστασης είναι κρίσιμη, καθώς ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του σημαντικές αγωνιστικές προκλήσεις. Η ομάδα χρειάζεται όλους τους παίκτες της σε άριστη κατάσταση για να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις των διοργανώσεων.

Το μήνυμα του Αλέσιο Λίσι

Πέρα από την ανάγκη βελτίωσης της φυσικής κατάστασης του Τάισον, η απόφαση του Αλέσιο Λίσι φέρεται να στέλνει και ένα ευρύτερο μήνυμα προς το σύνολο του ποδοσφαιρικού τμήματος. Το μήνυμα αυτό είναι σαφές: όποιος παίκτης δεν βρίσκεται στο 100% της ετοιμότητάς του, δεν θα υπολογίζεται από τον ίδιο για τους αγώνες της πρώτης ομάδας.

Αυτό αφορά τόσο τις αναμετρήσεις της Super League όσο και τις υποχρεώσεις του ΠΑΟΚ στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας. Η συγκεκριμένη κίνηση υπογραμμίζει την προσήλωση του τεχνικού επιτελείου στην απόλυτη αγωνιστική ετοιμότητα όλων των ποδοσφαιριστών, ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους στους επίσημους αγώνες.

Με πληροφορίες από: Newsit