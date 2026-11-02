Μαρία Σάκκαρη: Άνετη πρεμιέρα με νίκη στο Χονγκ Κονγκ

Η Μαρία Σάκκαρη ξεκίνησε νικηφόρα το τελευταίο της τουρνουά για το 2026, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στον δεύτερο γύρο του WTA 250 του Χονγκ Κονγκ. Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια, που βρίσκεται στο Νο30 της παγκόσμιας κατάταξης, επικράτησε της 24χρονης Αμερικανίδας Κάρολ Λι με 2-0 σετ (6-1, 6-4). Η αναμέτρηση, που διεξήχθη στο πλαίσιο της πρεμιέρας, βρήκε τη Σάκκαρη να προβληματίζεται μόνο σε ένα σετ, δείχνοντας ωστόσο την ανωτερότητά της.

Επιβλητικό ξεκίνημα στο πρώτο σετ

Η Μαρία Σάκκαρη μπήκε δυνατά στον αγώνα, δείχνοντας από την αρχή την αποφασιστικότητά της. Κατέκτησε το εναρκτήριο game και στη συνέχεια, στην τέταρτη ευκαιρία της, πέτυχε το πρώτο break, παίρνοντας προβάδισμα 2-0. Μέσα σε μόλις 15 λεπτά, η Ελληνίδα παίκτρια είχε αποκτήσει ένα σημαντικό προβάδισμα τριών games, θέτοντας τις βάσεις για την επικράτηση στο πρώτο σετ.

Η Σάκκαρη συνέχισε την επιβλητική της εμφάνιση, πετυχαίνοντας ένα δεύτερο break για το 4-0 με ένα εντυπωσιακό winner. Ακολούθως, «έσβησε» τρία break points της αντιπάλου της, φτάνοντας στο 5-0. Η Κάρολ Λι, η οποία βρίσκεται στο Νο.153 της παγκόσμιας κατάταξης, κατάφερε να κλείσει το έκτο game με έναν άσο, αποφεύγοντας έτσι το bagel set και μειώνοντας σε 5-1. Ωστόσο, η Μαρία Σάκκαρη ολοκλήρωσε χωρίς προβλήματα το πρώτο σετ, κατακτώντας το με 6-1 σε 39 λεπτά.

Πιο κλειστό το δεύτερο σετ

Το δεύτερο σετ είχε διαφορετική εξέλιξη, καθώς η Κάρολ Λι παρουσίασε μια βελτιωμένη αγωνιστική εικόνα. Η Αμερικανίδα τενίστρια κατάφερε να κατακτήσει τα service games της χωρίς προβλήματα, προηγούμενη αρχικά με 1-0 και στη συνέχεια με 2-1. Η Μαρία Σάκκαρη απάντησε ισοφαρίζοντας σε 2-2, δείχνοντας ότι δεν θα άφηνε την αντίπαλό της να πάρει το πάνω χέρι.

Στη συνέχεια, η Λι κατάφερε να «σβήσει» δύο break points της Σάκκαρη, διατηρώντας το προβάδισμα στο σκορ και κάνοντας το 3-2. Η Ελληνίδα αθλήτρια ισοφάρισε ξανά σε 3-3, μετά από μια τρίτη ισοπαλία στο σετ, διατηρώντας την πίεση στην αντίπαλό της και δείχνοντας ότι ο αγώνας θα κριθεί στις λεπτομέρειες.

Το καθοριστικό break και η πρόκριση

Ακολούθησε ένα από τα πιο ποιοτικά games της αναμέτρησης, όπου η Μαρία Σάκκαρη απάντησε στο 40-15, αλλά τελικά η Κάρολ Λι κατάφερε να το κατακτήσει, παίρνοντας εκ νέου το προβάδισμα με 4-3. Η Σάκκαρη δεν πτοήθηκε και έφερε ξανά το σετ σε ισορροπία, ισοφαρίζοντας σε 4-4, σε ένα σημείο όπου η αγωνία κορυφωνόταν.

Το καθοριστικό ένατο game αποδείχθηκε κομβικό για την έκβαση του αγώνα. Η Μαρία Σάκκαρη πέτυχε ένα break με love game, δηλαδή χωρίς να χάσει ούτε έναν πόντο, προσπερνώντας στο σκορ με 5-4. Στη συνέχεια, σερβίροντας για το ματς, δεν έχασε την ευκαιρία. Κατέκτησε το σετ με 6-4, εξασφαλίζοντας έτσι την άνετη νίκη με 2-0 σετ και την πρόκριση για τη φάση των «16» του τουρνουά.

Επόμενη αντίπαλος και συνέχεια στο τουρνουά

Μετά την επιτυχημένη πρεμιέρα της, η Μαρία Σάκκαρη στρέφει πλέον την προσοχή της στον δεύτερο γύρο του WTA 250 του Χονγκ Κονγκ. Εκεί, θα κληθεί να αντιμετωπίσει μία εκ των δύο Αυστραλίδων τενιστριών, τη Μάντισον Ίνγκλις ή τη Μάγια Τζόιντ, οι οποίες θα αναμετρηθούν για μία θέση στην επόμενη φάση.

Το παιχνίδι της Ελληνίδας πρωταθλήτριας για τη φάση των «16» έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί το πρωί της Τρίτης, 3 Νοεμβρίου. Η Σάκκαρη θα επιδιώξει να συνεχίσει την καλή της πορεία στο τουρνουά, με στόχο να φτάσει όσο το δυνατόν πιο ψηλά στην διοργάνωση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Newsit